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Госдеп считает, что снижение нефтедобычи ОПЕК+ будет меньше заявленного - РИА Новости, 23.10.2022
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20221023/neftedobycha-1826135037.html
Госдеп считает, что снижение нефтедобычи ОПЕК+ будет меньше заявленного
Госдеп считает, что снижение нефтедобычи ОПЕК+ будет меньше заявленного - РИА Новости, 23.10.2022
Госдеп считает, что снижение нефтедобычи ОПЕК+ будет меньше заявленного
Сокращение нефтедобычи странами ОПЕК+ в реальности может оказаться в четыре раз меньше заявленного и стать больше политической декларацией, чем фактором,... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T22:10
2022-10-23T22:10
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
цены на нефть
амос хохштейн
джо байден
сша
саудовская аравия
россия
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ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. Сокращение нефтедобычи странами ОПЕК+ в реальности может оказаться в четыре раз меньше заявленного и стать больше политической декларацией, чем фактором, который способен поколебать рынки, утверждает советник госдепартамента по энергетической безопасности Амос Хохштейн.Картель на состоявшейся в начале октября встрече принял решение снизить производство на два миллиона баррелей в сутки, проигнорировав призывы США этого не делать."Они говорят: "Ну, на самом деле мы не будем сокращать на два миллиона. Мы сократим всего на 900 (тысяч)". А потом вы всматриваетесь еще чуть глубже. И это всего около 500 (тысяч). Поэтому последствия для рынка не будут настолько значительными. Это было в большей степени громкое политическое заявление со стороны ОПЕК", - сказал Хохштейн в интервью телеканалу CBS.Президент США Джо Байден обвинил Саудовскую Аравию в лоббировании "разочаровывающего" решения ОПЕК+ и пригрозил ей пересмотром отношений.Хохштейн отметил сохраняющуюся тенденцию к снижению мировых цен на нефть. "Когда я был здесь в июле, баррель стоил 120 долларов... Сегодня мы имеем 85 долларов", - сказал он.МИД Саудовской Аравии ранее выпустил заявление, в котором подчеркнул, что решение ОПЕК+ было продиктовано исключительно экономическими соображениями, его приняли все страны-участницы сделки, ведомство отвергло обвинения США в поддержке России таким решением в условиях, когда западные страны стремятся сократить зависимость от российских энергоресурсов.
https://ria.ru/20221020/araviya-1825407580.html
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цены на нефть, амос хохштейн, джо байден, сша, саудовская аравия, россия, опек
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Цены на нефть, Амос Хохштейн, Джо Байден, США, Саудовская Аравия, Россия, ОПЕК
22:10 23.10.2022
 
Госдеп считает, что снижение нефтедобычи ОПЕК+ будет меньше заявленного

Госдеп считает, что реальное снижение нефтедобычи ОПЕК+ будет вчетверо меньше заявленного

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. Сокращение нефтедобычи странами ОПЕК+ в реальности может оказаться в четыре раз меньше заявленного и стать больше политической декларацией, чем фактором, который способен поколебать рынки, утверждает советник госдепартамента по энергетической безопасности Амос Хохштейн.
Картель на состоявшейся в начале октября встрече принял решение снизить производство на два миллиона баррелей в сутки, проигнорировав призывы США этого не делать.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября, 15:55
Блинкен заявил, что Эр-Рияд в ситуации с ОПЕК+ поступил не по-союзнически
"Они говорят: "Ну, на самом деле мы не будем сокращать на два миллиона. Мы сократим всего на 900 (тысяч)". А потом вы всматриваетесь еще чуть глубже. И это всего около 500 (тысяч). Поэтому последствия для рынка не будут настолько значительными. Это было в большей степени громкое политическое заявление со стороны ОПЕК", - сказал Хохштейн в интервью телеканалу CBS.
Президент США Джо Байден обвинил Саудовскую Аравию в лоббировании "разочаровывающего" решения ОПЕК+ и пригрозил ей пересмотром отношений.
Хохштейн отметил сохраняющуюся тенденцию к снижению мировых цен на нефть. "Когда я был здесь в июле, баррель стоил 120 долларов... Сегодня мы имеем 85 долларов", - сказал он.
МИД Саудовской Аравии ранее выпустил заявление, в котором подчеркнул, что решение ОПЕК+ было продиктовано исключительно экономическими соображениями, его приняли все страны-участницы сделки, ведомство отвергло обвинения США в поддержке России таким решением в условиях, когда западные страны стремятся сократить зависимость от российских энергоресурсов.
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд и президент США Джо Байден во время встречи во дворце Аль-Салам в Джидде - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
17 октября, 17:09
Bloomberg: попытка США наказать ОПЕК+ ударит по Вашингтону
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьАмос ХохштейнДжо БайденСШАСаудовская АравияРоссияОПЕК
 
 
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