https://ria.ru/20221023/neftedobycha-1826135037.html

Госдеп считает, что снижение нефтедобычи ОПЕК+ будет меньше заявленного

Госдеп считает, что снижение нефтедобычи ОПЕК+ будет меньше заявленного - РИА Новости, 23.10.2022

Госдеп считает, что снижение нефтедобычи ОПЕК+ будет меньше заявленного

Сокращение нефтедобычи странами ОПЕК+ в реальности может оказаться в четыре раз меньше заявленного и стать больше политической декларацией, чем фактором,... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T22:10

2022-10-23T22:10

2022-10-23T22:10

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

цены на нефть

амос хохштейн

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ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. Сокращение нефтедобычи странами ОПЕК+ в реальности может оказаться в четыре раз меньше заявленного и стать больше политической декларацией, чем фактором, который способен поколебать рынки, утверждает советник госдепартамента по энергетической безопасности Амос Хохштейн.Картель на состоявшейся в начале октября встрече принял решение снизить производство на два миллиона баррелей в сутки, проигнорировав призывы США этого не делать."Они говорят: "Ну, на самом деле мы не будем сокращать на два миллиона. Мы сократим всего на 900 (тысяч)". А потом вы всматриваетесь еще чуть глубже. И это всего около 500 (тысяч). Поэтому последствия для рынка не будут настолько значительными. Это было в большей степени громкое политическое заявление со стороны ОПЕК", - сказал Хохштейн в интервью телеканалу CBS.Президент США Джо Байден обвинил Саудовскую Аравию в лоббировании "разочаровывающего" решения ОПЕК+ и пригрозил ей пересмотром отношений.Хохштейн отметил сохраняющуюся тенденцию к снижению мировых цен на нефть. "Когда я был здесь в июле, баррель стоил 120 долларов... Сегодня мы имеем 85 долларов", - сказал он.МИД Саудовской Аравии ранее выпустил заявление, в котором подчеркнул, что решение ОПЕК+ было продиктовано исключительно экономическими соображениями, его приняли все страны-участницы сделки, ведомство отвергло обвинения США в поддержке России таким решением в условиях, когда западные страны стремятся сократить зависимость от российских энергоресурсов.

https://ria.ru/20221020/araviya-1825407580.html

https://ria.ru/20221017/ssha-1824657108.html

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саудовская аравия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

цены на нефть, амос хохштейн, джо байден, сша, саудовская аравия, россия, опек