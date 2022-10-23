Госдеп считает, что снижение нефтедобычи ОПЕК+ будет меньше заявленного
Госдеп считает, что реальное снижение нефтедобычи ОПЕК+ будет вчетверо меньше заявленного
Добыча нефти. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. Сокращение нефтедобычи странами ОПЕК+ в реальности может оказаться в четыре раз меньше заявленного и стать больше политической декларацией, чем фактором, который способен поколебать рынки, утверждает советник госдепартамента по энергетической безопасности Амос Хохштейн.
Картель на состоявшейся в начале октября встрече принял решение снизить производство на два миллиона баррелей в сутки, проигнорировав призывы США этого не делать.
"Они говорят: "Ну, на самом деле мы не будем сокращать на два миллиона. Мы сократим всего на 900 (тысяч)". А потом вы всматриваетесь еще чуть глубже. И это всего около 500 (тысяч). Поэтому последствия для рынка не будут настолько значительными. Это было в большей степени громкое политическое заявление со стороны ОПЕК", - сказал Хохштейн в интервью телеканалу CBS.
Президент США Джо Байден обвинил Саудовскую Аравию в лоббировании "разочаровывающего" решения ОПЕК+ и пригрозил ей пересмотром отношений.
Хохштейн отметил сохраняющуюся тенденцию к снижению мировых цен на нефть. "Когда я был здесь в июле, баррель стоил 120 долларов... Сегодня мы имеем 85 долларов", - сказал он.
МИД Саудовской Аравии ранее выпустил заявление, в котором подчеркнул, что решение ОПЕК+ было продиктовано исключительно экономическими соображениями, его приняли все страны-участницы сделки, ведомство отвергло обвинения США в поддержке России таким решением в условиях, когда западные страны стремятся сократить зависимость от российских энергоресурсов.
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