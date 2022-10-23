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Хуснуллин рассказал о проекте восстановления Крымского моста - РИА Новости, 23.10.2022
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Хуснуллин рассказал о проекте восстановления Крымского моста
Хуснуллин рассказал о проекте восстановления Крымского моста - РИА Новости, 23.10.2022
Хуснуллин рассказал о проекте восстановления Крымского моста
Проект восстановления железнодорожной ветки Крымского моста подготовят к началу ноября, тогда же станут понятны сроки окончания работ, сообщил вице-премьер... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T11:34
2022-10-23T14:43
чп на крымском мосту
общество
марат хуснуллин
россия
крымский мост
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Проект восстановления железнодорожной ветки Крымского моста подготовят к началу ноября, тогда же станут понятны сроки окончания работ, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин."Подробно отрабатываем вопросы, связанные с реконструкцией поврежденной железнодорожной ветки. В начале ноября уже получим сроки и проектное решение, как приводить в порядок железнодорожную ветку", — сказал он на видеозаписи, опубликованной в Telegram.Как заявил ранее Хуснуллин, поставщики и производители доставили почти все необходимые металлоконструкции для ремонта.На автомобильной части рабочие завершают демонтаж обвалившихся пролетов.Ранее вице-премьер сообщал, что восстановление железнодорожной части Крымского моста начнется после завершения обследования, сейчас движение осуществляется только по одной линии.Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик. Это привело к возгоранию топливных железнодорожных цистерн и частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста. Погибли четыре человека.ФСБ определила организаторов — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководителя Кирилла Буданова. Владимир Путин назвал произошедшее терактом, направленным на разрушение гражданской критически важной инфраструктуры России.
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чп на крымском мосту, общество, марат хуснуллин, россия, крымский мост
ЧП на Крымском мосту, Общество, Марат Хуснуллин, Россия, Крымский мост
11:34 23.10.2022 (обновлено: 14:43 23.10.2022)
 
Хуснуллин рассказал о проекте восстановления Крымского моста

Хуснуллин рассказал о работе над проектом ремонта железнодорожной ветки Крымского моста

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВосстановительные работы на Крымском мосту
Восстановительные работы на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Восстановительные работы на Крымском мосту. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Проект восстановления железнодорожной ветки Крымского моста подготовят к началу ноября, тогда же станут понятны сроки окончания работ, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
"Подробно отрабатываем вопросы, связанные с реконструкцией поврежденной железнодорожной ветки. В начале ноября уже получим сроки и проектное решение, как приводить в порядок железнодорожную ветку", — сказал он на видеозаписи, опубликованной в Telegram.
Как заявил ранее Хуснуллин, поставщики и производители доставили почти все необходимые металлоконструкции для ремонта.
На автомобильной части рабочие завершают демонтаж обвалившихся пролетов.
Ранее вице-премьер сообщал, что восстановление железнодорожной части Крымского моста начнется после завершения обследования, сейчас движение осуществляется только по одной линии.
Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик. Это привело к возгоранию топливных железнодорожных цистерн и частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста. Погибли четыре человека.
ФСБ определила организаторов — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководителя Кирилла Буданова. Владимир Путин назвал произошедшее терактом, направленным на разрушение гражданской критически важной инфраструктуры России.
Восстановительные работы на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
21 октября, 16:28В России
Хуснуллин: на Крымском мосту завершается демонтаж обвалившихся пролетов
 
ЧП на Крымском мостуОбществоМарат ХуснуллинРоссияКрымский мост
 
 
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