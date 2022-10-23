11:34 23.10.2022 (обновлено: 14:43 23.10.2022)
Хуснуллин рассказал о проекте восстановления Крымского моста
Хуснуллин рассказал о работе над проектом ремонта железнодорожной ветки Крымского моста
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВосстановительные работы на Крымском мосту
Восстановительные работы на Крымском мосту. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Проект восстановления железнодорожной ветки Крымского моста подготовят к началу ноября, тогда же станут понятны сроки окончания работ, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
"Подробно отрабатываем вопросы, связанные с реконструкцией поврежденной железнодорожной ветки. В начале ноября уже получим сроки и проектное решение, как приводить в порядок железнодорожную ветку", — сказал он на видеозаписи, опубликованной в Telegram.
Как заявил ранее Хуснуллин, поставщики и производители доставили почти все необходимые металлоконструкции для ремонта.
На автомобильной части рабочие завершают демонтаж обвалившихся пролетов.
Ранее вице-премьер сообщал, что восстановление железнодорожной части Крымского моста начнется после завершения обследования, сейчас движение осуществляется только по одной линии.
Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик. Это привело к возгоранию топливных железнодорожных цистерн и частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста. Погибли четыре человека.
ФСБ определила организаторов — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководителя Кирилла Буданова. Владимир Путин назвал произошедшее терактом, направленным на разрушение гражданской критически важной инфраструктуры России.