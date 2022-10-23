https://ria.ru/20221023/most-1826034341.html

Хуснуллин рассказал о проекте восстановления Крымского моста

Хуснуллин рассказал о проекте восстановления Крымского моста - РИА Новости, 23.10.2022

Хуснуллин рассказал о проекте восстановления Крымского моста

Проект восстановления железнодорожной ветки Крымского моста подготовят к началу ноября, тогда же станут понятны сроки окончания работ, сообщил вице-премьер... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T11:34

2022-10-23T11:34

2022-10-23T14:43

чп на крымском мосту

общество

марат хуснуллин

россия

крымский мост

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Проект восстановления железнодорожной ветки Крымского моста подготовят к началу ноября, тогда же станут понятны сроки окончания работ, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин."Подробно отрабатываем вопросы, связанные с реконструкцией поврежденной железнодорожной ветки. В начале ноября уже получим сроки и проектное решение, как приводить в порядок железнодорожную ветку", — сказал он на видеозаписи, опубликованной в Telegram.Как заявил ранее Хуснуллин, поставщики и производители доставили почти все необходимые металлоконструкции для ремонта.На автомобильной части рабочие завершают демонтаж обвалившихся пролетов.Ранее вице-премьер сообщал, что восстановление железнодорожной части Крымского моста начнется после завершения обследования, сейчас движение осуществляется только по одной линии.Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик. Это привело к возгоранию топливных железнодорожных цистерн и частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста. Погибли четыре человека.ФСБ определила организаторов — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководителя Кирилла Буданова. Владимир Путин назвал произошедшее терактом, направленным на разрушение гражданской критически важной инфраструктуры России.

https://radiosputnik.ria.ru/20221021/most-1825724141.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

чп на крымском мосту, общество, марат хуснуллин, россия, крымский мост