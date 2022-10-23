https://ria.ru/20221023/moskva-1826015546.html

В будущем "Парке Яуза" в Москве обустроили площадки для выгула собак

В будущем "Парке Яуза" в Москве обустроили площадки для выгула собак - РИА Новости, 23.10.2022

В будущем "Парке Яуза" в Москве обустроили площадки для выгула собак

Три площадки для выгула собак обустроили на новых участках будущего "Парка Яуза" в Москве, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе столичного... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T09:02

2022-10-23T09:02

2022-10-23T09:03

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152658/64/1526586489_0:0:2877:1619_1920x0_80_0_0_72dcfd8e830906044da68450e5fd174b.jpg

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Три площадки для выгула собак обустроили на новых участках будущего "Парка Яуза" в Москве, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства."В рамках обустройства двух новых участков будущего "Парка Яуза" – от улицы Широкая до Енисейской и вдоль Северодвинской улицы, специалисты комплекса городского хозяйства сделали три площадки для выгула и дрессировки собак. Две площадки появились на участке от улицы Широкая до Енисейской", - рассказали в пресс-службе.В комплексе отметили, что одна из них – площадью более 200 квадратных метров – расположена в районе дома 17, корпус 1 по Тайнинской улице. Ее оборудовали барьерами, мостиком со спуском и подъемом и домиком-лазом, установили препятствие слалом для бега "змейкой". Вторая площадка – размером около 400 квадратных метров – обустроена напротив дома 15с6А на Осташковской улице. На ней установлены кольцо, балансир, подиумы разной высоты для оттачивания стойки. Рядом сделаны навесы с лавочками, где можно переждать непогоду."Еще одна площадка появилась на участке вдоль Северодвинской улицы – в районе дома 7 на Джамгаровской улице. Ее площадь 500 квадратных метров. Обустроены домик-лаз, тоннели различной конфигурации и длины, три кольца разной высоты для прыжков, два мостика со спусками и подъемами и полоса препятствий. Оборудованы два навеса с лавочками. Почти все площадки расположены вблизи жилых домов. При этом они огорожены: владельцы смогут выгуливать своих питомцев без намордника и поводка, не боясь потревожить других отдыхающих", - добавили в пресс-службе.

https://realty.ria.ru/20220831/kafe-1813358809.html

https://realty.ria.ru/20220815/park-1809090855.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва