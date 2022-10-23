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В будущем "Парке Яуза" в Москве обустроили площадки для выгула собак - РИА Новости, 23.10.2022
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В будущем "Парке Яуза" в Москве обустроили площадки для выгула собак
В будущем "Парке Яуза" в Москве обустроили площадки для выгула собак - РИА Новости, 23.10.2022
В будущем "Парке Яуза" в Москве обустроили площадки для выгула собак
Три площадки для выгула собак обустроили на новых участках будущего "Парка Яуза" в Москве, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе столичного... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T09:02
2022-10-23T09:03
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Три площадки для выгула собак обустроили на новых участках будущего "Парка Яуза" в Москве, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства."В рамках обустройства двух новых участков будущего "Парка Яуза" – от улицы Широкая до Енисейской и вдоль Северодвинской улицы, специалисты комплекса городского хозяйства сделали три площадки для выгула и дрессировки собак. Две площадки появились на участке от улицы Широкая до Енисейской", - рассказали в пресс-службе.В комплексе отметили, что одна из них – площадью более 200 квадратных метров – расположена в районе дома 17, корпус 1 по Тайнинской улице. Ее оборудовали барьерами, мостиком со спуском и подъемом и домиком-лазом, установили препятствие слалом для бега "змейкой". Вторая площадка – размером около 400 квадратных метров – обустроена напротив дома 15с6А на Осташковской улице. На ней установлены кольцо, балансир, подиумы разной высоты для оттачивания стойки. Рядом сделаны навесы с лавочками, где можно переждать непогоду."Еще одна площадка появилась на участке вдоль Северодвинской улицы – в районе дома 7 на Джамгаровской улице. Ее площадь 500 квадратных метров. Обустроены домик-лаз, тоннели различной конфигурации и длины, три кольца разной высоты для прыжков, два мостика со спусками и подъемами и полоса препятствий. Оборудованы два навеса с лавочками. Почти все площадки расположены вблизи жилых домов. При этом они огорожены: владельцы смогут выгуливать своих питомцев без намордника и поводка, не боясь потревожить других отдыхающих", - добавили в пресс-службе.
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общество, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва
09:02 23.10.2022 (обновлено: 09:03 23.10.2022)
 
В будущем "Парке Яуза" в Москве обустроили площадки для выгула собак

Три площадки для выгула собак обустроили на новых участках будущего "Парка Яуза" в Москве

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкСобачая площадка в Грачевском парке
Собачая площадка в Грачевском парке - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Собачая площадка в Грачевском парке. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Три площадки для выгула собак обустроили на новых участках будущего "Парка Яуза" в Москве, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.
"В рамках обустройства двух новых участков будущего "Парка Яуза" – от улицы Широкая до Енисейской и вдоль Северодвинской улицы, специалисты комплекса городского хозяйства сделали три площадки для выгула и дрессировки собак. Две площадки появились на участке от улицы Широкая до Енисейской", - рассказали в пресс-службе.
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В комплексе отметили, что одна из них – площадью более 200 квадратных метров – расположена в районе дома 17, корпус 1 по Тайнинской улице. Ее оборудовали барьерами, мостиком со спуском и подъемом и домиком-лазом, установили препятствие слалом для бега "змейкой". Вторая площадка – размером около 400 квадратных метров – обустроена напротив дома 15с6А на Осташковской улице. На ней установлены кольцо, балансир, подиумы разной высоты для оттачивания стойки. Рядом сделаны навесы с лавочками, где можно переждать непогоду.
"Еще одна площадка появилась на участке вдоль Северодвинской улицы – в районе дома 7 на Джамгаровской улице. Ее площадь 500 квадратных метров. Обустроены домик-лаз, тоннели различной конфигурации и длины, три кольца разной высоты для прыжков, два мостика со спусками и подъемами и полоса препятствий. Оборудованы два навеса с лавочками. Почти все площадки расположены вблизи жилых домов. При этом они огорожены: владельцы смогут выгуливать своих питомцев без намордника и поводка, не боясь потревожить других отдыхающих", - добавили в пресс-службе.
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