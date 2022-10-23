https://ria.ru/20221023/moneta-1826039682.html

В Херсонской области заявили, что Украина оказалась разменной монетой

В Херсонской области заявили, что Украина оказалась разменной монетой - РИА Новости, 23.10.2022

В Херсонской области заявили, что Украина оказалась разменной монетой

Украина оказалась разменной монетой в борьбе между "американскими жуликами", заявил РИА Новости заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T12:21

2022-10-23T12:21

2022-10-23T12:21

специальная военная операция на украине

кирилл стремоусов

херсонская область

украина

сша

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости. Украина оказалась разменной монетой в борьбе между "американскими жуликами", заявил РИА Новости заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов."Украина оказалась разменной монетой в борьбе между жуликами американскими", - сказал он.По словам замглавы администрации региона, сегодня в западных странах власть захватила "определенная кучка глобалистов", которая пытается диктовать правила игры на Украине.Кроме того, Стремоусов подчеркнул, что Владимир Зеленский, идя на выборы с лозунгами мира и прекращения конфликтов, обманул украинский народ и привел страну к полному краху и уничтожению."Все погибшие - на совести Зеленского. Все эти смерти никогда не будут оправданы. Никогда в жизни Украина не победит", - указал Стремоусов и добавил, что Россия твердо стоит на своих позициях, на своей земле и отстаивает интересы своего народа.

https://ria.ru/20221023/zelenskiy-1826017892.html

https://ria.ru/20221023/ssha-1825935404.html

херсонская область

украина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

кирилл стремоусов, херсонская область , украина, сша, политика