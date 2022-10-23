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В Херсонской области заявили, что Украина оказалась разменной монетой - РИА Новости, 23.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221023/moneta-1826039682.html
В Херсонской области заявили, что Украина оказалась разменной монетой
В Херсонской области заявили, что Украина оказалась разменной монетой - РИА Новости, 23.10.2022
В Херсонской области заявили, что Украина оказалась разменной монетой
Украина оказалась разменной монетой в борьбе между "американскими жуликами", заявил РИА Новости заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T12:21
2022-10-23T12:21
специальная военная операция на украине
кирилл стремоусов
херсонская область
украина
сша
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости. Украина оказалась разменной монетой в борьбе между "американскими жуликами", заявил РИА Новости заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов."Украина оказалась разменной монетой в борьбе между жуликами американскими", - сказал он.По словам замглавы администрации региона, сегодня в западных странах власть захватила "определенная кучка глобалистов", которая пытается диктовать правила игры на Украине.Кроме того, Стремоусов подчеркнул, что Владимир Зеленский, идя на выборы с лозунгами мира и прекращения конфликтов, обманул украинский народ и привел страну к полному краху и уничтожению."Все погибшие - на совести Зеленского. Все эти смерти никогда не будут оправданы. Никогда в жизни Украина не победит", - указал Стремоусов и добавил, что Россия твердо стоит на своих позициях, на своей земле и отстаивает интересы своего народа.
https://ria.ru/20221023/zelenskiy-1826017892.html
https://ria.ru/20221023/ssha-1825935404.html
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кирилл стремоусов, херсонская область , украина, сша, политика
Специальная военная операция на Украине, Кирилл Стремоусов, Херсонская область , Украина, США, Политика
12:21 23.10.2022
 
В Херсонской области заявили, что Украина оказалась разменной монетой

Стремоусов назвал Украину разменной монетой между "американскими жуликами"

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные в Донецкой области
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные в Донецкой области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости. Украина оказалась разменной монетой в борьбе между "американскими жуликами", заявил РИА Новости заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
"Украина оказалась разменной монетой в борьбе между жуликами американскими", - сказал он.
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
09:26
"Не впутывай нас!" Новое заявление Зеленского взбесило британцев
По словам замглавы администрации региона, сегодня в западных странах власть захватила "определенная кучка глобалистов", которая пытается диктовать правила игры на Украине.
Кроме того, Стремоусов подчеркнул, что Владимир Зеленский, идя на выборы с лозунгами мира и прекращения конфликтов, обманул украинский народ и привел страну к полному краху и уничтожению.
"Все погибшие - на совести Зеленского. Все эти смерти никогда не будут оправданы. Никогда в жизни Украина не победит", - указал Стремоусов и добавил, что Россия твердо стоит на своих позициях, на своей земле и отстаивает интересы своего народа.
Флаг на автомобиле консульства США в Шанхае - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
08:00
США принуждают Европу к самоубийству
 
Специальная военная операция на УкраинеКирилл СтремоусовХерсонская областьУкраинаСШАПолитика
 
 
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