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В Херсонской области заявили, что Украина оказалась разменной монетой
В Херсонской области заявили, что Украина оказалась разменной монетой - РИА Новости, 23.10.2022
В Херсонской области заявили, что Украина оказалась разменной монетой
Украина оказалась разменной монетой в борьбе между "американскими жуликами", заявил РИА Новости заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T12:21
2022-10-23T12:21
2022-10-23T12:21
специальная военная операция на украине
кирилл стремоусов
херсонская область
украина
сша
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости. Украина оказалась разменной монетой в борьбе между "американскими жуликами", заявил РИА Новости заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов."Украина оказалась разменной монетой в борьбе между жуликами американскими", - сказал он.По словам замглавы администрации региона, сегодня в западных странах власть захватила "определенная кучка глобалистов", которая пытается диктовать правила игры на Украине.Кроме того, Стремоусов подчеркнул, что Владимир Зеленский, идя на выборы с лозунгами мира и прекращения конфликтов, обманул украинский народ и привел страну к полному краху и уничтожению."Все погибшие - на совести Зеленского. Все эти смерти никогда не будут оправданы. Никогда в жизни Украина не победит", - указал Стремоусов и добавил, что Россия твердо стоит на своих позициях, на своей земле и отстаивает интересы своего народа.
https://ria.ru/20221023/zelenskiy-1826017892.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кирилл стремоусов, херсонская область , украина, сша, политика
Специальная военная операция на Украине, Кирилл Стремоусов, Херсонская область , Украина, США, Политика
В Херсонской области заявили, что Украина оказалась разменной монетой
Стремоусов назвал Украину разменной монетой между "американскими жуликами"