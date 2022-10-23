https://ria.ru/20221023/moldaviya-1825997710.html

Спикер парламента Молдавии обвинил оппозицию в дестабилизации ситуации

Спикер парламента Молдавии обвинил оппозицию в дестабилизации ситуации - РИА Новости, 23.10.2022

Спикер парламента Молдавии обвинил оппозицию в дестабилизации ситуации

Спикер парламента Молдавии, лидер правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) Игорь Гросу обвинил протестующую в Кишиневе оппозицию в попытке дестабилизации РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T02:13

2022-10-23T02:13

2022-10-23T02:13

илан шор

игорь гросу

молдавия

кишинев

россия

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КИШИНЕВ, 23 окт – РИА Новости. Спикер парламента Молдавии, лидер правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) Игорь Гросу обвинил протестующую в Кишиневе оппозицию в попытке дестабилизации ситуации.На прошлой неделе полиция в Кишиневе и бойцы спецбатальонов Fulger ("Молния") и Scorpion ("Скорпион") разогнали мирную демонстрацию и демонтировали палаточный городок оппозиции, который был разбит перед зданием парламента. Тем не менее лидеры протестного движения объявили, что в воскресенье в Кишиневе пройдет массовый митинг на центральной площади города.Партия "Шор", к которой присоединилась Партия коммунистов Молдавии (ПКРМ), проводит в Кишиневе акции протеста c середины сентября. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.Лидер партии "Шор" Илан Шор находится за пределами Молдавии, поскольку на родине его ждет заключение. С приходом к власти партии "Действие и солидарность" политик был лишен парламентского иммунитета из-за подозрений в отмывании денег и мошенничестве в особо крупных размерах.Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.

https://ria.ru/20221017/moldaviya-1824653029.html

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илан шор, игорь гросу, молдавия, кишинев, россия