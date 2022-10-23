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Спикер парламента Молдавии обвинил оппозицию в дестабилизации ситуации - РИА Новости, 23.10.2022
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Спикер парламента Молдавии обвинил оппозицию в дестабилизации ситуации
Спикер парламента Молдавии обвинил оппозицию в дестабилизации ситуации - РИА Новости, 23.10.2022
Спикер парламента Молдавии обвинил оппозицию в дестабилизации ситуации
Спикер парламента Молдавии, лидер правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) Игорь Гросу обвинил протестующую в Кишиневе оппозицию в попытке дестабилизации РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T02:13
2022-10-23T02:13
илан шор
игорь гросу
молдавия
кишинев
россия
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КИШИНЕВ, 23 окт – РИА Новости. Спикер парламента Молдавии, лидер правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) Игорь Гросу обвинил протестующую в Кишиневе оппозицию в попытке дестабилизации ситуации.На прошлой неделе полиция в Кишиневе и бойцы спецбатальонов Fulger ("Молния") и Scorpion ("Скорпион") разогнали мирную демонстрацию и демонтировали палаточный городок оппозиции, который был разбит перед зданием парламента. Тем не менее лидеры протестного движения объявили, что в воскресенье в Кишиневе пройдет массовый митинг на центральной площади города.Партия "Шор", к которой присоединилась Партия коммунистов Молдавии (ПКРМ), проводит в Кишиневе акции протеста c середины сентября. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.Лидер партии "Шор" Илан Шор находится за пределами Молдавии, поскольку на родине его ждет заключение. С приходом к власти партии "Действие и солидарность" политик был лишен парламентского иммунитета из-за подозрений в отмывании денег и мошенничестве в особо крупных размерах.Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
https://ria.ru/20221017/moldaviya-1824653029.html
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илан шор, игорь гросу, молдавия, кишинев, россия
Илан Шор, Игорь Гросу, Молдавия, Кишинев, Россия
02:13 23.10.2022
 
Спикер парламента Молдавии обвинил оппозицию в дестабилизации ситуации

Спикер парламента Гросу обвинил протестующих в Кишиневе в попытке дестабилизации ситуации

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 23 окт – РИА Новости. Спикер парламента Молдавии, лидер правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) Игорь Гросу обвинил протестующую в Кишиневе оппозицию в попытке дестабилизации ситуации.
На прошлой неделе полиция в Кишиневе и бойцы спецбатальонов Fulger ("Молния") и Scorpion ("Скорпион") разогнали мирную демонстрацию и демонтировали палаточный городок оппозиции, который был разбит перед зданием парламента. Тем не менее лидеры протестного движения объявили, что в воскресенье в Кишиневе пройдет массовый митинг на центральной площади города.
"Все эти действия (протесты) направлены на то, чтобы дестабилизировать ситуацию извне, эксплуатируя политическую, экономическую обстановку, энергетический кризис, вопросы безопасности в связи со спецоперацией России на Украине. Конечно, наслаиваются и личные интересы Илана Шора, который бежал из страны", - сказал Гросу интернет-каналу Rlive, выдержки опубликованы в соцсетях.
Партия "Шор", к которой присоединилась Партия коммунистов Молдавии (ПКРМ), проводит в Кишиневе акции протеста c середины сентября. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
Лидер партии "Шор" Илан Шор находится за пределами Молдавии, поскольку на родине его ждет заключение. С приходом к власти партии "Действие и солидарность" политик был лишен парламентского иммунитета из-за подозрений в отмывании денег и мошенничестве в особо крупных размерах.
Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
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Илан ШорИгорь ГросуМолдавияКишиневРоссия
 
 
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