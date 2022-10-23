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Артиллеристы группировки "Отважные" показали работу с "ядерным минометом" - РИА Новости, 23.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221023/minomet-1826136555.html
Артиллеристы группировки "Отважные" показали работу с "ядерным минометом"
Артиллеристы группировки "Отважные" показали работу с "ядерным минометом" - РИА Новости, 23.10.2022
Артиллеристы группировки "Отважные" показали работу с "ядерным минометом"
Корреспонденты РИА Новости засняли работу артиллерийской установки 2С4 "Тюльпан", которую между собой солдаты называют "ядерным минометом". РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T22:16
2022-10-23T23:33
специальная военная операция на украине
россия
украина
в мире
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 23 окт — РИА Новости. Корреспонденты РИА Новости засняли работу артиллерийской установки 2С4 "Тюльпан", которую между собой солдаты называют "ядерным минометом".Бойцы группировки "Отважные" наносят огневое поражение противнику, сосредоточившему свои подразделения вдоль линии обороны Сватово — Кременная. В этот раз артиллеристы вели стрельбу активно-реактивными минами на дальность около 18 километров. Корректировкой ударов занимались разведчики при помощи беспилотников. Согласно данным объективного контроля, цель удалось поразить.После окончания стрельбы командир орудия дал интервью корреспондентам РИА Новости. Собеседник агентства отметил, что враг боится этой машины, поскольку она может вести огонь ядерными боеприпасами. Тема "угрозы" применения российскими войсками ядерных боеприпасов все больше раскручивается в западной прессе. Командир орудия такой сценарий отвергает. "Мы же не агрессоры какие-то. Мы не готовимся к применению ядерного оружия… Тренировок таких нет и не будет", — подчеркнул он.В сентябрьском обращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в антироссийской политике и уже пустил в ход ядерный шантаж — высокопоставленные представители стран НАТО говорят о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения. Глава государства призвал авторов таких заявлений учитывать, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".При этом в Москве не раз подчеркивали, что никому не угрожают ядерным оружием, а условия его использования четко определены российской ядерной доктриной. По словам пресс-секретаря президента, ядерная риторика Запада — это пагубная и провокационная практика, но Россия не хочет принимать участия в таких упражнениях.
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россия, украина, в мире, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, В мире, Вооруженные силы РФ
22:16 23.10.2022 (обновлено: 23:33 23.10.2022)
 
Артиллеристы группировки "Отважные" показали работу с "ядерным минометом"

Бойцы из группировки "Отважные" показали работу артиллерийской установки 2С4 "Тюльпан"

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкАртиллеристы
Артиллеристы - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Артиллеристы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 23 окт — РИА Новости. Корреспонденты РИА Новости засняли работу артиллерийской установки 2С4 "Тюльпан", которую между собой солдаты называют "ядерным минометом".
Бойцы группировки "Отважные" наносят огневое поражение противнику, сосредоточившему свои подразделения вдоль линии обороны Сватово — Кременная. В этот раз артиллеристы вели стрельбу активно-реактивными минами на дальность около 18 километров. Корректировкой ударов занимались разведчики при помощи беспилотников. Согласно данным объективного контроля, цель удалось поразить.
После окончания стрельбы командир орудия дал интервью корреспондентам РИА Новости. Собеседник агентства отметил, что враг боится этой машины, поскольку она может вести огонь ядерными боеприпасами. Тема "угрозы" применения российскими войсками ядерных боеприпасов все больше раскручивается в западной прессе. Командир орудия такой сценарий отвергает.
"Мы же не агрессоры какие-то. Мы не готовимся к применению ядерного оружия… Тренировок таких нет и не будет", — подчеркнул он.
В сентябрьском обращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в антироссийской политике и уже пустил в ход ядерный шантаж — высокопоставленные представители стран НАТО говорят о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения. Глава государства призвал авторов таких заявлений учитывать, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".
При этом в Москве не раз подчеркивали, что никому не угрожают ядерным оружием, а условия его использования четко определены российской ядерной доктриной. По словам пресс-секретаря президента, ядерная риторика Запада — это пагубная и провокационная практика, но Россия не хочет принимать участия в таких упражнениях.
Атака артиллеристов 1-й Славянской бригады по позициям ВСУ в ДНР. Видео с дрона - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
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