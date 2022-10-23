15:13 23.10.2022 (обновлено: 16:34 23.10.2022)
СМИ: правительство США испугалось влияния Илона Маска
WP: власти США считают Маска слишком влиятельным и безрассудным
© AP Photo / Patrick Pleul/Pool Глава компании Tesla Илон Маск
© AP Photo / Patrick Pleul/Pool
Глава компании Tesla Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Власти США обеспокоены возросшим политическим влиянием и "безрассудными" заявлениями американского миллиардера Илона Маска, пишет The Washington Post.
Автор статьи Мэри Джордан утверждает, что, несмотря на сотрудничество с правительством США и помощь стране в достижении глобального доминирования в космосе и популяризации использования электромобилей, высказывания Маска о ситуации в Тайване, а также заявление о нежелании продолжать оплачивать Starlink на Украине испортили его отношения с Вашингтоном.
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"Хотя Маск меньше нуждается в Вашингтоне теперь, когда он стал влиятельной фигурой в мире, Вашингтон продолжает от него зависеть", — отмечает автор статьи.
Тем не менее правительство США работает над снижением своей зависимости от Маска, сотрудничая с конкурентами и развивая их с помощью государственных контрактов и субсидий.
"SpaceX не единственная компания. Есть и другие, с которыми мы можем сотрудничать, когда речь идет о предоставлении Украине того, что ей необходимо на поле боя", — цитирует издание слова заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх.
Ранее Маск писал, что сомневается в возможности победы Киева в случае полномасштабной войны, и призвал стороны к миру. Позднее американский предприниматель уточнил, что восточные регионы Украины, где русские составляют большинство, предпочитают Россию. В подтверждение своей позиции он опубликовал карту результатов выборов 2012 года в республике. На ней можно увидеть, что на востоке страны подавляющее большинство граждан проголосовали за Партию регионов, которую Маск называет пророссийской.
В Киеве его план по урегулированию конфликта встретили резкой критикой. Так, глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак назвал призывающих к миру западных политиков и бизнесменов "полезными идиотами", а бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник нецензурно обругал Маска и назвал электромобили Tesla "хламом", пообещав полный бойкот его продукции со стороны соотечественников.