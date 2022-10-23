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СМИ: правительство США испугалось влияния Илона Маска - РИА Новости, 23.10.2022
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СМИ: правительство США испугалось влияния Илона Маска
СМИ: правительство США испугалось влияния Илона Маска - РИА Новости, 23.10.2022
СМИ: правительство США испугалось влияния Илона Маска
Власти США обеспокоены возросшим политическим влиянием и "безрассудными" заявлениями американского миллиардера Илона Маска, пишет The Washington Post. РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T15:13
2022-10-23T16:34
в мире
илон маск
сша
украина
spacex
наса
министерство обороны сша
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Власти США обеспокоены возросшим политическим влиянием и "безрассудными" заявлениями американского миллиардера Илона Маска, пишет The Washington Post.Автор статьи Мэри Джордан утверждает, что, несмотря на сотрудничество с правительством США и помощь стране в достижении глобального доминирования в космосе и популяризации использования электромобилей, высказывания Маска о ситуации в Тайване, а также заявление о нежелании продолжать оплачивать Starlink на Украине испортили его отношения с Вашингтоном.Власти США считают Маска слишком влиятельным и безрассудным, но глава SpaceX все еще необходим Вашингтону, поскольку вооруженные силы страны используют его оборудование, а НАСА вынуждено полагаться на ракеты бизнесмена для доставки астронавтов на МКС, утверждает Джордан."Хотя Маск меньше нуждается в Вашингтоне теперь, когда он стал влиятельной фигурой в мире, Вашингтон продолжает от него зависеть", — отмечает автор статьи.Тем не менее правительство США работает над снижением своей зависимости от Маска, сотрудничая с конкурентами и развивая их с помощью государственных контрактов и субсидий.Ранее Маск писал, что сомневается в возможности победы Киева в случае полномасштабной войны, и призвал стороны к миру. Позднее американский предприниматель уточнил, что восточные регионы Украины, где русские составляют большинство, предпочитают Россию. В подтверждение своей позиции он опубликовал карту результатов выборов 2012 года в республике. На ней можно увидеть, что на востоке страны подавляющее большинство граждан проголосовали за Партию регионов, которую Маск называет пророссийской.В Киеве его план по урегулированию конфликта встретили резкой критикой. Так, глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак назвал призывающих к миру западных политиков и бизнесменов "полезными идиотами", а бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник нецензурно обругал Маска и назвал электромобили Tesla "хламом", пообещав полный бойкот его продукции со стороны соотечественников.
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в мире, илон маск, сша, украина, spacex, наса, министерство обороны сша, международная космическая станция (мкс), владимир зеленский
В мире, Илон Маск, США, Украина, SpaceX, НАСА, Министерство обороны США, Международная космическая станция (МКС), Владимир Зеленский
15:13 23.10.2022 (обновлено: 16:34 23.10.2022)
 
СМИ: правительство США испугалось влияния Илона Маска

WP: власти США считают Маска слишком влиятельным и безрассудным

© AP Photo / Patrick Pleul/Pool Глава компании Tesla Илон Маск
Глава компании Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© AP Photo / Patrick Pleul/Pool
Глава компании Tesla Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Власти США обеспокоены возросшим политическим влиянием и "безрассудными" заявлениями американского миллиардера Илона Маска, пишет The Washington Post.
Автор статьи Мэри Джордан утверждает, что, несмотря на сотрудничество с правительством США и помощь стране в достижении глобального доминирования в космосе и популяризации использования электромобилей, высказывания Маска о ситуации в Тайване, а также заявление о нежелании продолжать оплачивать Starlink на Украине испортили его отношения с Вашингтоном.
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
21 октября, 20:02
Белый дом обсуждает с Маском доступ к Starlink в Иране, сообщили СМИ
Власти США считают Маска слишком влиятельным и безрассудным, но глава SpaceX все еще необходим Вашингтону, поскольку вооруженные силы страны используют его оборудование, а НАСА вынуждено полагаться на ракеты бизнесмена для доставки астронавтов на МКС, утверждает Джордан.
"Хотя Маск меньше нуждается в Вашингтоне теперь, когда он стал влиятельной фигурой в мире, Вашингтон продолжает от него зависеть", — отмечает автор статьи.
Тем не менее правительство США работает над снижением своей зависимости от Маска, сотрудничая с конкурентами и развивая их с помощью государственных контрактов и субсидий.

"SpaceX не единственная компания. Есть и другие, с которыми мы можем сотрудничать, когда речь идет о предоставлении Украине того, что ей необходимо на поле боя", — цитирует издание слова заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх.

Ранее Маск писал, что сомневается в возможности победы Киева в случае полномасштабной войны, и призвал стороны к миру. Позднее американский предприниматель уточнил, что восточные регионы Украины, где русские составляют большинство, предпочитают Россию. В подтверждение своей позиции он опубликовал карту результатов выборов 2012 года в республике. На ней можно увидеть, что на востоке страны подавляющее большинство граждан проголосовали за Партию регионов, которую Маск называет пророссийской.
В Киеве его план по урегулированию конфликта встретили резкой критикой. Так, глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак назвал призывающих к миру западных политиков и бизнесменов "полезными идиотами", а бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник нецензурно обругал Маска и назвал электромобили Tesla "хламом", пообещав полный бойкот его продукции со стороны соотечественников.
Рабочий заклеивает портрет Илона Маска на билборде в Одессе, Украина
21 октября, 18:21
В США заявили о планах Байдена уничтожить Маска после слов об Украине
 
В миреИлон МаскСШАУкраинаSpaceXНАСАМинистерство обороны СШАМеждународная космическая станция (МКС)Владимир Зеленский
 
 
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