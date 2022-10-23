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Макрон заявил, что российские власти манипулируют "православной элитой" - РИА Новости, 23.10.2022
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Религия
https://ria.ru/20221023/makron-1826134327.html
Макрон заявил, что российские власти манипулируют "православной элитой"
Макрон заявил, что российские власти манипулируют "православной элитой" - РИА Новости, 23.10.2022
Макрон заявил, что российские власти манипулируют "православной элитой"
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что российские власти используют руководство православной церкви для оправдывания собственной политики господства. РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T21:56
2022-10-23T21:56
религия
эммануэль макрон
серджо маттарелла
андреа риккарди
россия
франция
рим
папа римский
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РИМ, 23 окт - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что российские власти используют руководство православной церкви для оправдывания собственной политики господства."Религиозные лидеры должны играть роль сопротивления перед лицом безумия народов: никогда не оправдывать политические проекты, которые становятся ловушками, отрицающими достоинство человека", - сказал французский президент, выступая в Риме на встрече представителей мировых религий "Взывая о мире. Диалог религий и культур"."Мы знаем, что православной элитой манипулирует российская власть, чтобы оправдать свою политику господства. Роль религий состоит в том, чтобы защищать достоинство и всеобщее уважение", - заявил Макрон.Говоря о конфликте на Украине, президент Франции заявил, что украинский народ должен быть способен выбрать время и условия для мира, перспектива которого существует."Мы решили ввести санкции против России и помочь украинцам, не участвуя в войне; но украинский народ должен уметь выбрать мир и выберет момент и условия этого мира: перспектива мира существует и будет установлена ​​при содействии другой стороны, которая сейчас является противником", - сказал Макрон.Организованная общиной святого Эгидия ежегодная встреча представителей мировых религий "Взывая о мире. Диалог религий и культур" пройдет в 36-й раз в Риме с 23 по 25 октября. На церемонии ее открытия выступили президент Италии Серджо Маттарелла, основатель общины Андреа Риккарди и глава Епископской конференции Италии кардинал Маттео Дзуппи. Форум завершится молитвой о мире с участием папы Римского в Колизее.
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эммануэль макрон, серджо маттарелла, андреа риккарди, россия, франция, рим, папа римский, италия
Религия, Эммануэль Макрон, Серджо Маттарелла, Андреа Риккарди, Россия, Франция, Рим, Папа Римский, Италия
21:56 23.10.2022
 
Макрон заявил, что российские власти манипулируют "православной элитой"

Макрон: российские власти используют руководство РПЦ для оправдывания своей политики

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент Франции Эммануэль Макрон . Архивное фото
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РИМ, 23 окт - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что российские власти используют руководство православной церкви для оправдывания собственной политики господства.
"Религиозные лидеры должны играть роль сопротивления перед лицом безумия народов: никогда не оправдывать политические проекты, которые становятся ловушками, отрицающими достоинство человека", - сказал французский президент, выступая в Риме на встрече представителей мировых религий "Взывая о мире. Диалог религий и культур".
"Мы знаем, что православной элитой манипулирует российская власть, чтобы оправдать свою политику господства. Роль религий состоит в том, чтобы защищать достоинство и всеобщее уважение", - заявил Макрон.
Говоря о конфликте на Украине, президент Франции заявил, что украинский народ должен быть способен выбрать время и условия для мира, перспектива которого существует.
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
Вчера, 20:38
Урегулирование на Украине возможно лишь на условиях Киева, заявил Макрон
"Мы решили ввести санкции против России и помочь украинцам, не участвуя в войне; но украинский народ должен уметь выбрать мир и выберет момент и условия этого мира: перспектива мира существует и будет установлена ​​при содействии другой стороны, которая сейчас является противником", - сказал Макрон.
Организованная общиной святого Эгидия ежегодная встреча представителей мировых религий "Взывая о мире. Диалог религий и культур" пройдет в 36-й раз в Риме с 23 по 25 октября. На церемонии ее открытия выступили президент Италии Серджо Маттарелла, основатель общины Андреа Риккарди и глава Епископской конференции Италии кардинал Маттео Дзуппи. Форум завершится молитвой о мире с участием папы Римского в Колизее.
Французские военные техники проводят подготовку истребителей Рафаль на палубе авианосца Шарль де Голль - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
Вчера, 19:14
Французский политик заявил, что Париж попал под сильный удар из-за Украины
 
РелигияЭммануэль МакронСерджо МаттареллаАндреа РиккардиРоссияФранцияРимПапа РимскийИталия
 
 
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