Макрон заявил, что российские власти манипулируют "православной элитой"
Макрон: российские власти используют руководство РПЦ для оправдывания своей политики
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент Франции Эммануэль Макрон . Архивное фото
РИМ, 23 окт - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что российские власти используют руководство православной церкви для оправдывания собственной политики господства.
"Религиозные лидеры должны играть роль сопротивления перед лицом безумия народов: никогда не оправдывать политические проекты, которые становятся ловушками, отрицающими достоинство человека", - сказал французский президент, выступая в Риме на встрече представителей мировых религий "Взывая о мире. Диалог религий и культур".
"Мы знаем, что православной элитой манипулирует российская власть, чтобы оправдать свою политику господства. Роль религий состоит в том, чтобы защищать достоинство и всеобщее уважение", - заявил Макрон.
Говоря о конфликте на Украине, президент Франции заявил, что украинский народ должен быть способен выбрать время и условия для мира, перспектива которого существует.
"Мы решили ввести санкции против России и помочь украинцам, не участвуя в войне; но украинский народ должен уметь выбрать мир и выберет момент и условия этого мира: перспектива мира существует и будет установлена при содействии другой стороны, которая сейчас является противником", - сказал Макрон.
Организованная общиной святого Эгидия ежегодная встреча представителей мировых религий "Взывая о мире. Диалог религий и культур" пройдет в 36-й раз в Риме с 23 по 25 октября. На церемонии ее открытия выступили президент Италии Серджо Маттарелла, основатель общины Андреа Риккарди и глава Епископской конференции Италии кардинал Маттео Дзуппи. Форум завершится молитвой о мире с участием папы Римского в Колизее.