https://ria.ru/20221023/makron-1826134327.html

Макрон заявил, что российские власти манипулируют "православной элитой"

Макрон заявил, что российские власти манипулируют "православной элитой" - РИА Новости, 23.10.2022

Макрон заявил, что российские власти манипулируют "православной элитой"

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что российские власти используют руководство православной церкви для оправдывания собственной политики господства. РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T21:56

2022-10-23T21:56

2022-10-23T21:56

религия

эммануэль макрон

серджо маттарелла

андреа риккарди

россия

франция

рим

папа римский

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РИМ, 23 окт - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что российские власти используют руководство православной церкви для оправдывания собственной политики господства."Религиозные лидеры должны играть роль сопротивления перед лицом безумия народов: никогда не оправдывать политические проекты, которые становятся ловушками, отрицающими достоинство человека", - сказал французский президент, выступая в Риме на встрече представителей мировых религий "Взывая о мире. Диалог религий и культур"."Мы знаем, что православной элитой манипулирует российская власть, чтобы оправдать свою политику господства. Роль религий состоит в том, чтобы защищать достоинство и всеобщее уважение", - заявил Макрон.Говоря о конфликте на Украине, президент Франции заявил, что украинский народ должен быть способен выбрать время и условия для мира, перспектива которого существует."Мы решили ввести санкции против России и помочь украинцам, не участвуя в войне; но украинский народ должен уметь выбрать мир и выберет момент и условия этого мира: перспектива мира существует и будет установлена ​​при содействии другой стороны, которая сейчас является противником", - сказал Макрон.Организованная общиной святого Эгидия ежегодная встреча представителей мировых религий "Взывая о мире. Диалог религий и культур" пройдет в 36-й раз в Риме с 23 по 25 октября. На церемонии ее открытия выступили президент Италии Серджо Маттарелла, основатель общины Андреа Риккарди и глава Епископской конференции Италии кардинал Маттео Дзуппи. Форум завершится молитвой о мире с участием папы Римского в Колизее.

https://ria.ru/20221023/uregulirovanie-1826125273.html

https://ria.ru/20221023/ukraina-1826110066.html

россия

франция

рим

италия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

эммануэль макрон, серджо маттарелла, андреа риккарди, россия, франция, рим, папа римский, италия