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Украинские войска третий раз за полчаса обстреляли Макеевку - РИА Новости, 23.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221023/makeevka-1825989771.html
Украинские войска третий раз за полчаса обстреляли Макеевку
Украинские войска третий раз за полчаса обстреляли Макеевку - РИА Новости, 23.10.2022
Украинские войска третий раз за полчаса обстреляли Макеевку
Украинские войска уже третий раз за полчаса обстреляли город Макеевка, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T00:55
2022-10-23T00:55
специальная военная операция на украине
макеевка
донецкая народная республика
украина
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 23 окт - РИА Новости. Украинские войска уже третий раз за полчаса обстреляли город Макеевка, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Ранее представительство сообщало, что украинские войска в 00.00 и 00.15 обстреляли Макеевку, выпустив 13 снарядов калибром 155 миллиметров.Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221012/obstrel-1823394016.html
макеевка
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макеевка, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, НАТО
00:55 23.10.2022
 
Украинские войска третий раз за полчаса обстреляли Макеевку

ВСУ третий раз за полчаса обстреляли Макеевку, выпустив три снаряда "натовского" калибра

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкМашина МЧС ДНР возле дома, где возник пожар в результате обстрелов со стороны ВСУ
Машина МЧС ДНР возле дома, где возник пожар в результате обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Машина МЧС ДНР возле дома, где возник пожар в результате обстрелов со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 окт - РИА Новости. Украинские войска уже третий раз за полчаса обстреляли город Макеевка, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 00.34 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Ранее представительство сообщало, что украинские войска в 00.00 и 00.15 обстреляли Макеевку, выпустив 13 снарядов калибром 155 миллиметров.
Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12 октября, 15:04Специальная военная операция на Украине
При обстрелах Макеевки и Донецка пострадали два мирных жителя
 
Специальная военная операция на УкраинеМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККНАТО
 
 
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