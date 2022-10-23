Украинские войска третий раз за полчаса обстреляли Макеевку
ВСУ третий раз за полчаса обстреляли Макеевку, выпустив три снаряда "натовского" калибра
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкМашина МЧС ДНР возле дома, где возник пожар в результате обстрелов со стороны ВСУ
Машина МЧС ДНР возле дома, где возник пожар в результате обстрелов со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 окт - РИА Новости. Украинские войска уже третий раз за полчаса обстреляли город Макеевка, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 00.34 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Ранее представительство сообщало, что украинские войска в 00.00 и 00.15 обстреляли Макеевку, выпустив 13 снарядов калибром 155 миллиметров.
Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.