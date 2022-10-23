https://ria.ru/20221023/lgoty-1826124693.html
Пенсионеры и военные смогут получить льготные автокредиты в 2022 году
Пенсионеры и военные смогут получить льготные автокредиты в 2022 году - РИА Новости, 23.10.2022
Пенсионеры и военные смогут получить льготные автокредиты в 2022 году
Минпромторг планирует расширить программу льготного автокредитования уже в этом году, добавив в нее пенсионеров и военнослужащих, сообщил глава ведомства Денис... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T20:35
2022-10-23T20:35
2022-10-23T23:24
денис мантуров
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
автоваз
максим соколов
авто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148273/69/1482736988_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_769e6f15abff764a7fa7a7af0220c5b8.jpg
ТАШКЕНТ, 23 окт — РИА Новости. Минпромторг планирует расширить программу льготного автокредитования уже в этом году, добавив в нее пенсионеров и военнослужащих, сообщил глава ведомства Денис Мантуров.Министр добавил, что формат поддержки автопрома постоянно совершенствуется. Он подчеркнул, что сейчас готовятся окончательные предложения в рамках текущего бюджета.Ранее с этой инициативой выступил президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов. Он отмечал, что сейчас резко просел спрос на автомобили, поэтому необходимо оказать соответствующую социальную поддержку тем, кто пока откладывает его покупку.Условия программы льготного автокредитования в этом году претерпели изменения — скидка выросла с десяти до 20 процентов (для ДФО сохранилась на уровне 25 процентов), а стоимость автомобиля, подпадающего под льготный автокредит, увеличилась с 1,5 миллиона рублей до двух миллионов. Предложение доступно семьям минимум с одним несовершеннолетним ребенком, медикам и учителям, а также водителям, впервые покупающим транспортное средство. Кроме того, условия распространяются и для тех, кто сдает автомобиль старше шести лет в трейд-ин, при условии, что владели им не менее года.
https://ria.ru/20220919/garantiya-1817752518.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148273/69/1482736988_288:0:4896:3456_1920x0_80_0_0_9c9ce94ee5742e57be169d0eaa66a44a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис мантуров, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), автоваз, максим соколов, авто
Денис Мантуров, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), АвтоВАЗ, Максим Соколов, Авто
20:35 23.10.2022 (обновлено: 23:24 23.10.2022)
Пенсионеры и военные смогут получить льготные автокредиты в 2022 году
Минпромторг включит пенсионеров и военных в программу льготного автокредитования
ТАШКЕНТ, 23 окт — РИА Новости. Минпромторг планирует расширить программу льготного автокредитования уже в этом году, добавив в нее пенсионеров и военнослужащих, сообщил глава ведомства Денис Мантуров.
"Мы поддерживаем. Сейчас нормативные акты доработают, и эти категории граждан будут включены", — подчеркнул он.
Министр добавил, что формат поддержки автопрома постоянно совершенствуется. Он подчеркнул, что сейчас готовятся окончательные предложения в рамках текущего бюджета.
Ранее с этой инициативой выступил президент "АвтоВАЗа
" Максим Соколов
. Он отмечал, что сейчас резко просел спрос на автомобили, поэтому необходимо оказать соответствующую социальную поддержку тем, кто пока откладывает его покупку.
Условия программы льготного автокредитования в этом году претерпели изменения — скидка выросла с десяти до 20 процентов (для ДФО сохранилась на уровне 25 процентов), а стоимость автомобиля, подпадающего под льготный автокредит, увеличилась с 1,5 миллиона рублей до двух миллионов. Предложение доступно семьям минимум с одним несовершеннолетним ребенком, медикам и учителям, а также водителям, впервые покупающим транспортное средство. Кроме того, условия распространяются и для тех, кто сдает автомобиль старше шести лет в трейд-ин, при условии, что владели им не менее года.