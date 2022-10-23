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Пенсионеры и военные смогут получить льготные автокредиты в 2022 году - РИА Новости, 23.10.2022
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Пенсионеры и военные смогут получить льготные автокредиты в 2022 году
Пенсионеры и военные смогут получить льготные автокредиты в 2022 году - РИА Новости, 23.10.2022
Пенсионеры и военные смогут получить льготные автокредиты в 2022 году
Минпромторг планирует расширить программу льготного автокредитования уже в этом году, добавив в нее пенсионеров и военнослужащих, сообщил глава ведомства Денис... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T20:35
2022-10-23T23:24
денис мантуров
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
автоваз
максим соколов
авто
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ТАШКЕНТ, 23 окт — РИА Новости. Минпромторг планирует расширить программу льготного автокредитования уже в этом году, добавив в нее пенсионеров и военнослужащих, сообщил глава ведомства Денис Мантуров.Министр добавил, что формат поддержки автопрома постоянно совершенствуется. Он подчеркнул, что сейчас готовятся окончательные предложения в рамках текущего бюджета.Ранее с этой инициативой выступил президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов. Он отмечал, что сейчас резко просел спрос на автомобили, поэтому необходимо оказать соответствующую социальную поддержку тем, кто пока откладывает его покупку.Условия программы льготного автокредитования в этом году претерпели изменения — скидка выросла с десяти до 20 процентов (для ДФО сохранилась на уровне 25 процентов), а стоимость автомобиля, подпадающего под льготный автокредит, увеличилась с 1,5 миллиона рублей до двух миллионов. Предложение доступно семьям минимум с одним несовершеннолетним ребенком, медикам и учителям, а также водителям, впервые покупающим транспортное средство. Кроме того, условия распространяются и для тех, кто сдает автомобиль старше шести лет в трейд-ин, при условии, что владели им не менее года.
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денис мантуров, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), автоваз, максим соколов, авто
Денис Мантуров, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), АвтоВАЗ, Максим Соколов, Авто
20:35 23.10.2022 (обновлено: 23:24 23.10.2022)
 
Пенсионеры и военные смогут получить льготные автокредиты в 2022 году

Минпромторг включит пенсионеров и военных в программу льготного автокредитования

© Fotolia / muromec84Рука пожилого мужчины на руле автомобиля
Рука пожилого мужчины на руле автомобиля - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© Fotolia / muromec84
Рука пожилого мужчины на руле автомобиля. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 23 окт — РИА Новости. Минпромторг планирует расширить программу льготного автокредитования уже в этом году, добавив в нее пенсионеров и военнослужащих, сообщил глава ведомства Денис Мантуров.

"Мы поддерживаем. Сейчас нормативные акты доработают, и эти категории граждан будут включены", — подчеркнул он.

Министр добавил, что формат поддержки автопрома постоянно совершенствуется. Он подчеркнул, что сейчас готовятся окончательные предложения в рамках текущего бюджета.
Ранее с этой инициативой выступил президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов. Он отмечал, что сейчас резко просел спрос на автомобили, поэтому необходимо оказать соответствующую социальную поддержку тем, кто пока откладывает его покупку.
Условия программы льготного автокредитования в этом году претерпели изменения — скидка выросла с десяти до 20 процентов (для ДФО сохранилась на уровне 25 процентов), а стоимость автомобиля, подпадающего под льготный автокредит, увеличилась с 1,5 миллиона рублей до двух миллионов. Предложение доступно семьям минимум с одним несовершеннолетним ребенком, медикам и учителям, а также водителям, впервые покупающим транспортное средство. Кроме того, условия распространяются и для тех, кто сдает автомобиль старше шести лет в трейд-ин, при условии, что владели им не менее года.
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