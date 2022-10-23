https://ria.ru/20221023/lennon-1826002749.html

СМИ: последнее письмо Джона Леннона продали за 64 тысячи долларов

СМИ: последнее письмо Джона Леннона продали за 64 тысячи долларов - РИА Новости, 23.10.2022

СМИ: последнее письмо Джона Леннона продали за 64 тысячи долларов

Последнее письмо всемирно известного британского музыканта, экс-участника группы Beatles Джона Леннона, написанное за несколько часов до смерти, ушло с молотка... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T05:19

2022-10-23T05:19

2022-10-23T05:45

джон леннон

элизабет тейлор

лондон

нью-йорк (город)

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Последнее письмо всемирно известного британского музыканта, экс-участника группы Beatles Джона Леннона, написанное за несколько часов до смерти, ушло с молотка за 64 тысячи долларов, сообщает издание TMZ.Как отмечает издание, ожидалось, что стоимость письма составит от 30 до 50 тысяч долларов, но в последний день аукциона количество претендентов на лот увеличилось, что привело к повышению цены. Лот был продан аукционным домом Gotta Have Rock and Roll за 63 750 долларов.По данным издания, покупатель предпочел остаться неизвестным.Отмечается, что Леннон оставил свою подпись на письме перед отправкой своему бухгалтеру Барри Николсу. В данном письме музыкант перечислил имена трех доверенных лиц для голосования от его имени на ежегодном собрании корпорации Beatles, которое должно было состояться через девять дней в Лондоне. Через несколько часов Леннон был смертельно ранен в Нью-Йорке.Восьмого декабря 1980 года в спину культового музыканта выстрелили пять раз, в это время он вместе с женой Йоко Оно возвращался из студии звукозаписи Hit Factory в Нью-Йорке. Через 25 минут врачи констатировали смерть Леннона от потери крови. Убийца Марк Чепмен не пытался сбежать с места преступления, полиция застала его там же за чтением "Над пропастью во ржи" Джерома Сэлинджера. До спланированного убийства он несколько раз пытался покончить с собой и лечился от депрессии. Кроме того, Чепмен признался, что замышлял покушения на Элизабет Тейлор и Жаклин Кеннеди Онассис.

https://radiosputnik.ria.ru/20220913/lennon-1816400415.html

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джон леннон, элизабет тейлор, лондон, нью-йорк (город)