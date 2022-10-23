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На месте крушения военного самолета в Иркутске работают пожарные - РИА Новости, 23.10.2022
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На месте крушения военного самолета в Иркутске работают пожарные
На месте крушения военного самолета в Иркутске работают пожарные - РИА Новости, 23.10.2022
На месте крушения военного самолета в Иркутске работают пожарные
Самолет Су-30 в Иркутске упал в городской черте в частном секторе, на месте работают пожарно-спасательные подразделения, информация уточняется, сообщает ГУ МЧС... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T14:01
2022-10-23T14:07
происшествия
иркутск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение су-30 в иркутске
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ИРКУТСК, 23 окт – РИА Новости. Самолет Су-30 в Иркутске упал в городской черте в частном секторе, на месте работают пожарно-спасательные подразделения, информация уточняется, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области."Самолет упал в городской черте, в секторе частной застройки. На месте работают пожарно-спасательные подразделения, информация уточняется", - говорится в сообщении.
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иркутск
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происшествия, иркутск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение су-30 в иркутске
Происшествия, Иркутск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение Су-30 в Иркутске
14:01 23.10.2022 (обновлено: 14:07 23.10.2022)
 
На месте крушения военного самолета в Иркутске работают пожарные

МЧС: на месте крушения военного самолета в частном секторе Иркутска работают пожарные

© Официальный Telegram-канал Губернатора Иркутской области Игоря КобзеваПожарные на месте падения самолета в Иркутске. Кадр видео
Пожарные на месте падения самолета в Иркутске. Кадр видео
© Официальный Telegram-канал Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева
Пожарные на месте падения самолета в Иркутске. Кадр видео
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 23 окт – РИА Новости. Самолет Су-30 в Иркутске упал в городской черте в частном секторе, на месте работают пожарно-спасательные подразделения, информация уточняется, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.
"Самолет упал в городской черте, в секторе частной застройки. На месте работают пожарно-спасательные подразделения, информация уточняется", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияИркутскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Крушение Су-30 в Иркутске
 
 
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