https://ria.ru/20221023/krushenie-1826052003.html

На месте крушения военного самолета в Иркутске работают пожарные

На месте крушения военного самолета в Иркутске работают пожарные - РИА Новости, 23.10.2022

На месте крушения военного самолета в Иркутске работают пожарные

Самолет Су-30 в Иркутске упал в городской черте в частном секторе, на месте работают пожарно-спасательные подразделения, информация уточняется, сообщает ГУ МЧС... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T14:01

2022-10-23T14:01

2022-10-23T14:07

происшествия

иркутск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение су-30 в иркутске

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ИРКУТСК, 23 окт – РИА Новости. Самолет Су-30 в Иркутске упал в городской черте в частном секторе, на месте работают пожарно-спасательные подразделения, информация уточняется, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области."Самолет упал в городской черте, в секторе частной застройки. На месте работают пожарно-спасательные подразделения, информация уточняется", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221022/postradavshie-1825970264.html

иркутск

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, иркутск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение су-30 в иркутске