https://ria.ru/20221023/krizis-1826055293.html
"Цены растут на все". Акция протеста в Палермо
"Цены растут на все". Акция протеста в Палермо - РИА Новости, 23.10.2022
"Цены растут на все". Акция протеста в Палермо
В Палермо предприниматели и активисты вышли на митинг против растущих счетов за электроэнергию. Организатор акции Алессандро Форланини рассказал, что счета выросли на 400%, многие производства закрываются.
2022-10-23T14:19
2022-10-23T14:19
2022-10-23T14:19
видео
италия
митинги
протесты
энергетический кризис
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Люди боятся, что зимой малообеспеченное население начнет замерзать из-за невозможности платить за электроэнергию. "Ответственность за все это, конечно же, на людях, которые спекулируют на поставках энергии и газа", – заявила активистка в ходе митинга.
италия
РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/17/1826055024_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_5c4b981da933672818eaa4f1059fb19a.jpg
"Цены растут на все". Акция протеста в Палермо
В Палермо предприниматели и активисты вышли на митинг против растущих счетов за электроэнергию. Организатор акции Алессандро Форланини рассказал, что счета выросли на 400%, многие производства закрываются. Люди боятся, что зимой малообеспеченное население начнет замерзать из-за невозможности платить за электроэнергию. "Ответственность за все это, конечно же, на людях, которые спекулируют на поставках энергии и газа", – заявила активистка в ходе митинга.
2022-10-23T14:19
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PT1M31S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, италия, митинги, протесты, энергетический кризис , видео
Видео, Италия, Митинги, Протесты, Энергетический кризис
"Цены растут на все". Акция протеста в Палермо
В Палермо предприниматели и активисты вышли на митинг против растущих счетов за электроэнергию. Организатор акции Алессандро Форланини рассказал, что счета выросли на 400%, многие производства закрываются.
2022-10-23T14:19
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PT1M31S
"Цены растут на все". Акция протеста в Палермо
В Палермо предприниматели и активисты вышли на митинг против растущих счетов за электроэнергию. Организатор акции Алессандро Форланини рассказал, что счета выросли на 400%, многие производства закрываются.