https://ria.ru/20221023/krizis-1826055293.html

"Цены растут на все". Акция протеста в Палермо

"Цены растут на все". Акция протеста в Палермо - РИА Новости, 23.10.2022

"Цены растут на все". Акция протеста в Палермо

В Палермо предприниматели и активисты вышли на митинг против растущих счетов за электроэнергию. Организатор акции Алессандро Форланини рассказал, что счета выросли на 400%, многие производства закрываются.

2022-10-23T14:19

2022-10-23T14:19

2022-10-23T14:19

видео

италия

митинги

протесты

энергетический кризис

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Люди боятся, что зимой малообеспеченное население начнет замерзать из-за невозможности платить за электроэнергию. "Ответственность за все это, конечно же, на людях, которые спекулируют на поставках энергии и газа", – заявила активистка в ходе митинга.

италия

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2022

Алина Прокофьева

Алина Прокофьева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Цены растут на все". Акция протеста в Палермо В Палермо предприниматели и активисты вышли на митинг против растущих счетов за электроэнергию. Организатор акции Алессандро Форланини рассказал, что счета выросли на 400%, многие производства закрываются. Люди боятся, что зимой малообеспеченное население начнет замерзать из-за невозможности платить за электроэнергию. "Ответственность за все это, конечно же, на людях, которые спекулируют на поставках энергии и газа", – заявила активистка в ходе митинга. 2022-10-23T14:19 true PT1M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алина Прокофьева

видео, италия, митинги, протесты, энергетический кризис , видео