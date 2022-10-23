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"Цены растут на все". Акция протеста в Палермо - РИА Новости, 23.10.2022
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"Цены растут на все". Акция протеста в Палермо
"Цены растут на все". Акция протеста в Палермо - РИА Новости, 23.10.2022
"Цены растут на все". Акция протеста в Палермо
В Палермо предприниматели и активисты вышли на митинг против растущих счетов за электроэнергию. Организатор акции Алессандро Форланини рассказал, что счета выросли на 400%, многие производства закрываются.
2022-10-23T14:19
2022-10-23T14:19
видео
италия
митинги
протесты
энергетический кризис
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Люди боятся, что зимой малообеспеченное население начнет замерзать из-за невозможности платить за электроэнергию. "Ответственность за все это, конечно же, на людях, которые спекулируют на поставках энергии и газа", – заявила активистка в ходе митинга.
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
"Цены растут на все". Акция протеста в Палермо
В Палермо предприниматели и активисты вышли на митинг против растущих счетов за электроэнергию. Организатор акции Алессандро Форланини рассказал, что счета выросли на 400%, многие производства закрываются. Люди боятся, что зимой малообеспеченное население начнет замерзать из-за невозможности платить за электроэнергию. "Ответственность за все это, конечно же, на людях, которые спекулируют на поставках энергии и газа", – заявила активистка в ходе митинга.
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видео, италия, митинги, протесты, энергетический кризис , видео
Видео, Италия, Митинги, Протесты, Энергетический кризис
"Цены растут на все". Акция протеста в Палермо
В Палермо предприниматели и активисты вышли на митинг против растущих счетов за электроэнергию. Организатор акции Алессандро Форланини рассказал, что счета выросли на 400%, многие производства закрываются.
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14:19 23.10.2022
 

"Цены растут на все". Акция протеста в Палермо

Читать ria.ru в
В Палермо предприниматели и активисты вышли на митинг против растущих счетов за электроэнергию. Организатор акции Алессандро Форланини рассказал, что счета выросли на 400%, многие производства закрываются.
Люди боятся, что зимой малообеспеченное население начнет замерзать из-за невозможности платить за электроэнергию. "Ответственность за все это, конечно же, на людях, которые спекулируют на поставках энергии и газа", – заявила активистка в ходе митинга.
 
ВидеоИталияМитингиПротестыЭнергетический кризис
 
 
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