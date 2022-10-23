https://ria.ru/20221023/kosmos-1826010471.html

Россия считает возможным продление работы МКС до 2028 года

Россия считает возможным продление работы МКС до 2028 года - РИА Новости, 23.10.2022

Россия считает возможным продление работы МКС до 2028 года

Правительство РФ считает возможным продлить работу Международной космической станции (МКС) до 2028 года, заявил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T08:06

2022-10-23T08:06

2022-10-23T08:06

наука

космос - риа наука

денис мантуров

юрий борисов (роскосмос)

россия

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ркк "энергия"

роскосмос

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КОСМОДРОМ "ВОСТОЧНЫЙ" (Амурская область), 23 окт - РИА Новости. Правительство РФ считает возможным продлить работу Международной космической станции (МКС) до 2028 года, заявил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."Продлить эксплуатацию МКС считаем возможным на период развертывания российской орбитальной станции в минимальной конфигурации, то есть до 2028 года", - сказал Мантуров после пуска ракеты "Союз-2.1б" с "Восточного".Отвечая на вопрос, когда будет подписано соглашение о продлении эксплуатации МКС, он сообщил, что продление программы будет реализовано по результатам прохождения официальных процедур в национальных космических агентствах и правительствах всех стран-участниц.Вице-премьер также рассказал, что Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" провела работу по подтверждению технической возможности продления сроков службы модулей и оборудования российского сегмента МКС и разработала план мероприятий по дальнейшей их эксплуатации."В результате выявлено, что неразрешимых технических проблем, препятствующих продлению срока функционирования РС МКС после 2024 года, нет", - уточнил Мантуров.В то же время он добавил, что при принятии решения о продлении сроков участия российской стороны в программе МКС, РФ будет исходить из принципов непрерывности отечественной пилотируемой программы, сохранения конструкторских и производственных компетенций, а также поддержания престижа и технологического суверенитета страны.Ранее гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил о планах РФ выйдет из проекта МКС после, но не ранее 2024 года и уточнил, что точный срок будет определен позднее. Затем он сообщил, что работа станции с высокой вероятностью будет продлена до 2028 года, а возможность еще большего продления будет зависеть от состояния станции.

https://ria.ru/20220921/mks-1818565458.html

https://ria.ru/20220726/mks-1805204791.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, денис мантуров, юрий борисов (роскосмос), россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ркк "энергия", роскосмос