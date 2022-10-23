https://ria.ru/20221023/kosmos-1826010471.html
Россия считает возможным продление работы МКС до 2028 года
Россия считает возможным продление работы МКС до 2028 года - РИА Новости, 23.10.2022
Россия считает возможным продление работы МКС до 2028 года
Правительство РФ считает возможным продлить работу Международной космической станции (МКС) до 2028 года, заявил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T08:06
2022-10-23T08:06
2022-10-23T08:06
наука
космос - риа наука
денис мантуров
юрий борисов (роскосмос)
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
ркк "энергия"
роскосмос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765042316_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0021ade96c3d93ee53e14d8376af2fe2.jpg
КОСМОДРОМ "ВОСТОЧНЫЙ" (Амурская область), 23 окт - РИА Новости. Правительство РФ считает возможным продлить работу Международной космической станции (МКС) до 2028 года, заявил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."Продлить эксплуатацию МКС считаем возможным на период развертывания российской орбитальной станции в минимальной конфигурации, то есть до 2028 года", - сказал Мантуров после пуска ракеты "Союз-2.1б" с "Восточного".Отвечая на вопрос, когда будет подписано соглашение о продлении эксплуатации МКС, он сообщил, что продление программы будет реализовано по результатам прохождения официальных процедур в национальных космических агентствах и правительствах всех стран-участниц.Вице-премьер также рассказал, что Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" провела работу по подтверждению технической возможности продления сроков службы модулей и оборудования российского сегмента МКС и разработала план мероприятий по дальнейшей их эксплуатации."В результате выявлено, что неразрешимых технических проблем, препятствующих продлению срока функционирования РС МКС после 2024 года, нет", - уточнил Мантуров.В то же время он добавил, что при принятии решения о продлении сроков участия российской стороны в программе МКС, РФ будет исходить из принципов непрерывности отечественной пилотируемой программы, сохранения конструкторских и производственных компетенций, а также поддержания престижа и технологического суверенитета страны.Ранее гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил о планах РФ выйдет из проекта МКС после, но не ранее 2024 года и уточнил, что точный срок будет определен позднее. Затем он сообщил, что работа станции с высокой вероятностью будет продлена до 2028 года, а возможность еще большего продления будет зависеть от состояния станции.
https://ria.ru/20220921/mks-1818565458.html
https://ria.ru/20220726/mks-1805204791.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765042316_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1f26a3c01716c2d729de57f6fdd6892f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, денис мантуров, юрий борисов (роскосмос), россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ркк "энергия", роскосмос
Наука, Космос - РИА Наука, Денис Мантуров, Юрий Борисов (Роскосмос), Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), РКК "Энергия", Роскосмос
Россия считает возможным продление работы МКС до 2028 года
Глава Минпромторга Мантуров: работу МКС могут продлить до 2028 года
КОСМОДРОМ "ВОСТОЧНЫЙ" (Амурская область), 23 окт - РИА Новости. Правительство РФ считает возможным продлить работу Международной космической станции (МКС) до 2028 года, заявил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Продлить эксплуатацию МКС считаем возможным на период развертывания российской орбитальной станции в минимальной конфигурации, то есть до 2028 года", - сказал Мантуров после пуска ракеты "Союз-2.1б" с "Восточного".
Отвечая на вопрос, когда будет подписано соглашение о продлении эксплуатации МКС, он сообщил, что продление программы будет реализовано по результатам прохождения официальных процедур в национальных космических агентствах и правительствах всех стран-участниц.
Вице-премьер также рассказал, что Ракетно-космическая корпорация (РКК
) "Энергия" провела работу по подтверждению технической возможности продления сроков службы модулей и оборудования российского сегмента МКС и разработала план мероприятий по дальнейшей их эксплуатации.
"В результате выявлено, что неразрешимых технических проблем, препятствующих продлению срока функционирования РС МКС после 2024 года, нет", - уточнил Мантуров.
В то же время он добавил, что при принятии решения о продлении сроков участия российской стороны в программе МКС, РФ будет исходить из принципов непрерывности отечественной пилотируемой программы, сохранения конструкторских и производственных компетенций, а также поддержания престижа и технологического суверенитета страны.
Ранее гендиректор "Роскосмоса
" Юрий Борисов
сообщил о планах РФ выйдет из проекта МКС после, но не ранее 2024 года и уточнил, что точный срок будет определен позднее. Затем он сообщил, что работа станции с высокой вероятностью будет продлена до 2028 года, а возможность еще большего продления будет зависеть от состояния станции.