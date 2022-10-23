https://ria.ru/20221023/koronavirus-1826140661.html

Немецкие ученые заявили, что доказали лабораторное происхождение SARS-CoV-2

Немецкие ученые заявили, что доказали лабораторное происхождение SARS-CoV-2 - РИА Новости, 23.10.2022

Немецкие ученые заявили, что доказали лабораторное происхождение SARS-CoV-2

Группа из трех немецких ученых утверждает, что нашла доказательства лабораторного происхождения коронавируса, сообщил портал немецкого телеканала n-tv. РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T22:55

2022-10-23T22:55

2022-10-23T23:31

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БЕРЛИН, 23 окт — РИА Новости. Группа из трех немецких ученых утверждает, что нашла доказательства лабораторного происхождения коронавируса, сообщил портал немецкого телеканала n-tv.Согласно анализу, он на 99,9 процента — искусственная копия естественного вируса, заявил один из авторов исследования Валентин Бруттель.Ученые утверждают, что таким образом нашли доказательства лабораторного возникновения вируса. Они опубликовали выводы в виде препринта, который еще не прошел процесс научного рецензирования. В своей статье они приводят аргументы в пользу того, что SARS-CoV-2 — преднамеренно генетически модифицированный вирус.Как пояснил ученый, методы, которые, предположительно, использовались при создании SARS-CoV-2, также применяются в очень похожей форме отдельными лабораториями для производства синтетических вирусов. По словам Бруттеля, он также использует эти методы в своей повседневной работе, но для разработки "совершенно безвредных" препаратов на основе белка для лечения аутоиммунных заболеваний.По словам ученых, они обнаружили в геноме SARS-CoV-2 своего рода "отпечаток пальца". Это регулярно повторяющийся паттерн в геноме вируса, пояснил Бруттель. По его словам, лаборатории, занимающиеся генетической модификацией РНК-вирусов, таких как SARS-CoV-2, сначала собирают генетический материал из отдельных строительных блоков ДНК. Вблизи мест соединения этих "строительных блоков" остаются характерные узоры.Бруттель и его коллеги сравнили геномы известных искусственно созданных и природных вирусов. Как пояснил ученый, в природных места распознавания распределены совершенно случайно, а в искусственно созданных всегда появлялись в определенном образце. "Эта закономерность также обнаружена у SARS-CoV-2, но не у близкородственных вирусов", — пояснил ученый. Он уточнил, что, согласно предварительным результатам, вероятность того, что естественная эволюция случайно создала этот паттерн, составляет не более одного к ста, а возможно, и гораздо меньше.Ранее комиссия по коронавирусу британского медицинского журнала Lancet опубликовала доклад на основе двухлетней работы, в котором заявила, что не исключает его лабораторного происхождения. В связи с обнародованием исследования Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что продолжает поиск источника происхождения вируса SARS-CoV-2.

https://ria.ru/20221019/koronavirus-1825093892.html

https://ria.ru/20220929/koronavirus-1820326539.html

https://ria.ru/20210624/koronavirus-1738350595.html

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германия, воз, коронавирус covid-19, в мире