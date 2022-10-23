https://ria.ru/20221023/kontingent-1826028616.html

В ЦАР прокомментировали вывод французского контингента из страны

В ЦАР прокомментировали вывод французского контингента из страны - РИА Новости, 23.10.2022

В ЦАР прокомментировали вывод французского контингента из страны

ЦАР не выгоняла французских военных со своей территории, Париж самостоятельно принял решение о выводе контингента, заявил в интервью РИА Новости председатель... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T10:57

2022-10-23T10:57

2022-10-23T11:48

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. ЦАР не выгоняла французских военных со своей территории, Париж самостоятельно принял решение о выводе контингента, заявил в интервью РИА Новости председатель парламента Центральноафриканской Республики Симплис Саранджи.Последние 130 французских военных покинут ЦАР до конца 2022 года. Идет поиск замены французским специалистам, которые занимались материально-техническим обеспечением военной базы в Банги."Если сегодня Париж принял решение о выводе своего контингента из ЦАР, что я могу сказать? Это не мы их попросили уйти, как и в 2016 году, когда президент (Франсуа) Олланд поставил под вопрос участие Франции в этой миссии в ЦАР. Что мы тогда должны были сказать? Если государство принимает решение вывести контингент с того или иного театра военных действий, мы ничего не можем с этим поделать. Это решение суверенного государства. Если они хотят уйти, мы с этим смиримся", - сказал он.Саранджи отметил, что Францию и ЦАР связывает история и некоторые военные базы в стране названы в честь французских генералов."Что касается этой базы, я не могу сказать, кто теперь займется ее поддержанием и обучением военных", - добавил он.Париж в 2021 году решил приостановить военное сотрудничество с Банги, поскольку посчитал, что она участвует в антифранцузской кампании, которую якобы проводит Россия. Французский контингент в рамках миссии MISLOG-B отвечал за материально-техническое обеспечение базы в столице страны Банги, которой пользуются члены учебной миссии Евросоюза и Многопрофильной миссии ООН по стабилизации в ЦАР.Власти ЦАР и представители вооруженных группировок 6 февраля 2019 года по итогам почти двухнедельных переговоров в Хартуме поставили подписи под мирным соглашением, которое призвано положить конец многолетнему конфликту в стране. Стороны сошлись во мнении, что организация свободных и инклюзивных выборов - единственный способ обеспечить сменяемость власти в стране. Кроме того, правительство обязалось обеспечить свободу создания партий или политических движений. Было также решено создать необходимые условия для добровольного возвращения беженцев.Конституционный суд ЦАР 18 января огласил окончательные итоги президентских выборов 27 декабря 2020 года. Победу одержал действующий глава государства Фостен Арканж Туадера, набравший 53,16% голосов в первом туре. За его ближайшего соперника - лидера партии "Союз за центральноафриканское возрождение" Анисе Жоржа Дологеле - проголосовали 21,9% избирателей. Оппозиция и вооруженные группировки повстанцев не признали итоги выборов - правительство сообщило о попытках мятежников атаковать Банги.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20221015/afrika-1824232790.html

https://ria.ru/20220819/zakharova-1810870794.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, цар, франция