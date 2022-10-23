https://ria.ru/20221023/konflikt-1826048747.html
Россия не по своей воле вступила в конфликт на Украине, заявил патриарх
Россия не по своей воле вступила в конфликт на Украине, заявил патриарх - РИА Новости, 23.10.2022
Россия не по своей воле вступила в конфликт на Украине, заявил патриарх
Россия не по своей воле вступила в конфликт на земле исторической Руси, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье. РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T13:47
2022-10-23T13:47
2022-10-23T13:47
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
россия
украина
нижегородская область
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Россия не по своей воле вступила в конфликт на земле исторической Руси, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье."То, что сегодня происходит - это не просто очередная военная кампания, какое-то напряжение. Создается впечатление, что многим захотелось стереть с лица земли Русь православную. Но да не будет так, и посему сегодня наша особая молитва за власти наши, за воинство наше, за президента нашего, за всех тех, от кого зависит действительно исход той битвы, в которую мы не по воле своей вступили", - сказал он в проповеди после литургии в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре в Дивеево Нижегородской области.Патриарх добавил, что Россия, не исключающая Бога из жизни людей, для многих в мире стала "бельмом на глазу", и некоторые считают, что с ней "можно покончить"."Сегодня отечество наше проходит испытание, которое связано с обращением в сторону России злых взглядов, злых помыслов и злой воли. Некоторые считают, что настало то время, когда можно покончить с Россией, потому что это альтернативный взгляд на мир, на Бога, на человека, который не укладывается в рамки той запрограммированной системы, которая исключает Бога из жизни людей. Поэтому, конечно, Россия для многих - бельмо в глазу", - отметил он.Патриарх Кирилл с 21 по 23 октября совершает визит в Нижегородскую митрополию. В субботу он посетил собор Архангела Михаила на территории Нижегородского кремля, в котором находится могила национального героя России Козьмы Минина.
https://ria.ru/20221022/kirienko-1825884251.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
патриарх кирилл (владимир гундяев), россия, украина, нижегородская область
Религия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Россия, Украина, Нижегородская область
Россия не по своей воле вступила в конфликт на Украине, заявил патриарх
Патриарх Кирилл: Россия не по своей воле вступила в конфликт на Украине
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Россия не по своей воле вступила в конфликт на земле исторической Руси, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье.
"То, что сегодня происходит - это не просто очередная военная кампания, какое-то напряжение. Создается впечатление, что многим захотелось стереть с лица земли Русь православную. Но да не будет так, и посему сегодня наша особая молитва за власти наши, за воинство наше, за президента нашего, за всех тех, от кого зависит действительно исход той битвы, в которую мы не по воле своей вступили", - сказал он в проповеди после литургии в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре в Дивеево Нижегородской области
.
Патриарх добавил, что Россия, не исключающая Бога из жизни людей, для многих в мире стала "бельмом на глазу", и некоторые считают, что с ней "можно покончить".
"Сегодня отечество наше проходит испытание, которое связано с обращением в сторону России злых взглядов, злых помыслов и злой воли. Некоторые считают, что настало то время, когда можно покончить с Россией, потому что это альтернативный взгляд на мир, на Бога, на человека, который не укладывается в рамки той запрограммированной системы, которая исключает Бога из жизни людей. Поэтому, конечно, Россия для многих - бельмо в глазу", - отметил он.
Патриарх Кирилл
с 21 по 23 октября совершает визит в Нижегородскую митрополию. В субботу он посетил собор Архангела Михаила на территории Нижегородского кремля, в котором находится могила национального героя России Козьмы Минина.