https://ria.ru/20221023/konflikt-1826048747.html

Россия не по своей воле вступила в конфликт на Украине, заявил патриарх

Россия не по своей воле вступила в конфликт на Украине, заявил патриарх - РИА Новости, 23.10.2022

Россия не по своей воле вступила в конфликт на Украине, заявил патриарх

Россия не по своей воле вступила в конфликт на земле исторической Руси, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье. РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T13:47

2022-10-23T13:47

2022-10-23T13:47

религия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

россия

украина

нижегородская область

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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Россия не по своей воле вступила в конфликт на земле исторической Руси, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье."То, что сегодня происходит - это не просто очередная военная кампания, какое-то напряжение. Создается впечатление, что многим захотелось стереть с лица земли Русь православную. Но да не будет так, и посему сегодня наша особая молитва за власти наши, за воинство наше, за президента нашего, за всех тех, от кого зависит действительно исход той битвы, в которую мы не по воле своей вступили", - сказал он в проповеди после литургии в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре в Дивеево Нижегородской области.Патриарх добавил, что Россия, не исключающая Бога из жизни людей, для многих в мире стала "бельмом на глазу", и некоторые считают, что с ней "можно покончить"."Сегодня отечество наше проходит испытание, которое связано с обращением в сторону России злых взглядов, злых помыслов и злой воли. Некоторые считают, что настало то время, когда можно покончить с Россией, потому что это альтернативный взгляд на мир, на Бога, на человека, который не укладывается в рамки той запрограммированной системы, которая исключает Бога из жизни людей. Поэтому, конечно, Россия для многих - бельмо в глазу", - отметил он.Патриарх Кирилл с 21 по 23 октября совершает визит в Нижегородскую митрополию. В субботу он посетил собор Архангела Михаила на территории Нижегородского кремля, в котором находится могила национального героя России Козьмы Минина.

https://ria.ru/20221022/kirienko-1825884251.html

россия

украина

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

патриарх кирилл (владимир гундяев), россия, украина, нижегородская область