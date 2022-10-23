https://ria.ru/20221023/kishinev-1826080334.html
В Кишиневе полиция разделила демонстрантов на две колонны
В Кишиневе полиция разделила демонстрантов на две колонны - РИА Новости, 23.10.2022
В Кишиневе полиция разделила демонстрантов на две колонны
Более 90 тысяч человек собрались в Кишиневе на антиправительственный протест, однако они разделены кордонами полиции на две колонны, заявила вице-председатель... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T16:40
2022-10-23T16:40
2022-10-23T17:03
в мире
марина таубер
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КИШИНЕВ, 23 окт - РИА Новости. Более 90 тысяч человек собрались в Кишиневе на антиправительственный протест, однако они разделены кордонами полиции на две колонны, заявила вице-председатель партии "Шор", депутат Марина Таубер.Организаторы акции протеста запросили у властей разрешение на проведение бессрочной акции протеста на центральной площади Великого национального собрания перед зданием правительства. Однако сегодня там проводится ярмарка аграриев, поэтому протестующим рекомендовано переместиться к скверу возле парламента. Полиция распространила предупреждение о том, что протестующие готовятся к стычкам и провокациям.Кордоны не дали собравшимся пройти маршем по главному проспекту Кишинева и добраться до центральной площади, их остановили за два квартала до конечной точки пути. После неудавшейся попытки прорвать кордон, было решено проводить митинг прямо на месте.Оценить точное число протестующих сложно, поскольку они разделены - обе колонны, двигавшимся к центру Кишинева с разных сторон, были заблокированы полицией. На одном из перекрестно была установлена временная сцена. Организаторы начали митинг, однако пока не ясно, как к ним смогут присоединиться остальные протестующие.Партия "Шор", к которой присоединилась Партия коммунистов Молдавии (ПКРМ), проводит в Кишиневе акции протеста c середины сентября. Полиция в Кишиневе и бойцы спецбатальонов Fulger ("Молния") и Scorpion ("Скорпион") 16 октября разогнали мирную демонстрацию и демонтировали палаточный городок оппозиции, который был разбит перед зданием парламента. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
https://ria.ru/20221023/moldaviya-1825997710.html
https://ria.ru/20221023/kishinev-1826071933.html
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Антиправительственный митинг в Кишиневе
Антиправительственный митинг в Кишиневе
2022-10-23T16:40
true
PT0M57S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, марина таубер, кишинев, молдавия, россия
В мире, Марина Таубер, Кишинев, Молдавия, Россия
16:40 23.10.2022 (обновлено: 17:03 23.10.2022)
В Кишиневе полиция разделила демонстрантов на две колонны
Организаторы сообщили, что на протест оппозиции в Кишиневе вышли более 90 тысяч человек
КИШИНЕВ, 23 окт - РИА Новости. Более 90 тысяч человек собрались в Кишиневе на антиправительственный протест, однако они разделены кордонами полиции на две колонны, заявила вице-председатель партии "Шор", депутат Марина Таубер.
Организаторы акции протеста запросили у властей разрешение на проведение бессрочной акции протеста на центральной площади Великого национального собрания перед зданием правительства. Однако сегодня там проводится ярмарка аграриев, поэтому протестующим рекомендовано переместиться к скверу возле парламента. Полиция распространила предупреждение о том, что протестующие готовятся к стычкам и провокациям.
Кордоны не дали собравшимся пройти маршем по главному проспекту Кишинева и добраться до центральной площади, их остановили за два квартала до конечной точки пути. После неудавшейся попытки прорвать кордон, было решено проводить митинг прямо на месте.
"Представители власти и правоохранительных органов воюют с нами - с гражданами Молдавии. Мы не хотим быть плохими, не хотим сеять ненависть, но ненормально, что нас встречают сотрудники полиции с оружием и дубинками… На протест против власти приехали более 90 тысяч человек", - заявила Таубер.
Оценить точное число протестующих сложно, поскольку они разделены - обе колонны, двигавшимся к центру Кишинева с разных сторон, были заблокированы полицией. На одном из перекрестно была установлена временная сцена. Организаторы начали митинг, однако пока не ясно, как к ним смогут присоединиться остальные протестующие.
Партия "Шор", к которой присоединилась Партия коммунистов Молдавии (ПКРМ), проводит в Кишиневе акции протеста c середины сентября. Полиция в Кишиневе и бойцы спецбатальонов Fulger ("Молния") и Scorpion ("Скорпион") 16 октября разогнали мирную демонстрацию и демонтировали палаточный городок оппозиции, который был разбит перед зданием парламента. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией
о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.