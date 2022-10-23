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В Киеве начались стабилизационные отключения света - РИА Новости, 23.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221023/kiev-1826041021.html
В Киеве начались стабилизационные отключения света
В Киеве начались стабилизационные отключения света - РИА Новости, 23.10.2022
В Киеве начались стабилизационные отключения света
Стабилизационные отключения света начались в Киеве в воскресенье, сообщили в городской администрации. РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T12:32
2022-10-23T12:32
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
киев
россия
харьков
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Стабилизационные отключения света начались в Киеве в воскресенье, сообщили в городской администрации."По распоряжению НЭК "Укрэнерго" в Киеве начались стабилизационные отключения света", - говорится в сообщении Киевской горадминистрации в Telegram-канале.В мэрии напомнили жителям города о необходимости максимально снизить потребление электроэнергии.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября, - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.Путин сообщил 14 октября, что Минобороны России нанесло удары не сразу по всем объектам на территории Украины, а затем стало постепенно "добирать".
https://ria.ru/20221023/ukraina-1826039013.html
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в мире, владимир путин, киев, россия, харьков, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Киев, Россия, Харьков, Вооруженные силы РФ
12:32 23.10.2022
 
В Киеве начались стабилизационные отключения света

По распоряжению НЭК "Укрэнерго" в Киеве начались стабилизационные отключения света

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкМалолюдная улица Институтская в Киеве
Малолюдная улица Институтская в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Малолюдная улица Институтская в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Стабилизационные отключения света начались в Киеве в воскресенье, сообщили в городской администрации.
"По распоряжению НЭК "Укрэнерго" в Киеве начались стабилизационные отключения света", - говорится в сообщении Киевской горадминистрации в Telegram-канале.
Обесточенные высоковольтные линии - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
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В Ровненской области начались аварийные отключения электроэнергии
В мэрии напомнили жителям города о необходимости максимально снизить потребление электроэнергии.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября, - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".
Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
Путин сообщил 14 октября, что Минобороны России нанесло удары не сразу по всем объектам на территории Украины, а затем стало постепенно "добирать".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинКиевРоссияХарьковВооруженные силы РФ
 
 
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