https://ria.ru/20221023/kiev-1826041021.html
В Киеве начались стабилизационные отключения света
В Киеве начались стабилизационные отключения света - РИА Новости, 23.10.2022
В Киеве начались стабилизационные отключения света
Стабилизационные отключения света начались в Киеве в воскресенье, сообщили в городской администрации. РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T12:32
2022-10-23T12:32
2022-10-23T12:32
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
киев
россия
харьков
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Стабилизационные отключения света начались в Киеве в воскресенье, сообщили в городской администрации."По распоряжению НЭК "Укрэнерго" в Киеве начались стабилизационные отключения света", - говорится в сообщении Киевской горадминистрации в Telegram-канале.В мэрии напомнили жителям города о необходимости максимально снизить потребление электроэнергии.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября, - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.Путин сообщил 14 октября, что Минобороны России нанесло удары не сразу по всем объектам на территории Украины, а затем стало постепенно "добирать".
https://ria.ru/20221023/ukraina-1826039013.html
https://ria.ru/20221022/elektrichestvo-1825896698.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, владимир путин, киев, россия, харьков, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Киев, Россия, Харьков, Вооруженные силы РФ
В Киеве начались стабилизационные отключения света
По распоряжению НЭК "Укрэнерго" в Киеве начались стабилизационные отключения света