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Жителей Херсона перевозят на левый берег Днепра дополнительным транспортом - РИА Новости, 23.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221023/kherson-1826077185.html
Жителей Херсона перевозят на левый берег Днепра дополнительным транспортом
Жителей Херсона перевозят на левый берег Днепра дополнительным транспортом - РИА Новости, 23.10.2022
Жителей Херсона перевозят на левый берег Днепра дополнительным транспортом
Для перевозки жителей Херсона на левый берег Днепра привлекли дополнительный речной транспорт, сообщила местная администрация. РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T16:25
2022-10-23T16:45
специальная военная операция на украине
херсон
херсонская область
владимир сальдо
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Для перевозки жителей Херсона на левый берег Днепра привлекли дополнительный речной транспорт, сообщила местная администрация.Ранее сегодня власти заявили о резком увеличения числа желающих эвакуироваться. Из-за этого возникли перебои с речным транспортом.В Херсонской области продолжает работать горячая линия, где можно уточнить любые вопросы по выезду из города: +7 (800) 301–99–99.Накануне жителей Херсона призвал срочно покинуть город из-за угрозы массовых обстрелов и терактов.Ранее командующий Объединенной группировкой войск в районе военной операции Сергей Суровикин заявил, что есть данные о возможном применении киевским режимом запрещенных методов войны в районе Херсона. Кроме того, речь шла о подготовке украинскими войсками массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, а также обстрела города без разбора целей.Москва распространила в СБ ООН письмо с призывом не допустить разрушения Киевом дамбы Каховской ГЭС. Как отметил постпред России при организации Василий Небензя, это может привести к гибели тысяч людей.
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херсон, херсонская область , владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Херсонская область , Владимир Сальдо
16:25 23.10.2022 (обновлено: 16:45 23.10.2022)
 
Жителей Херсона перевозят на левый берег Днепра дополнительным транспортом

Жителей Херсона перевозят на левый берег Днепра дополнительным речным транспортом

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкВ Херсоне
В Херсоне - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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В Херсоне. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Для перевозки жителей Херсона на левый берег Днепра привлекли дополнительный речной транспорт, сообщила местная администрация.
Ранее сегодня власти заявили о резком увеличения числа желающих эвакуироваться. Из-за этого возникли перебои с речным транспортом.

"По состоянию на 16.00 все проблемы решены, органы власти привлекли дополнительные транспортные ресурсы, чтобы справиться с возросшим потоком жителей, желающих выехать из города", — уточнили в администрации.

В Херсонской области продолжает работать горячая линия, где можно уточнить любые вопросы по выезду из города: +7 (800) 301–99–99.
Накануне жителей Херсона призвал срочно покинуть город из-за угрозы массовых обстрелов и терактов.
Ранее командующий Объединенной группировкой войск в районе военной операции Сергей Суровикин заявил, что есть данные о возможном применении киевским режимом запрещенных методов войны в районе Херсона. Кроме того, речь шла о подготовке украинскими войсками массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, а также обстрела города без разбора целей.
Москва распространила в СБ ООН письмо с призывом не допустить разрушения Киевом дамбы Каховской ГЭС. Как отметил постпред России при организации Василий Небензя, это может привести к гибели тысяч людей.
Эвакуированные жители Херсона возле железнодорожного вокзала в Джанкое - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
12:42Специальная военная операция на Украине
Власти Херсона заявили об увеличении числа желающих эвакуироваться
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонХерсонская областьВладимир Сальдо
 
 
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