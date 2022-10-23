https://ria.ru/20221023/kherson-1826077185.html

Жителей Херсона перевозят на левый берег Днепра дополнительным транспортом

Жителей Херсона перевозят на левый берег Днепра дополнительным транспортом - РИА Новости, 23.10.2022

Жителей Херсона перевозят на левый берег Днепра дополнительным транспортом

Для перевозки жителей Херсона на левый берег Днепра привлекли дополнительный речной транспорт, сообщила местная администрация. РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T16:25

2022-10-23T16:25

2022-10-23T16:45

специальная военная операция на украине

херсон

херсонская область

владимир сальдо

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Для перевозки жителей Херсона на левый берег Днепра привлекли дополнительный речной транспорт, сообщила местная администрация.Ранее сегодня власти заявили о резком увеличения числа желающих эвакуироваться. Из-за этого возникли перебои с речным транспортом.В Херсонской области продолжает работать горячая линия, где можно уточнить любые вопросы по выезду из города: +7 (800) 301–99–99.Накануне жителей Херсона призвал срочно покинуть город из-за угрозы массовых обстрелов и терактов.Ранее командующий Объединенной группировкой войск в районе военной операции Сергей Суровикин заявил, что есть данные о возможном применении киевским режимом запрещенных методов войны в районе Херсона. Кроме того, речь шла о подготовке украинскими войсками массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, а также обстрела города без разбора целей.Москва распространила в СБ ООН письмо с призывом не допустить разрушения Киевом дамбы Каховской ГЭС. Как отметил постпред России при организации Василий Небензя, это может привести к гибели тысяч людей.

https://ria.ru/20221023/kherson-1826042456.html

херсон

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

херсон, херсонская область , владимир сальдо