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При взрыве в Херсоне погиб человек, трое ранены - РИА Новости, 23.10.2022
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При взрыве в Херсоне погиб человек, трое ранены
При взрыве в Херсоне погиб человек, трое ранены - РИА Новости, 23.10.2022
При взрыве в Херсоне погиб человек, трое ранены
Три человека получили ранения, один погиб в результате теракта в Херсоне, сообщили в пресс-службе минздрава региона. РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T15:51
2022-10-23T16:59
херсон
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости. Три человека получили ранения, один погиб в результате теракта в Херсоне, сообщили в пресс-службе минздрава региона.В воскресенье в Херсоне произошел теракт, на улице сработало самодельное взрывное устройство, привязанное к столбу, погиб один человек."Один гражданский погиб, трое получили ранения в результате сегодняшнего теракта в Херсоне со стороны ВСУ", - говорится в сообщении.В министерстве подчеркнули, что врачи скорой оказали всю необходимую экстренную медпомощь пострадавшим. Пациенты госпитализированы в одно из лечебных учреждений области.
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херсон, происшествия
Херсон, Происшествия
15:51 23.10.2022 (обновлено: 16:59 23.10.2022)
 
При взрыве в Херсоне погиб человек, трое ранены

Один человек погиб, трое ранены после взрыва самодельного взрывного устройства в Херсоне

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости. Три человека получили ранения, один погиб в результате теракта в Херсоне, сообщили в пресс-службе минздрава региона.
В воскресенье в Херсоне произошел теракт, на улице сработало самодельное взрывное устройство, привязанное к столбу, погиб один человек.
"Один гражданский погиб, трое получили ранения в результате сегодняшнего теракта в Херсоне со стороны ВСУ", - говорится в сообщении.
В министерстве подчеркнули, что врачи скорой оказали всю необходимую экстренную медпомощь пострадавшим. Пациенты госпитализированы в одно из лечебных учреждений области.
Жители Херсона во время перемещения на левый берег Днепра - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
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