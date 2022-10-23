https://ria.ru/20221023/kherson-1826071519.html
При взрыве в Херсоне погиб человек, трое ранены
При взрыве в Херсоне погиб человек, трое ранены - РИА Новости, 23.10.2022
При взрыве в Херсоне погиб человек, трое ранены
Три человека получили ранения, один погиб в результате теракта в Херсоне, сообщили в пресс-службе минздрава региона. РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T15:51
2022-10-23T15:51
2022-10-23T16:59
херсон
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости. Три человека получили ранения, один погиб в результате теракта в Херсоне, сообщили в пресс-службе минздрава региона.В воскресенье в Херсоне произошел теракт, на улице сработало самодельное взрывное устройство, привязанное к столбу, погиб один человек."Один гражданский погиб, трое получили ранения в результате сегодняшнего теракта в Херсоне со стороны ВСУ", - говорится в сообщении.В министерстве подчеркнули, что врачи скорой оказали всю необходимую экстренную медпомощь пострадавшим. Пациенты госпитализированы в одно из лечебных учреждений области.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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херсон, происшествия
15:51 23.10.2022 (обновлено: 16:59 23.10.2022)
При взрыве в Херсоне погиб человек, трое ранены
Один человек погиб, трое ранены после взрыва самодельного взрывного устройства в Херсоне
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости. Три человека получили ранения, один погиб в результате теракта в Херсоне, сообщили в пресс-службе минздрава региона.
В воскресенье в Херсоне произошел теракт, на улице сработало самодельное взрывное устройство, привязанное к столбу, погиб один человек.
"Один гражданский погиб, трое получили ранения в результате сегодняшнего теракта в Херсоне со стороны ВСУ
", - говорится в сообщении.
В министерстве подчеркнули, что врачи скорой оказали всю необходимую экстренную медпомощь пострадавшим. Пациенты госпитализированы в одно из лечебных учреждений области.