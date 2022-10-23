https://ria.ru/20221023/kherson-1826071519.html

При взрыве в Херсоне погиб человек, трое ранены

При взрыве в Херсоне погиб человек, трое ранены - РИА Новости, 23.10.2022

При взрыве в Херсоне погиб человек, трое ранены

Три человека получили ранения, один погиб в результате теракта в Херсоне, сообщили в пресс-службе минздрава региона. РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T15:51

2022-10-23T15:51

2022-10-23T16:59

херсон

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости. Три человека получили ранения, один погиб в результате теракта в Херсоне, сообщили в пресс-службе минздрава региона.В воскресенье в Херсоне произошел теракт, на улице сработало самодельное взрывное устройство, привязанное к столбу, погиб один человек."Один гражданский погиб, трое получили ранения в результате сегодняшнего теракта в Херсоне со стороны ВСУ", - говорится в сообщении.В министерстве подчеркнули, что врачи скорой оказали всю необходимую экстренную медпомощь пострадавшим. Пациенты госпитализированы в одно из лечебных учреждений области.

https://radiosputnik.ria.ru/20221023/kherson-1826043322.html

херсон

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

херсон, происшествия