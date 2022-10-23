https://ria.ru/20221023/kherson-1826070283.html

В Херсоне сработало самодельное взрывное устройство

В Херсоне сработало самодельное взрывное устройство - РИА Новости, 23.10.2022

В Херсоне сработало самодельное взрывное устройство

В Херсоне на улице сработало самодельное взрывное устройство, сообщил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T15:39

2022-10-23T15:39

2022-10-23T16:54

херсон

происшествия

херсонская область

украина

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. В Херсоне на улице сработало самодельное взрывное устройство, сообщил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов."Произошел теракт. В результате взрыва самодельного взрывного устройства, привязанного к столбу, погиб один человек и пострадал рядом стоящий автомобиль", — сказал он.Региональное Министерство здравоохранения уточнило, что ранены еще три человека.В выходные жителей Херсона продолжают вывозить с правого на левый берег Днепра. По данным местной военно-гражданской администрации, ВСУ готовятся к контрнаступлению.Украинские войска в ночь на пятницу нанесли ракетный удар по гражданской переправе в Херсоне. Как сообщили власти, применены кассетные ракеты американской РСЗО HIMARS, начиненные осколочными элементами для большего поражающего эффекта. Погибли четыре человека.

https://ria.ru/20221023/moneta-1826039682.html

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херсонская область

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Варвара Скокшина

херсон, происшествия, херсонская область , украина