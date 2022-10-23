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В Херсоне сработало самодельное взрывное устройство - РИА Новости, 23.10.2022
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В Херсоне сработало самодельное взрывное устройство
В Херсоне сработало самодельное взрывное устройство - РИА Новости, 23.10.2022
В Херсоне сработало самодельное взрывное устройство
В Херсоне на улице сработало самодельное взрывное устройство, сообщил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T15:39
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херсон
происшествия
херсонская область
украина
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. В Херсоне на улице сработало самодельное взрывное устройство, сообщил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов."Произошел теракт. В результате взрыва самодельного взрывного устройства, привязанного к столбу, погиб один человек и пострадал рядом стоящий автомобиль", — сказал он.Региональное Министерство здравоохранения уточнило, что ранены еще три человека.В выходные жителей Херсона продолжают вывозить с правого на левый берег Днепра. По данным местной военно-гражданской администрации, ВСУ готовятся к контрнаступлению.Украинские войска в ночь на пятницу нанесли ракетный удар по гражданской переправе в Херсоне. Как сообщили власти, применены кассетные ракеты американской РСЗО HIMARS, начиненные осколочными элементами для большего поражающего эффекта. Погибли четыре человека.
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херсон, происшествия, херсонская область , украина
Херсон, Происшествия, Херсонская область , Украина
15:39 23.10.2022 (обновлено: 16:54 23.10.2022)
 
В Херсоне сработало самодельное взрывное устройство

В Херсоне сработало самодельное взрывное устройство, погиб один человек

© Кирилл Стремоусов/TelegramАвтомобиль на месте теракта в Херсоне. Кадр видео
Автомобиль на месте теракта в Херсоне. Кадр видео
© Кирилл Стремоусов/Telegram
Автомобиль на месте теракта в Херсоне. Кадр видео
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. В Херсоне на улице сработало самодельное взрывное устройство, сообщил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Произошел теракт. В результате взрыва самодельного взрывного устройства, привязанного к столбу, погиб один человек и пострадал рядом стоящий автомобиль", — сказал он.
Региональное Министерство здравоохранения уточнило, что ранены еще три человека.
В выходные жителей Херсона продолжают вывозить с правого на левый берег Днепра. По данным местной военно-гражданской администрации, ВСУ готовятся к контрнаступлению.
Украинские войска в ночь на пятницу нанесли ракетный удар по гражданской переправе в Херсоне. Как сообщили власти, применены кассетные ракеты американской РСЗО HIMARS, начиненные осколочными элементами для большего поражающего эффекта. Погибли четыре человека.
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