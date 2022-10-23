https://ria.ru/20221023/kherson-1826069021.html
Кравцов рекомендовал учителям Херсонской области переехать в другие регионы
Кравцов рекомендовал учителям Херсонской области переехать в другие регионы - РИА Новости, 23.10.2022
Кравцов рекомендовал учителям Херсонской области переехать в другие регионы
Министр просвещения России Сергей Кравцов призвал учителей Херсонской области переехать на левый берег, в Крым или на территорию Краснодарского края, сообщила... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T15:34
2022-10-23T15:34
2022-10-23T15:38
образование - общество
сергей кравцов
херсонская область
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Министр просвещения России Сергей Кравцов призвал учителей Херсонской области переехать на левый берег, в Крым или на территорию Краснодарского края, сообщила пресс-служба Минпросвещения."Важно сохранить ваши жизни, важно, чтобы вы смогли продолжить обучать школьников, детей. Важно, чтобы вы переехали на левый берег либо на территорию Крыма, Краснодарского края. Это ненадолго", - сказал Кравцов в видеообращении.Он добавил, что учителя должны показать своим примером детям и родителям, что переезд - вынужденный шаг, который нужно сделать. Министр отметил, что все условия размещения учителей будут обеспечены.
https://ria.ru/20221023/kherson-1826042456.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
образование - общество, сергей кравцов, херсонская область
Образование - Общество, Сергей Кравцов, Херсонская область
15:34 23.10.2022 (обновлено: 15:38 23.10.2022)
Кравцов рекомендовал учителям Херсонской области переехать в другие регионы
Министр просвещения Кравцов рекомендовал учителям Херсонщины переехать в другие регионы
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Министр просвещения России Сергей Кравцов призвал учителей Херсонской области переехать на левый берег, в Крым или на территорию Краснодарского края, сообщила пресс-служба Минпросвещения.
"Важно сохранить ваши жизни, важно, чтобы вы смогли продолжить обучать школьников, детей. Важно, чтобы вы переехали на левый берег либо на территорию Крыма, Краснодарского края. Это ненадолго", - сказал Кравцов в видеообращении.
Он добавил, что учителя должны показать своим примером детям и родителям, что переезд - вынужденный шаг, который нужно сделать. Министр отметил, что все условия размещения учителей будут обеспечены.