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Кравцов рекомендовал учителям Херсонской области переехать в другие регионы - РИА Новости, 23.10.2022
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Кравцов рекомендовал учителям Херсонской области переехать в другие регионы
Кравцов рекомендовал учителям Херсонской области переехать в другие регионы - РИА Новости, 23.10.2022
Кравцов рекомендовал учителям Херсонской области переехать в другие регионы
Министр просвещения России Сергей Кравцов призвал учителей Херсонской области переехать на левый берег, в Крым или на территорию Краснодарского края, сообщила... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T15:34
2022-10-23T15:38
образование - общество
сергей кравцов
херсонская область
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Министр просвещения России Сергей Кравцов призвал учителей Херсонской области переехать на левый берег, в Крым или на территорию Краснодарского края, сообщила пресс-служба Минпросвещения."Важно сохранить ваши жизни, важно, чтобы вы смогли продолжить обучать школьников, детей. Важно, чтобы вы переехали на левый берег либо на территорию Крыма, Краснодарского края. Это ненадолго", - сказал Кравцов в видеообращении.Он добавил, что учителя должны показать своим примером детям и родителям, что переезд - вынужденный шаг, который нужно сделать. Министр отметил, что все условия размещения учителей будут обеспечены.
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образование - общество, сергей кравцов, херсонская область
Образование - Общество, Сергей Кравцов, Херсонская область
15:34 23.10.2022 (обновлено: 15:38 23.10.2022)
 
Кравцов рекомендовал учителям Херсонской области переехать в другие регионы

Министр просвещения Кравцов рекомендовал учителям Херсонщины переехать в другие регионы

© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в медиабанкЭвакуация жителей Херсона
Эвакуация жителей Херсона - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости / Макс Ветров
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Эвакуация жителей Херсона. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Министр просвещения России Сергей Кравцов призвал учителей Херсонской области переехать на левый берег, в Крым или на территорию Краснодарского края, сообщила пресс-служба Минпросвещения.
"Важно сохранить ваши жизни, важно, чтобы вы смогли продолжить обучать школьников, детей. Важно, чтобы вы переехали на левый берег либо на территорию Крыма, Краснодарского края. Это ненадолго", - сказал Кравцов в видеообращении.
Он добавил, что учителя должны показать своим примером детям и родителям, что переезд - вынужденный шаг, который нужно сделать. Министр отметил, что все условия размещения учителей будут обеспечены.
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Образование - ОбществоСергей КравцовХерсонская область
 
 
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