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ВСУ намерены уничтожить население Херсонской области, заявил Стремоусов - РИА Новости, 23.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221023/kherson-1826048374.html
ВСУ намерены уничтожить население Херсонской области, заявил Стремоусов
ВСУ намерены уничтожить население Херсонской области, заявил Стремоусов - РИА Новости, 23.10.2022
ВСУ намерены уничтожить население Херсонской области, заявил Стремоусов
Украинским войскам поставлена задача уничтожить население Херсонской области, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T13:45
2022-10-23T13:45
специальная военная операция на украине
безопасность
кирилл стремоусов
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Украинским войскам поставлена задача уничтожить население Херсонской области, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов."У карательных отрядов нацистов стоит задача уничтожать население Херсонской области, поэтому и предпринимаются обстрелы региона", - сказал РИА Новости Стремоусов.По его словам, именно поэтому населению правобережной части региона рекомендовано в срочном порядке перебраться на левую часть или в другие регионы Российской Федерации, чтобы быть как можно дальше от линии фронта."Уже вывезено более 25 тысяч человек. Мы никого насильно не заставляем", - подчеркнул Стремоусов и добавил, что все военные остаются на своих позициях, войска на левобережную часть области не отводятся.В то же время, Стремоусов подчеркнул, что причин для вывоза населения из левобережной части области нет."Левобережная часть Херсонской области находится в безопасном положении, необходимости уезжать оттуда нет", - подчеркнул Стремоусов.
https://ria.ru/20221023/front-1826044697.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221023/kherson-1826032333.html
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безопасность, кирилл стремоусов, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Кирилл Стремоусов, Херсонская область
13:45 23.10.2022
 
ВСУ намерены уничтожить население Херсонской области, заявил Стремоусов

Замглавы Херсонской области Стремоусов: ВСУ поставили задачу уничтожить население региона

© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в медиабанкЭвакуированные жители Херсона выходят из автобусов возле железнодорожного вокзала в Джанкое
Эвакуированные жители Херсона выходят из автобусов возле железнодорожного вокзала в Джанкое - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости / Макс Ветров
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Эвакуированные жители Херсона выходят из автобусов возле железнодорожного вокзала в Джанкое. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Украинским войскам поставлена задача уничтожить население Херсонской области, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
"У карательных отрядов нацистов стоит задача уничтожать население Херсонской области, поэтому и предпринимаются обстрелы региона", - сказал РИА Новости Стремоусов.
Работа артиллеристов на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
13:09Специальная военная операция на Украине
В Херсонской области усиливают линию фронта
По его словам, именно поэтому населению правобережной части региона рекомендовано в срочном порядке перебраться на левую часть или в другие регионы Российской Федерации, чтобы быть как можно дальше от линии фронта.
"Уже вывезено более 25 тысяч человек. Мы никого насильно не заставляем", - подчеркнул Стремоусов и добавил, что все военные остаются на своих позициях, войска на левобережную часть области не отводятся.
В то же время, Стремоусов подчеркнул, что причин для вывоза населения из левобережной части области нет.
"Левобережная часть Херсонской области находится в безопасном положении, необходимости уезжать оттуда нет", - подчеркнул Стремоусов.
Работа артиллеристов на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
11:27В мире
Стремоусов: ВСУ несут большие потери в Херсонской области
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКирилл СтремоусовХерсонская область
 
 
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