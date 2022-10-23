https://ria.ru/20221023/kherson-1826048374.html
ВСУ намерены уничтожить население Херсонской области, заявил Стремоусов
ВСУ намерены уничтожить население Херсонской области, заявил Стремоусов - РИА Новости, 23.10.2022
ВСУ намерены уничтожить население Херсонской области, заявил Стремоусов
Украинским войскам поставлена задача уничтожить население Херсонской области, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T13:45
2022-10-23T13:45
2022-10-23T13:45
специальная военная операция на украине
безопасность
кирилл стремоусов
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Украинским войскам поставлена задача уничтожить население Херсонской области, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов."У карательных отрядов нацистов стоит задача уничтожать население Херсонской области, поэтому и предпринимаются обстрелы региона", - сказал РИА Новости Стремоусов.По его словам, именно поэтому населению правобережной части региона рекомендовано в срочном порядке перебраться на левую часть или в другие регионы Российской Федерации, чтобы быть как можно дальше от линии фронта."Уже вывезено более 25 тысяч человек. Мы никого насильно не заставляем", - подчеркнул Стремоусов и добавил, что все военные остаются на своих позициях, войска на левобережную часть области не отводятся.В то же время, Стремоусов подчеркнул, что причин для вывоза населения из левобережной части области нет."Левобережная часть Херсонской области находится в безопасном положении, необходимости уезжать оттуда нет", - подчеркнул Стремоусов.
https://ria.ru/20221023/front-1826044697.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221023/kherson-1826032333.html
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, кирилл стремоусов, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Кирилл Стремоусов, Херсонская область
ВСУ намерены уничтожить население Херсонской области, заявил Стремоусов
Замглавы Херсонской области Стремоусов: ВСУ поставили задачу уничтожить население региона
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Украинским войскам поставлена задача уничтожить население Херсонской области, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
"У карательных отрядов нацистов стоит задача уничтожать население Херсонской области, поэтому и предпринимаются обстрелы региона", - сказал РИА Новости Стремоусов.
По его словам, именно поэтому населению правобережной части региона рекомендовано в срочном порядке перебраться на левую часть или в другие регионы Российской Федерации, чтобы быть как можно дальше от линии фронта.
"Уже вывезено более 25 тысяч человек. Мы никого насильно не заставляем", - подчеркнул Стремоусов и добавил, что все военные остаются на своих позициях, войска на левобережную часть области не отводятся.
В то же время, Стремоусов подчеркнул, что причин для вывоза населения из левобережной части области нет.
"Левобережная часть Херсонской области находится в безопасном положении, необходимости уезжать оттуда нет", - подчеркнул Стремоусов.