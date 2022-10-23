https://ria.ru/20221023/kherson-1826042456.html

Власти Херсона заявили об увеличении числа желающих эвакуироваться

Власти Херсона заявили об увеличении числа желающих эвакуироваться - РИА Новости, 23.10.2022

Власти Херсона заявили об увеличении числа желающих эвакуироваться

Администрация Херсонской области сообщила об увеличении количества жителей, желающих выехать на левый берег Днепра. РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T12:42

2022-10-23T12:42

2022-10-23T12:42

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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Администрация Херсонской области сообщила об увеличении количества жителей, желающих выехать на левый берег Днепра.Как говорится в сообщении администрации в Telegram-канале, в связи с этим "наблюдаются перебои с речным транспортом".В администрации региона подчеркнули, что власти делают все необходимое, чтобы каждый мирный житель города смог временно перебраться в безопасное место. "В настоящее время органы власти делают все необходимое для того, чтобы исправить ситуацию с речным транспортом в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении.Ранее власти региона призвали жителей Херсона из-за повышенной опасности обстрелов и терактов незамедлительно покинуть город и переправиться на левый берег Днепра.

https://ria.ru/20221022/kherson-1825913730.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221021/kherson-1825746647.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, херсон, херсонская область