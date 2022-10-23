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Власти Херсона заявили об увеличении числа желающих эвакуироваться - РИА Новости, 23.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221023/kherson-1826042456.html
Власти Херсона заявили об увеличении числа желающих эвакуироваться
Власти Херсона заявили об увеличении числа желающих эвакуироваться - РИА Новости, 23.10.2022
Власти Херсона заявили об увеличении числа желающих эвакуироваться
Администрация Херсонской области сообщила об увеличении количества жителей, желающих выехать на левый берег Днепра. РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T12:42
2022-10-23T12:42
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
херсонская область
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Администрация Херсонской области сообщила об увеличении количества жителей, желающих выехать на левый берег Днепра.Как говорится в сообщении администрации в Telegram-канале, в связи с этим "наблюдаются перебои с речным транспортом".В администрации региона подчеркнули, что власти делают все необходимое, чтобы каждый мирный житель города смог временно перебраться в безопасное место. "В настоящее время органы власти делают все необходимое для того, чтобы исправить ситуацию с речным транспортом в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении.Ранее власти региона призвали жителей Херсона из-за повышенной опасности обстрелов и терактов незамедлительно покинуть город и переправиться на левый берег Днепра.
https://ria.ru/20221022/kherson-1825913730.html
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в мире, херсон, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Херсонская область
12:42 23.10.2022
 
Власти Херсона заявили об увеличении числа желающих эвакуироваться

Власти Херсона заявили об увеличении числа желающих выехать на левый берег Днепра

© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в медиабанкЭвакуированные жители Херсона возле железнодорожного вокзала в Джанкое
Эвакуированные жители Херсона возле железнодорожного вокзала в Джанкое - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости / Макс Ветров
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Эвакуированные жители Херсона возле железнодорожного вокзала в Джанкое. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Администрация Херсонской области сообщила об увеличении количества жителей, желающих выехать на левый берег Днепра.
Как говорится в сообщении администрации в Telegram-канале, в связи с этим "наблюдаются перебои с речным транспортом".
Херсон - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
Вчера, 15:33Специальная военная операция на Украине
Жителей Херсона призвали немедленно переправиться на левый берег Днепра
В администрации региона подчеркнули, что власти делают все необходимое, чтобы каждый мирный житель города смог временно перебраться в безопасное место. "В настоящее время органы власти делают все необходимое для того, чтобы исправить ситуацию с речным транспортом в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении.
Ранее власти региона призвали жителей Херсона из-за повышенной опасности обстрелов и терактов незамедлительно покинуть город и переправиться на левый берег Днепра.
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