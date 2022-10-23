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ВСУ несут большие потери на Херсонском направлении, заявил Стремоусов - РИА Новости, 23.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221023/kherson-1826023594.html
ВСУ несут большие потери на Херсонском направлении, заявил Стремоусов
ВСУ несут большие потери на Херсонском направлении, заявил Стремоусов - РИА Новости, 23.10.2022
ВСУ несут большие потери на Херсонском направлении, заявил Стремоусов
Украинские военные несут потери в боях на Херсонском направлении, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T10:16
2022-10-23T13:33
специальная военная операция на украине
херсонская область
безопасность
в мире
кирилл стремоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт — РИА Новости. Украинские военные несут потери в боях на Херсонском направлении, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов."Укровермахт несет очень большие потери в живой силе и технике", — написал он в своем Telegram-канале.По словам политика, на фронтах "все без изменений" — российские войска с союзниками отбивают все атаки.В выходные жителей Херсона продолжают вывозить с правого на левый берег Днепра. По данным местной военно-гражданской администрации, ВСУ готовятся к контрнаступлению.Украинские войска в ночь на пятницу нанесли ракетный удар по гражданской переправе в Херсоне. По данным властей, применены кассетные ракеты американской РСЗО HIMARS, начиненные осколочными элементами для большего поражающего эффекта.Погибли четыре человека, в том числе режиссер ТРК "Таврия", который, как заявила другая херсонская чиновница Екатерина Губарева, ранее работал на российском канале "Москва 24", RT и в правительстве Москвы. Ранены 13 человек, среди них оператор Руслан Воскресенский, корреспондент Константин Мочар и журналистка Влада Луговская.
https://ria.ru/20221021/kherson-1825718256.html
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херсонская область , безопасность, в мире, кирилл стремоусов
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Безопасность, В мире, Кирилл Стремоусов
10:16 23.10.2022 (обновлено: 13:33 23.10.2022)
 
ВСУ несут большие потери на Херсонском направлении, заявил Стремоусов

Стремоусов: все атаки ВСУ на линию обороны в Херсонской области отражены

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в медиабанкРабота артиллеристов на Херсонском направлении
Работа артиллеристов на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Работа артиллеристов на Херсонском направлении. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт — РИА Новости. Украинские военные несут потери в боях на Херсонском направлении, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Укровермахт несет очень большие потери в живой силе и технике", — написал он в своем Telegram-канале.
Российские военнослужащие в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
21 октября, 16:14Специальная военная операция на Украине
Херсонские власти заявили о готовности оборонять город до последнего
По словам политика, на фронтах "все без изменений" — российские войска с союзниками отбивают все атаки.
В выходные жителей Херсона продолжают вывозить с правого на левый берег Днепра. По данным местной военно-гражданской администрации, ВСУ готовятся к контрнаступлению.
Украинские войска в ночь на пятницу нанесли ракетный удар по гражданской переправе в Херсоне. По данным властей, применены кассетные ракеты американской РСЗО HIMARS, начиненные осколочными элементами для большего поражающего эффекта.
Погибли четыре человека, в том числе режиссер ТРК "Таврия", который, как заявила другая херсонская чиновница Екатерина Губарева, ранее работал на российском канале "Москва 24", RT и в правительстве Москвы. Ранены 13 человек, среди них оператор Руслан Воскресенский, корреспондент Константин Мочар и журналистка Влада Луговская.
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
Вчера, 09:36Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьБезопасностьВ миреКирилл Стремоусов
 
 
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