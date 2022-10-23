https://ria.ru/20221023/kherson-1826023594.html

ВСУ несут большие потери на Херсонском направлении, заявил Стремоусов

ВСУ несут большие потери на Херсонском направлении, заявил Стремоусов - РИА Новости, 23.10.2022

ВСУ несут большие потери на Херсонском направлении, заявил Стремоусов

Украинские военные несут потери в боях на Херсонском направлении, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T10:16

2022-10-23T10:16

2022-10-23T13:33

специальная военная операция на украине

херсонская область

безопасность

в мире

кирилл стремоусов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт — РИА Новости. Украинские военные несут потери в боях на Херсонском направлении, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов."Укровермахт несет очень большие потери в живой силе и технике", — написал он в своем Telegram-канале.По словам политика, на фронтах "все без изменений" — российские войска с союзниками отбивают все атаки.В выходные жителей Херсона продолжают вывозить с правого на левый берег Днепра. По данным местной военно-гражданской администрации, ВСУ готовятся к контрнаступлению.Украинские войска в ночь на пятницу нанесли ракетный удар по гражданской переправе в Херсоне. По данным властей, применены кассетные ракеты американской РСЗО HIMARS, начиненные осколочными элементами для большего поражающего эффекта.Погибли четыре человека, в том числе режиссер ТРК "Таврия", который, как заявила другая херсонская чиновница Екатерина Губарева, ранее работал на российском канале "Москва 24", RT и в правительстве Москвы. Ранены 13 человек, среди них оператор Руслан Воскресенский, корреспондент Константин Мочар и журналистка Влада Луговская.

https://ria.ru/20221021/kherson-1825718256.html

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херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

херсонская область , безопасность, в мире, кирилл стремоусов