https://ria.ru/20221023/khaos-1826001329.html

В США оценили итоги правления Байдена и придумали ему неожиданное прозвище

В США оценили итоги правления Байдена и придумали ему неожиданное прозвище - РИА Новости, 23.10.2022

В США оценили итоги правления Байдена и придумали ему неожиданное прозвище

Президент США Джо Байден, заявивший о планах баллотироваться в 2024 году на второй срок, будет вести предвыборную кампанию как "король хаоса", такое мнение... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T04:47

2022-10-23T04:47

2022-10-23T15:49

в мире

джо байден

дональд трамп

сша

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден, заявивший о планах баллотироваться в 2024 году на второй срок, будет вести предвыборную кампанию как "король хаоса", такое мнение высказал ведущий телеканала Fox New Дэн Бонджино.Журналист задался вопросом, какие лозунги будут использованы в предвыборной риторике американского лидера."Эй, смотрите, бензин стоил 2,39 доллара за галлон, когда я (Джо Байден. — Прим. ред.) вступил в должность. Сейчас он стоит 3,82 доллара, разве это не здорово?" Инфляция была 1,4%, когда я пришел к власти, сейчас всего 8,4%", — сказал журналист.Он обратил внимание на то, что за время президентства Байдена в США упали показатели образования, страна добилась рекордных отметок по количеству смертей от передозировки наркотиков."Джо Байден — король хаоса", — резюмировал Бонджино.Ранее Байден заявлял, что намерен баллотироваться на второй срок, но окончательного решения пока не принял. На прошлой неделе он сообщил, что намерен определиться с переизбранием после ноябрьских выборов в конгресс, и выразил уверенность в том, что ему по силам вновь победить бывшего президента США Дональда Трампа.

https://ria.ru/20221021/bayden-1825578822.html

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в мире, джо байден, дональд трамп, сша