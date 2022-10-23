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В США оценили итоги правления Байдена и придумали ему неожиданное прозвище - РИА Новости, 23.10.2022
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В США оценили итоги правления Байдена и придумали ему неожиданное прозвище
В США оценили итоги правления Байдена и придумали ему неожиданное прозвище - РИА Новости, 23.10.2022
В США оценили итоги правления Байдена и придумали ему неожиданное прозвище
Президент США Джо Байден, заявивший о планах баллотироваться в 2024 году на второй срок, будет вести предвыборную кампанию как "король хаоса", такое мнение... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T04:47
2022-10-23T15:49
в мире
джо байден
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден, заявивший о планах баллотироваться в 2024 году на второй срок, будет вести предвыборную кампанию как "король хаоса", такое мнение высказал ведущий телеканала Fox New Дэн Бонджино.Журналист задался вопросом, какие лозунги будут использованы в предвыборной риторике американского лидера."Эй, смотрите, бензин стоил 2,39 доллара за галлон, когда я (Джо Байден. — Прим. ред.) вступил в должность. Сейчас он стоит 3,82 доллара, разве это не здорово?" Инфляция была 1,4%, когда я пришел к власти, сейчас всего 8,4%", — сказал журналист.Он обратил внимание на то, что за время президентства Байдена в США упали показатели образования, страна добилась рекордных отметок по количеству смертей от передозировки наркотиков."Джо Байден — король хаоса", — резюмировал Бонджино.Ранее Байден заявлял, что намерен баллотироваться на второй срок, но окончательного решения пока не принял. На прошлой неделе он сообщил, что намерен определиться с переизбранием после ноябрьских выборов в конгресс, и выразил уверенность в том, что ему по силам вновь победить бывшего президента США Дональда Трампа.
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в мире, джо байден, дональд трамп, сша
В мире, Джо Байден, Дональд Трамп, США
04:47 23.10.2022 (обновлено: 15:49 23.10.2022)
 
В США оценили итоги правления Байдена и придумали ему неожиданное прозвище

Ведущий Fox News Бонджино назвал Байдена "королем хаоса" по итогам его президентства

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден, заявивший о планах баллотироваться в 2024 году на второй срок, будет вести предвыборную кампанию как "король хаоса", такое мнение высказал ведущий телеканала Fox New Дэн Бонджино.
Журналист задался вопросом, какие лозунги будут использованы в предвыборной риторике американского лидера.
"Эй, смотрите, бензин стоил 2,39 доллара за галлон, когда я (Джо Байден. — Прим. ред.) вступил в должность. Сейчас он стоит 3,82 доллара, разве это не здорово?" Инфляция была 1,4%, когда я пришел к власти, сейчас всего 8,4%", — сказал журналист.
Он обратил внимание на то, что за время президентства Байдена в США упали показатели образования, страна добилась рекордных отметок по количеству смертей от передозировки наркотиков.
"Джо Байден — король хаоса", — резюмировал Бонджино.
Президент США Джо Байдена во время общения с журналистами у Белого дома. 20 октября 2022 - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
21 октября, 10:19
"Позор". Читатели Daily Mail пришли в ярость из-за поведения Байдена
Ранее Байден заявлял, что намерен баллотироваться на второй срок, но окончательного решения пока не принял. На прошлой неделе он сообщил, что намерен определиться с переизбранием после ноябрьских выборов в конгресс, и выразил уверенность в том, что ему по силам вновь победить бывшего президента США Дональда Трампа.
 
В миреДжо БайденДональд ТрампСША
 
 
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