https://ria.ru/20221023/kazakhstan-1826020188.html
Граждан Казахстана призвали воздержаться от участия в незаконных митингах
Граждан Казахстана призвали воздержаться от участия в незаконных митингах - РИА Новости, 23.10.2022
Граждан Казахстана призвали воздержаться от участия в незаконных митингах
Генеральная прокуратура Казахстана призывает сограждан воздержаться от участия в незаконных митингах, соответствующее обращение опубликовано в воскресенье на... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T09:52
2022-10-23T09:52
2022-10-23T09:52
в мире
казахстан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570809243_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c0d52fca00f49b388e60cd614aa86a7f.jpg
АСТАНА, 23 окт - РИА Новости. Генеральная прокуратура Казахстана призывает сограждан воздержаться от участия в незаконных митингах, соответствующее обращение опубликовано в воскресенье на сайте главного надзорного органа.Согласно сообщению, в соцсетях распространяются фейки с призывами участвовать 24 и 25 октября в якобы "согласованных" местными органами власти митингах на центральных площадях."Данная информация не соответствует действительности. В эти дни на данных местах проведение каких-либо митингов не согласовывалось", - говорится в обращении.В ведомстве пояснили, что с учетом празднования Дня республики будут проведены только официальные культурно-массовые мероприятия. В этой связи организация анонсируемых этими ложными сообщениями акций и участие в них, а также призывы к ним незаконны.Соответственно, организация и участие в митингах, шествиях, собраниях или демонстрациях, проводимых в нарушение требований закона, является противоправным и влечет ответственность по статье 488 Кодекса об административных правонарушениях вплоть до 25 суток ареста.Правоохранительные органы будут пресекать любые правонарушения, посягающие на установленный правопорядок, и принимать все предусмотренные законом меры к виновным лицам.День республики празднуют в Казахстане 25 октября.
https://ria.ru/20221021/kazakhstan-1825705030.html
https://ria.ru/20221012/kazakhstan-1823274198.html
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570809243_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_93d42a25c419b503424ae24f95c0a42c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан
Граждан Казахстана призвали воздержаться от участия в незаконных митингах
Генпрокуратура Казахстана призвала граждан воздержаться от участия в незаконных митингах
АСТАНА, 23 окт - РИА Новости. Генеральная прокуратура Казахстана призывает сограждан воздержаться от участия в незаконных митингах, соответствующее обращение опубликовано в воскресенье на сайте главного надзорного органа.
Согласно сообщению, в соцсетях распространяются фейки с призывами участвовать 24 и 25 октября в якобы "согласованных" местными органами власти митингах на центральных площадях.
"Данная информация не соответствует действительности. В эти дни на данных местах проведение каких-либо митингов не согласовывалось", - говорится в обращении.
В ведомстве пояснили, что с учетом празднования Дня республики будут проведены только официальные культурно-массовые мероприятия. В этой связи организация анонсируемых этими ложными сообщениями акций и участие в них, а также призывы к ним незаконны.
"К сожалению, несмотря на неоднократные разъяснения законного порядка проведения митингов или иного мирного собрания имеют место его нарушения. Обращаем внимание, что данный порядок регламентирован законом "О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан", который принят 25 мая 2020 года", - указывается в обращении.
Соответственно, организация и участие в митингах, шествиях, собраниях или демонстрациях, проводимых в нарушение требований закона, является противоправным и влечет ответственность по статье 488 Кодекса об административных правонарушениях вплоть до 25 суток ареста.
"На основании изложенного, а также в целях обеспечения законности, общественной безопасности, предупреждения правонарушений, защиты прав и свобод человека и гражданина, призываем неукоснительно соблюдать нормы действующего законодательства, не поддаваться на провокации и воздержаться от организации и участия в незаконных акциях, публичных призывов к ним", - подчеркивает ведомство.
Правоохранительные органы будут пресекать любые правонарушения, посягающие на установленный правопорядок, и принимать все предусмотренные законом меры к виновным лицам.
День республики празднуют в Казахстане 25 октября.