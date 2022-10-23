https://ria.ru/20221023/kazakhstan-1826020188.html

Граждан Казахстана призвали воздержаться от участия в незаконных митингах

Граждан Казахстана призвали воздержаться от участия в незаконных митингах - РИА Новости, 23.10.2022

Граждан Казахстана призвали воздержаться от участия в незаконных митингах

Генеральная прокуратура Казахстана призывает сограждан воздержаться от участия в незаконных митингах, соответствующее обращение опубликовано в воскресенье на... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T09:52

2022-10-23T09:52

2022-10-23T09:52

в мире

казахстан

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АСТАНА, 23 окт - РИА Новости. Генеральная прокуратура Казахстана призывает сограждан воздержаться от участия в незаконных митингах, соответствующее обращение опубликовано в воскресенье на сайте главного надзорного органа.Согласно сообщению, в соцсетях распространяются фейки с призывами участвовать 24 и 25 октября в якобы "согласованных" местными органами власти митингах на центральных площадях."Данная информация не соответствует действительности. В эти дни на данных местах проведение каких-либо митингов не согласовывалось", - говорится в обращении.В ведомстве пояснили, что с учетом празднования Дня республики будут проведены только официальные культурно-массовые мероприятия. В этой связи организация анонсируемых этими ложными сообщениями акций и участие в них, а также призывы к ним незаконны.Соответственно, организация и участие в митингах, шествиях, собраниях или демонстрациях, проводимых в нарушение требований закона, является противоправным и влечет ответственность по статье 488 Кодекса об административных правонарушениях вплоть до 25 суток ареста.Правоохранительные органы будут пресекать любые правонарушения, посягающие на установленный правопорядок, и принимать все предусмотренные законом меры к виновным лицам.День республики празднуют в Казахстане 25 октября.

https://ria.ru/20221021/kazakhstan-1825705030.html

https://ria.ru/20221012/kazakhstan-1823274198.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, казахстан