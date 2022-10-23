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Граждан Казахстана призвали воздержаться от участия в незаконных митингах - РИА Новости, 23.10.2022
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Граждан Казахстана призвали воздержаться от участия в незаконных митингах
Граждан Казахстана призвали воздержаться от участия в незаконных митингах - РИА Новости, 23.10.2022
Граждан Казахстана призвали воздержаться от участия в незаконных митингах
Генеральная прокуратура Казахстана призывает сограждан воздержаться от участия в незаконных митингах, соответствующее обращение опубликовано в воскресенье на... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T09:52
2022-10-23T09:52
в мире
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АСТАНА, 23 окт - РИА Новости. Генеральная прокуратура Казахстана призывает сограждан воздержаться от участия в незаконных митингах, соответствующее обращение опубликовано в воскресенье на сайте главного надзорного органа.Согласно сообщению, в соцсетях распространяются фейки с призывами участвовать 24 и 25 октября в якобы "согласованных" местными органами власти митингах на центральных площадях."Данная информация не соответствует действительности. В эти дни на данных местах проведение каких-либо митингов не согласовывалось", - говорится в обращении.В ведомстве пояснили, что с учетом празднования Дня республики будут проведены только официальные культурно-массовые мероприятия. В этой связи организация анонсируемых этими ложными сообщениями акций и участие в них, а также призывы к ним незаконны.Соответственно, организация и участие в митингах, шествиях, собраниях или демонстрациях, проводимых в нарушение требований закона, является противоправным и влечет ответственность по статье 488 Кодекса об административных правонарушениях вплоть до 25 суток ареста.Правоохранительные органы будут пресекать любые правонарушения, посягающие на установленный правопорядок, и принимать все предусмотренные законом меры к виновным лицам.День республики празднуют в Казахстане 25 октября.
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в мире, казахстан
В мире, Казахстан
09:52 23.10.2022
 
Граждан Казахстана призвали воздержаться от участия в незаконных митингах

Генпрокуратура Казахстана призвала граждан воздержаться от участия в незаконных митингах

© Sputnik / Абзал Калиев / Перейти в медиабанкМечеть "Нур Астана" в Нур-Султане
Мечеть Нур Астана в Нур-Султане - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© Sputnik / Абзал Калиев
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Мечеть "Нур Астана" в Нур-Султане. Архивное фото
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АСТАНА, 23 окт - РИА Новости. Генеральная прокуратура Казахстана призывает сограждан воздержаться от участия в незаконных митингах, соответствующее обращение опубликовано в воскресенье на сайте главного надзорного органа.
Согласно сообщению, в соцсетях распространяются фейки с призывами участвовать 24 и 25 октября в якобы "согласованных" местными органами власти митингах на центральных площадях.
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"Данная информация не соответствует действительности. В эти дни на данных местах проведение каких-либо митингов не согласовывалось", - говорится в обращении.
В ведомстве пояснили, что с учетом празднования Дня республики будут проведены только официальные культурно-массовые мероприятия. В этой связи организация анонсируемых этими ложными сообщениями акций и участие в них, а также призывы к ним незаконны.
"К сожалению, несмотря на неоднократные разъяснения законного порядка проведения митингов или иного мирного собрания имеют место его нарушения. Обращаем внимание, что данный порядок регламентирован законом "О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан", который принят 25 мая 2020 года", - указывается в обращении.
Соответственно, организация и участие в митингах, шествиях, собраниях или демонстрациях, проводимых в нарушение требований закона, является противоправным и влечет ответственность по статье 488 Кодекса об административных правонарушениях вплоть до 25 суток ареста.
"На основании изложенного, а также в целях обеспечения законности, общественной безопасности, предупреждения правонарушений, защиты прав и свобод человека и гражданина, призываем неукоснительно соблюдать нормы действующего законодательства, не поддаваться на провокации и воздержаться от организации и участия в незаконных акциях, публичных призывов к ним", - подчеркивает ведомство.
Правоохранительные органы будут пресекать любые правонарушения, посягающие на установленный правопорядок, и принимать все предусмотренные законом меры к виновным лицам.
День республики празднуют в Казахстане 25 октября.
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