https://ria.ru/20221023/irkutsk-1826085515.html
В Иркутске рассмотрят вариант восстановления дома, на который упал самолет
В Иркутске рассмотрят вариант восстановления дома, на который упал самолет - РИА Новости, 23.10.2022
В Иркутске рассмотрят вариант восстановления дома, на который упал самолет
Власти рассмотрят вариант восстановления дома в Иркутске после падения на него самолета Су-30, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T17:04
2022-10-23T17:04
2022-10-23T17:04
происшествия
игорь кобзев
иркутск
иркутская область
су-30
крушение су-30 в иркутске
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Власти рассмотрят вариант восстановления дома в Иркутске после падения на него самолета Су-30, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.Мэр города Руслан Болотов ранее информировал, что в доме живут пять человек, в момент инцидента их не было дома. Кобзев отмечал, что две семьи, проживавшие в пострадавшем при падении самолета доме в Иркутске, получат по 100 тысяч рублей во вторник."Будем работать уже - тут надо рассмотреть - или по восстановлению дома, или по приобретению другого жилья", - сказал губернатор в эфире телеканала "Россия 24".Самолет Су-30 в Иркутске в микрорайоне Ново-Ленино потерпел крушение во время испытательного полета. Площадь пожара после падения самолета на частный деревянный двухэтажный дом составила 200 квадратов, на месте работают пожарно-спасательные подразделения, пожар локализован. Погибли два пилота, жертв среди населения нет.
https://ria.ru/20221023/irkutsk-1826082317.html
https://ria.ru/20221023/samolet-1826080071.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, игорь кобзев, иркутск, иркутская область, су-30, крушение су-30 в иркутске
Происшествия, Игорь Кобзев, Иркутск, Иркутская область, Су-30, Крушение Су-30 в Иркутске
В Иркутске рассмотрят вариант восстановления дома, на который упал самолет
Иркутские власти обсудят вариант восстановления дома, пострадавшего после падения самолета