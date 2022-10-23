https://ria.ru/20221023/irkutsk-1826085515.html

В Иркутске рассмотрят вариант восстановления дома, на который упал самолет

В Иркутске рассмотрят вариант восстановления дома, на который упал самолет - РИА Новости, 23.10.2022

В Иркутске рассмотрят вариант восстановления дома, на который упал самолет

Власти рассмотрят вариант восстановления дома в Иркутске после падения на него самолета Су-30, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T17:04

2022-10-23T17:04

2022-10-23T17:04

происшествия

игорь кобзев

иркутск

иркутская область

су-30

крушение су-30 в иркутске

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Власти рассмотрят вариант восстановления дома в Иркутске после падения на него самолета Су-30, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.Мэр города Руслан Болотов ранее информировал, что в доме живут пять человек, в момент инцидента их не было дома. Кобзев отмечал, что две семьи, проживавшие в пострадавшем при падении самолета доме в Иркутске, получат по 100 тысяч рублей во вторник."Будем работать уже - тут надо рассмотреть - или по восстановлению дома, или по приобретению другого жилья", - сказал губернатор в эфире телеканала "Россия 24".Самолет Су-30 в Иркутске в микрорайоне Ново-Ленино потерпел крушение во время испытательного полета. Площадь пожара после падения самолета на частный деревянный двухэтажный дом составила 200 квадратов, на месте работают пожарно-спасательные подразделения, пожар локализован. Погибли два пилота, жертв среди населения нет.

https://ria.ru/20221023/irkutsk-1826082317.html

https://ria.ru/20221023/samolet-1826080071.html

иркутск

иркутская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, игорь кобзев, иркутск, иркутская область, су-30, крушение су-30 в иркутске