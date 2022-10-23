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В Иркутске рассмотрят вариант восстановления дома, на который упал самолет - РИА Новости, 23.10.2022
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В Иркутске рассмотрят вариант восстановления дома, на который упал самолет
В Иркутске рассмотрят вариант восстановления дома, на который упал самолет - РИА Новости, 23.10.2022
В Иркутске рассмотрят вариант восстановления дома, на который упал самолет
Власти рассмотрят вариант восстановления дома в Иркутске после падения на него самолета Су-30, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T17:04
2022-10-23T17:04
происшествия
игорь кобзев
иркутск
иркутская область
су-30
крушение су-30 в иркутске
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Власти рассмотрят вариант восстановления дома в Иркутске после падения на него самолета Су-30, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.Мэр города Руслан Болотов ранее информировал, что в доме живут пять человек, в момент инцидента их не было дома. Кобзев отмечал, что две семьи, проживавшие в пострадавшем при падении самолета доме в Иркутске, получат по 100 тысяч рублей во вторник."Будем работать уже - тут надо рассмотреть - или по восстановлению дома, или по приобретению другого жилья", - сказал губернатор в эфире телеканала "Россия 24".Самолет Су-30 в Иркутске в микрорайоне Ново-Ленино потерпел крушение во время испытательного полета. Площадь пожара после падения самолета на частный деревянный двухэтажный дом составила 200 квадратов, на месте работают пожарно-спасательные подразделения, пожар локализован. Погибли два пилота, жертв среди населения нет.
https://ria.ru/20221023/irkutsk-1826082317.html
https://ria.ru/20221023/samolet-1826080071.html
иркутск
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происшествия, игорь кобзев, иркутск, иркутская область, су-30, крушение су-30 в иркутске
Происшествия, Игорь Кобзев, Иркутск, Иркутская область, Су-30, Крушение Су-30 в Иркутске
17:04 23.10.2022
 
В Иркутске рассмотрят вариант восстановления дома, на который упал самолет

Иркутские власти обсудят вариант восстановления дома, пострадавшего после падения самолета

© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в медиабанкСгоревший автомобиль в результате падения самолета Су-30 в Иркутске
Сгоревший автомобиль в результате падения самолета Су-30 в Иркутске - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в медиабанк
Сгоревший автомобиль в результате падения самолета Су-30 в Иркутске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Власти рассмотрят вариант восстановления дома в Иркутске после падения на него самолета Су-30, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Мэр города Руслан Болотов ранее информировал, что в доме живут пять человек, в момент инцидента их не было дома. Кобзев отмечал, что две семьи, проживавшие в пострадавшем при падении самолета доме в Иркутске, получат по 100 тысяч рублей во вторник.
Разрушенный дом в результате падения самолета Су-30 в Иркутске - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
16:54
Документы жителей пострадавшего в Иркутске дома восстановят за неделю
"Будем работать уже - тут надо рассмотреть - или по восстановлению дома, или по приобретению другого жилья", - сказал губернатор в эфире телеканала "Россия 24".
Самолет Су-30 в Иркутске в микрорайоне Ново-Ленино потерпел крушение во время испытательного полета. Площадь пожара после падения самолета на частный деревянный двухэтажный дом составила 200 квадратов, на месте работают пожарно-спасательные подразделения, пожар локализован. Погибли два пилота, жертв среди населения нет.
Сотрудники МЧС России и следственные эксперты на месте падения самолета Су-30 в Иркутске - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
16:39
Очевидец рассказал о падении Су-30 в Иркутске
 
ПроисшествияИгорь КобзевИркутскИркутская областьСу-30Крушение Су-30 в Иркутске
 
 
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