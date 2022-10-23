https://ria.ru/20221023/irkutsk-1826077303.html

На месте падения самолета в Иркутске завершили аварийно-спасательные работы

На месте падения самолета в Иркутске завершили аварийно-спасательные работы - РИА Новости, 23.10.2022

На месте падения самолета в Иркутске завершили аварийно-спасательные работы

Все работы по тушению пожара и аварийно-спасательные работы на месте падения самолета в Иркутске завершены, сообщил глава ГУ МЧС по Иркутской области Вячеслав... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T16:25

2022-10-23T16:25

2022-10-23T23:51

происшествия

иркутск

иркутская область

крушение су-30 в иркутске

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ИРКУТСК, 23 окт - РИА Новости. Все работы по тушению пожара и аварийно-спасательные работы на месте падения самолета в Иркутске завершены, сообщил глава ГУ МЧС по Иркутской области Вячеслав Федосеенко."На данный момент все работы по аварийно-спасательным работам и по тушению пожара завершены, объект передан Следственному комитету", - сказал Федосеенко на видео, которое публикует пресс-служба губернатора Иркутской области.

https://ria.ru/20221023/irkutsk-1826075966.html

иркутск

иркутская область

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Работа следователей на месте крушения самолета в Иркутске Следователи осмотрели место падения самолета в Иркутске. 2022-10-23T16:25 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, иркутск, иркутская область, крушение су-30 в иркутске, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)