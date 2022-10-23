https://ria.ru/20221023/irkutsk-1826077303.html
На месте падения самолета в Иркутске завершили аварийно-спасательные работы
На месте падения самолета в Иркутске завершили аварийно-спасательные работы - РИА Новости, 23.10.2022
На месте падения самолета в Иркутске завершили аварийно-спасательные работы
Все работы по тушению пожара и аварийно-спасательные работы на месте падения самолета в Иркутске завершены, сообщил глава ГУ МЧС по Иркутской области Вячеслав... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T16:25
2022-10-23T16:25
2022-10-23T23:51
происшествия
иркутск
иркутская область
крушение су-30 в иркутске
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ИРКУТСК, 23 окт - РИА Новости. Все работы по тушению пожара и аварийно-спасательные работы на месте падения самолета в Иркутске завершены, сообщил глава ГУ МЧС по Иркутской области Вячеслав Федосеенко."На данный момент все работы по аварийно-спасательным работам и по тушению пожара завершены, объект передан Следственному комитету", - сказал Федосеенко на видео, которое публикует пресс-служба губернатора Иркутской области.
https://ria.ru/20221023/irkutsk-1826075966.html
иркутск
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РИА Новости
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Работа следователей на месте крушения самолета в Иркутске
Следователи осмотрели место падения самолета в Иркутске.
2022-10-23T16:25
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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происшествия, иркутск, иркутская область, крушение су-30 в иркутске, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Иркутск, Иркутская область, Крушение Су-30 в Иркутске, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
16:25 23.10.2022 (обновлено: 23:51 23.10.2022)
На месте падения самолета в Иркутске завершили аварийно-спасательные работы
МЧС сообщило о завершении аварийно-спасательных работ на месте падения самолета в Иркутске