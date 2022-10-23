https://ria.ru/20221023/irkutsk-1826075966.html

Семьи из поврежденного дома в Иркутске получат по сто тысяч рублей

Семьи из поврежденного дома в Иркутске получат по сто тысяч рублей - РИА Новости, 23.10.2022

Семьи из поврежденного дома в Иркутске получат по сто тысяч рублей

Две семьи, проживавшие в пострадавшем при падении самолета доме в Иркутске, получат по 100 тысяч рублей во вторник, сообщил губернатор Иркутской области Игорь... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T16:13

2022-10-23T16:13

2022-10-23T16:48

происшествия

игорь кобзев

иркутск

иркутская область

су-30

крушение су-30 в иркутске

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ИРКУТСК, 23 окт - РИА Новости. Две семьи, проживавшие в пострадавшем при падении самолета доме в Иркутске, получат по 100 тысяч рублей во вторник, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.Он рассказал, что встретился со всеми пострадавшими - это две семьи, всего пять человек, они проживали в доме площадью 100 квадратных метров."По областному закону у нас в случае нанесения ущерба полностью или частично - 100 тысяч рублей выделяется. Поэтому во вторник эти деньги две семьи получат", - сказал Кобзев на видео, которое публикует его пресс-служба.Мэр города Руслан Болотов ранее информировал, что в доме живут пять человек, в момент инцидента их не было дома."Мы дали поручение в рамках нашей комиссии городу рассмотреть вопросы по предоставлению жилья. Но эта работа будет идти индивидуально. Уверен, что этот вопрос точно будет решен", - сказал Кобзев на видео, которое публикует пресс-служба.По его словам, пока жители дома, на который упал самолет, останутся у родственников."Первый период - один день, два дня - изъявили желание, что будут находиться у родственников. Дальше мы рассмотрим форму проживания, согласуем вместе с ними, думаю, здесь вопросов не будет", - сказал Кобзев.Губернатор сообщил, что жители пострадавшего дома в удовлетворительном психологическом состоянии.Самолет Су-30 в Иркутске в микрорайоне Ново-Ленино потерпел крушение во время испытательного полета. Площадь пожара после падения самолета на частный деревянный двухэтажный дом составила 200 квадратов, на месте работают пожарно-спасательные подразделения, пожар локализован. Погибли два пилота, жертв среди населения нет.

https://ria.ru/20221023/punkt-1826060915.html

https://ria.ru/20221023/irkutsk-1826068064.html

https://ria.ru/20221023/irkutsk-1826070713.html

иркутск

иркутская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, игорь кобзев, иркутск, иркутская область, су-30, крушение су-30 в иркутске