https://ria.ru/20221023/irkutsk-1826075966.html
Семьи из поврежденного дома в Иркутске получат по сто тысяч рублей
Семьи из поврежденного дома в Иркутске получат по сто тысяч рублей - РИА Новости, 23.10.2022
Семьи из поврежденного дома в Иркутске получат по сто тысяч рублей
Две семьи, проживавшие в пострадавшем при падении самолета доме в Иркутске, получат по 100 тысяч рублей во вторник, сообщил губернатор Иркутской области Игорь... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T16:13
2022-10-23T16:13
2022-10-23T16:48
происшествия
игорь кобзев
иркутск
иркутская область
су-30
крушение су-30 в иркутске
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/17/1826074690_0:0:1203:677_1920x0_80_0_0_f320a41c266d6583e025661539dc440c.jpg
ИРКУТСК, 23 окт - РИА Новости. Две семьи, проживавшие в пострадавшем при падении самолета доме в Иркутске, получат по 100 тысяч рублей во вторник, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.Он рассказал, что встретился со всеми пострадавшими - это две семьи, всего пять человек, они проживали в доме площадью 100 квадратных метров."По областному закону у нас в случае нанесения ущерба полностью или частично - 100 тысяч рублей выделяется. Поэтому во вторник эти деньги две семьи получат", - сказал Кобзев на видео, которое публикует его пресс-служба.Мэр города Руслан Болотов ранее информировал, что в доме живут пять человек, в момент инцидента их не было дома."Мы дали поручение в рамках нашей комиссии городу рассмотреть вопросы по предоставлению жилья. Но эта работа будет идти индивидуально. Уверен, что этот вопрос точно будет решен", - сказал Кобзев на видео, которое публикует пресс-служба.По его словам, пока жители дома, на который упал самолет, останутся у родственников."Первый период - один день, два дня - изъявили желание, что будут находиться у родственников. Дальше мы рассмотрим форму проживания, согласуем вместе с ними, думаю, здесь вопросов не будет", - сказал Кобзев.Губернатор сообщил, что жители пострадавшего дома в удовлетворительном психологическом состоянии.Самолет Су-30 в Иркутске в микрорайоне Ново-Ленино потерпел крушение во время испытательного полета. Площадь пожара после падения самолета на частный деревянный двухэтажный дом составила 200 квадратов, на месте работают пожарно-спасательные подразделения, пожар локализован. Погибли два пилота, жертв среди населения нет.
https://ria.ru/20221023/punkt-1826060915.html
https://ria.ru/20221023/irkutsk-1826068064.html
https://ria.ru/20221023/irkutsk-1826070713.html
иркутск
иркутская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/17/1826074690_272:0:1199:695_1920x0_80_0_0_c92b1c77e61b13200022d670c67239ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, игорь кобзев, иркутск, иркутская область, су-30, крушение су-30 в иркутске
Происшествия, Игорь Кобзев, Иркутск, Иркутская область, Су-30, Крушение Су-30 в Иркутске
16:13 23.10.2022 (обновлено: 16:48 23.10.2022)
Семьи из поврежденного дома в Иркутске получат по сто тысяч рублей
Семьи, проживавшие в доме, на который упал самолет, получат по сто тысяч рублей
ИРКУТСК, 23 окт - РИА Новости.
Две семьи, проживавшие в пострадавшем при падении самолета доме в Иркутске, получат по 100 тысяч рублей во вторник, сообщил
губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Он рассказал, что встретился со всеми пострадавшими - это две семьи, всего пять человек, они проживали в доме площадью 100 квадратных метров.
"По областному закону у нас в случае нанесения ущерба полностью или частично - 100 тысяч рублей выделяется. Поэтому во вторник эти деньги две семьи получат", - сказал Кобзев на видео, которое публикует его пресс-служба.
Мэр города Руслан Болотов ранее информировал, что в доме живут пять человек, в момент инцидента их не было дома.
"Мы дали поручение в рамках нашей комиссии городу рассмотреть вопросы по предоставлению жилья. Но эта работа будет идти индивидуально. Уверен, что этот вопрос точно будет решен", - сказал Кобзев на видео, которое публикует пресс-служба.
По его словам, пока жители дома, на который упал самолет, останутся у родственников.
"Первый период - один день, два дня - изъявили желание, что будут находиться у родственников. Дальше мы рассмотрим форму проживания, согласуем вместе с ними, думаю, здесь вопросов не будет", - сказал Кобзев.
Губернатор сообщил, что жители пострадавшего дома в удовлетворительном психологическом состоянии.
"Никак не пострадали. Жители нормально, я с ними общался. Немножко эмоциональны, но в целом психологи говорят, что состояние удовлетворительное. Дальше будут работать наши медики. Мы договорились, что если будут какие-то ухудшения здоровья, мы можем в том числе использовать больничный стационар", - сказал Кобзев.
Самолет Су-30
в Иркутске в микрорайоне Ново-Ленино потерпел крушение во время испытательного полета. Площадь пожара после падения самолета на частный деревянный двухэтажный дом составила 200 квадратов, на месте работают пожарно-спасательные подразделения, пожар локализован. Погибли два пилота, жертв среди населения нет.