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В Иркутске после падения Су-30 обесточены около 150 домов - РИА Новости, 23.10.2022
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В Иркутске после падения Су-30 обесточены около 150 домов
В Иркутске после падения Су-30 обесточены около 150 домов - РИА Новости, 23.10.2022
В Иркутске после падения Су-30 обесточены около 150 домов
Пресс-служба правительства Иркутской области сообщила, что 150 домов обесточены в микрорайоне в Иркутске, где самолет Су-30 упал на жилой дом. РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T14:46
2022-10-23T14:54
иркутск
су-30
происшествия
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ИРКУТСК, 23 окт - РИА Новости. Пресс-служба правительства Иркутской области сообщила, что 150 домов обесточены в микрорайоне в Иркутске, где самолет Су-30 упал на жилой дом."150 домов без света", - говорится в сообщении.Самолет Су-30 в Иркутске в микрорайоне Ново-Ленино потерпел крушение во время испытательного полета. Площадь пожара после падения самолета на частный деревянный двухэтажный дом составила 200 квадратов, на месте работают пожарно-спасательные подразделения, пожар локализован. Погибли два пилота, жертв среди населения нет.
https://radiosputnik.ria.ru/20221022/spetsoperatsiya-1825962220.html
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иркутск, су-30, происшествия
Иркутск, Су-30, Происшествия
14:46 23.10.2022 (обновлено: 14:54 23.10.2022)
 
В Иркутске после падения Су-30 обесточены около 150 домов

В микрорайоне в Иркутске, где упал Су-30, обесточены около 150 домов

© РИА Новости / Дмитрий Емчук / Перейти в медиабанкПожар в частном доме, возникший в результате падения самолета Су-30 в Иркутске
Пожар в частном доме, возникший в результате падения самолета Су-30 в Иркутске - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости / Дмитрий Емчук
Перейти в медиабанк
Пожар в частном доме, возникший в результате падения самолета Су-30 в Иркутске
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 23 окт - РИА Новости. Пресс-служба правительства Иркутской области сообщила, что 150 домов обесточены в микрорайоне в Иркутске, где самолет Су-30 упал на жилой дом.
"150 домов без света", - говорится в сообщении.
Самолет Су-30 в Иркутске в микрорайоне Ново-Ленино потерпел крушение во время испытательного полета. Площадь пожара после падения самолета на частный деревянный двухэтажный дом составила 200 квадратов, на месте работают пожарно-спасательные подразделения, пожар локализован. Погибли два пилота, жертв среди населения нет.
Боевые вылеты экипажей многоцелевых истребителей Су-30СМ - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
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ИркутскСу-30Происшествия
 
 
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