https://ria.ru/20221023/irkutsk-1826059298.html

В Иркутске после падения Су-30 обесточены около 150 домов

В Иркутске после падения Су-30 обесточены около 150 домов - РИА Новости, 23.10.2022

В Иркутске после падения Су-30 обесточены около 150 домов

Пресс-служба правительства Иркутской области сообщила, что 150 домов обесточены в микрорайоне в Иркутске, где самолет Су-30 упал на жилой дом. РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T14:46

2022-10-23T14:46

2022-10-23T14:54

иркутск

су-30

происшествия

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ИРКУТСК, 23 окт - РИА Новости. Пресс-служба правительства Иркутской области сообщила, что 150 домов обесточены в микрорайоне в Иркутске, где самолет Су-30 упал на жилой дом."150 домов без света", - говорится в сообщении.Самолет Су-30 в Иркутске в микрорайоне Ново-Ленино потерпел крушение во время испытательного полета. Площадь пожара после падения самолета на частный деревянный двухэтажный дом составила 200 квадратов, на месте работают пожарно-спасательные подразделения, пожар локализован. Погибли два пилота, жертв среди населения нет.

https://radiosputnik.ria.ru/20221022/spetsoperatsiya-1825962220.html

иркутск

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

иркутск, су-30, происшествия