https://ria.ru/20221023/irkutsk-1826056771.html

Потерпевший крушение в Иркутске самолет выполнял испытание без боекомплекта

Потерпевший крушение в Иркутске самолет выполнял испытание без боекомплекта - РИА Новости, 23.10.2022

Потерпевший крушение в Иркутске самолет выполнял испытание без боекомплекта

Дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта возбуждено после падения Су-30 в Иркутске, самолет принадлежал авиапредприятию и... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T14:30

2022-10-23T14:30

2022-10-23T15:08

происшествия

иркутск

следственный комитет россии (ск рф)

крушение су-30 в иркутске

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта возбуждено после падения Су-30 в Иркутске, самолет принадлежал авиапредприятию и выполнял испытание без боекомплекта, сообщается в Telegram-канале СК России."Следственными органами СК России по факту падения в Иркутской области самолета Су-30, принадлежавшего авиапредприятию и выполнявшего испытательный полет без боекомплекта, возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221023/su-30-1826058025.html

иркутск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, иркутск, следственный комитет россии (ск рф), крушение су-30 в иркутске