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Потерпевший крушение в Иркутске самолет выполнял испытание без боекомплекта - РИА Новости, 23.10.2022
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Потерпевший крушение в Иркутске самолет выполнял испытание без боекомплекта
Потерпевший крушение в Иркутске самолет выполнял испытание без боекомплекта - РИА Новости, 23.10.2022
Потерпевший крушение в Иркутске самолет выполнял испытание без боекомплекта
Дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта возбуждено после падения Су-30 в Иркутске, самолет принадлежал авиапредприятию и... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T14:30
2022-10-23T15:08
происшествия
иркутск
следственный комитет россии (ск рф)
крушение су-30 в иркутске
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта возбуждено после падения Су-30 в Иркутске, самолет принадлежал авиапредприятию и выполнял испытание без боекомплекта, сообщается в Telegram-канале СК России."Следственными органами СК России по факту падения в Иркутской области самолета Су-30, принадлежавшего авиапредприятию и выполнявшего испытательный полет без боекомплекта, возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221023/su-30-1826058025.html
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происшествия, иркутск, следственный комитет россии (ск рф), крушение су-30 в иркутске
Происшествия, Иркутск, Следственный комитет России (СК РФ), Крушение Су-30 в Иркутске
14:30 23.10.2022 (обновлено: 15:08 23.10.2022)
 
Потерпевший крушение в Иркутске самолет выполнял испытание без боекомплекта

СК: потерпевший крушение в Иркутске самолет Су-30 выполнял испытание без боекомплекта

© РИА Новости / Дмитрий Емчук / Перейти в медиабанкПожар в частном доме, возникший в результате падения самолета Су-30 в Иркутске
Пожар в частном доме, возникший в результате падения самолета Су-30 в Иркутске - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости / Дмитрий Емчук
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Пожар в частном доме, возникший в результате падения самолета Су-30 в Иркутске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта возбуждено после падения Су-30 в Иркутске, самолет принадлежал авиапредприятию и выполнял испытание без боекомплекта, сообщается в Telegram-канале СК России.
"Следственными органами СК России по факту падения в Иркутской области самолета Су-30, принадлежавшего авиапредприятию и выполнявшего испытательный полет без боекомплекта, возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - говорится в сообщении.
Ликвидация пожара на месте авиакатастрофы Су-30 - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
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ПроисшествияИркутскСледственный комитет России (СК РФ)Крушение Су-30 в Иркутске
 
 
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