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Глава бизнес-палаты рассказал о работе в России индийского автопрома - РИА Новости, 23.10.2022
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Глава бизнес-палаты рассказал о работе в России индийского автопрома
Глава бизнес-палаты рассказал о работе в России индийского автопрома - РИА Новости, 23.10.2022
Глава бизнес-палаты рассказал о работе в России индийского автопрома
Индийские автопроизводители намерены выйти на российский рынок в ближайшее время, в данный момент оценивают конъюнктуру, заявил РИА Новости президент Индийской... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T08:26
2022-10-23T08:26
экономика
россия
индия
форум "сделано в россии"
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Индийские автопроизводители намерены выйти на российский рынок в ближайшее время, в данный момент оценивают конъюнктуру, заявил РИА Новости президент Индийской палаты международного бизнеса Манприт Сингх Наги."Они сейчас изучают рынок. Например, Махиндра (Mahindra Group) - они уже присутствуют на рынке в регионе с тракторами и другой сельскохозяйственной техникой, так что они уже торгуют с Россией и соседними странами", - сказал он в кулуарах экспортного форума "Сделано в России"."По поводу пассажирского транспорта - есть такие возможности, много вариантов открылось, они планируют выйти на российский рынок, но когда это случится - сложно сказать, потому что это вопрос коммерции", - отметил глава палаты.
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экономика, россия, индия, форум "сделано в россии"
Экономика, Россия, Индия, Форум "Сделано в России"
08:26 23.10.2022
 
Глава бизнес-палаты рассказал о работе в России индийского автопрома

Глава бизнес-палаты: индийские автопроизводители расширят присутствие на российском рынке

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкМеждународный экспортный форум "Сделано в России"
Международный экспортный форум Сделано в России - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Индийские автопроизводители намерены выйти на российский рынок в ближайшее время, в данный момент оценивают конъюнктуру, заявил РИА Новости президент Индийской палаты международного бизнеса Манприт Сингх Наги.
"Они сейчас изучают рынок. Например, Махиндра (Mahindra Group) - они уже присутствуют на рынке в регионе с тракторами и другой сельскохозяйственной техникой, так что они уже торгуют с Россией и соседними странами", - сказал он в кулуарах экспортного форума "Сделано в России".
"По поводу пассажирского транспорта - есть такие возможности, много вариантов открылось, они планируют выйти на российский рынок, но когда это случится - сложно сказать, потому что это вопрос коммерции", - отметил глава палаты.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
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Россия и Индия обсуждают расширение географии авиарейсов
 
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