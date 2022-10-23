https://ria.ru/20221023/indiya-1826012791.html

Глава бизнес-палаты рассказал о работе в России индийского автопрома

Глава бизнес-палаты рассказал о работе в России индийского автопрома - РИА Новости, 23.10.2022

Глава бизнес-палаты рассказал о работе в России индийского автопрома

Индийские автопроизводители намерены выйти на российский рынок в ближайшее время, в данный момент оценивают конъюнктуру, заявил РИА Новости президент Индийской... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T08:26

2022-10-23T08:26

2022-10-23T08:26

экономика

россия

индия

форум "сделано в россии"

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Индийские автопроизводители намерены выйти на российский рынок в ближайшее время, в данный момент оценивают конъюнктуру, заявил РИА Новости президент Индийской палаты международного бизнеса Манприт Сингх Наги."Они сейчас изучают рынок. Например, Махиндра (Mahindra Group) - они уже присутствуют на рынке в регионе с тракторами и другой сельскохозяйственной техникой, так что они уже торгуют с Россией и соседними странами", - сказал он в кулуарах экспортного форума "Сделано в России"."По поводу пассажирского транспорта - есть такие возможности, много вариантов открылось, они планируют выйти на российский рынок, но когда это случится - сложно сказать, потому что это вопрос коммерции", - отметил глава палаты.

https://ria.ru/20221022/reysy-1825852482.html

россия

индия

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, индия, форум "сделано в россии"