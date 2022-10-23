https://ria.ru/20221023/indiya-1826012791.html
Глава бизнес-палаты рассказал о работе в России индийского автопрома
Глава бизнес-палаты рассказал о работе в России индийского автопрома - РИА Новости, 23.10.2022
Глава бизнес-палаты рассказал о работе в России индийского автопрома
Индийские автопроизводители намерены выйти на российский рынок в ближайшее время, в данный момент оценивают конъюнктуру, заявил РИА Новости президент Индийской... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T08:26
2022-10-23T08:26
2022-10-23T08:26
экономика
россия
индия
форум "сделано в россии"
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Индийские автопроизводители намерены выйти на российский рынок в ближайшее время, в данный момент оценивают конъюнктуру, заявил РИА Новости президент Индийской палаты международного бизнеса Манприт Сингх Наги."Они сейчас изучают рынок. Например, Махиндра (Mahindra Group) - они уже присутствуют на рынке в регионе с тракторами и другой сельскохозяйственной техникой, так что они уже торгуют с Россией и соседними странами", - сказал он в кулуарах экспортного форума "Сделано в России"."По поводу пассажирского транспорта - есть такие возможности, много вариантов открылось, они планируют выйти на российский рынок, но когда это случится - сложно сказать, потому что это вопрос коммерции", - отметил глава палаты.
https://ria.ru/20221022/reysy-1825852482.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, индия, форум "сделано в россии"
Экономика, Россия, Индия, Форум "Сделано в России"
Глава бизнес-палаты рассказал о работе в России индийского автопрома
Глава бизнес-палаты: индийские автопроизводители расширят присутствие на российском рынке
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Индийские автопроизводители намерены выйти на российский рынок в ближайшее время, в данный момент оценивают конъюнктуру, заявил РИА Новости президент Индийской палаты международного бизнеса Манприт Сингх Наги.
"Они сейчас изучают рынок. Например, Махиндра (Mahindra Group) - они уже присутствуют на рынке в регионе с тракторами и другой сельскохозяйственной техникой, так что они уже торгуют с Россией и соседними странами", - сказал он в кулуарах экспортного форума "Сделано в России".
"По поводу пассажирского транспорта - есть такие возможности, много вариантов открылось, они планируют выйти на российский рынок, но когда это случится - сложно сказать, потому что это вопрос коммерции", - отметил глава палаты.