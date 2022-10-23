https://ria.ru/20221023/himars-1825999186.html

Украинские войска обстреляли Новоайдар из РСЗО HIMARS

Украинские войска обстреляли Новоайдар из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 23.10.2022

Украинские войска обстреляли Новоайдар из РСЗО HIMARS

Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по поселку городского типа Новоайдар в ЛНР, сообщает представительство республики в Совместном центре по... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T03:22

2022-10-23T03:22

2022-10-23T03:23

специальная военная операция на украине

новоайдар

луганская народная республика

сцкк

сша

bae systems

lockheed martin

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ЛУГАНСК, 23 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по поселку городского типа Новоайдар в ЛНР, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Отмечается, что информация о пострадавших и повреждениях уточняется.Ранее представительство сообщало, что украинские войска выпустили одну ракету из HIMARS по городу Сватово и одну ракету по Золотому в ЛНР.Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.

https://ria.ru/20221023/svatovo-1825994299.html

новоайдар

луганская народная республика

сша

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новоайдар, луганская народная республика, сцкк, сша, bae systems, lockheed martin