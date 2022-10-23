03:22 23.10.2022 (обновлено: 03:23 23.10.2022)
Украинские войска обстреляли Новоайдар из РСЗО HIMARS
ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по поселку городского типа Новоайдар в ЛНР
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкСотрудник Совместного центра контроля и координации ЛНР собирает фрагменты разорвавшихся снарядов после обстрела со стороны ВСУ
Сотрудник Совместного центра контроля и координации ЛНР собирает фрагменты разорвавшихся снарядов после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
ЛУГАНСК, 23 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по поселку городского типа Новоайдар в ЛНР, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 02.50 (совпадает с мск) по населенному пункту Новоайдар с применением РСЗО HIMARS (шесть ракет)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Отмечается, что информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
Ранее представительство сообщало, что украинские войска выпустили одну ракету из HIMARS по городу Сватово и одну ракету по Золотому в ЛНР.
Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.