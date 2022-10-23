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ВСУ намеренно ударили по гостинице в Энергодаре, заявили в "Росэнергоатоме" - РИА Новости, 23.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221023/gostinitsa-1826046037.html
ВСУ намеренно ударили по гостинице в Энергодаре, заявили в "Росэнергоатоме"
ВСУ намеренно ударили по гостинице в Энергодаре, заявили в "Росэнергоатоме" - РИА Новости, 23.10.2022
ВСУ намеренно ударили по гостинице в Энергодаре, заявили в "Росэнергоатоме"
Советник гендиректора "Росэнергоатома" Ранат Карчаа уверен, что украинские войска намерено нанесли удар по гостинице в Энергодаре, где он должен был... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T13:21
2022-10-23T13:39
специальная военная операция на украине
росэнергоатом
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Советник гендиректора "Росэнергоатома" Ранат Карчаа уверен, что украинские войска намерено нанесли удар по гостинице в Энергодаре, где он должен был остановиться со своей командой.Ранее в воскресенье глава администрации Энергодара Александр Волга сообщил, что украинские войска нанесли три удара по гостинице "Алиса"."В этом гостевом доме никто, кроме меня и членов моей команды, не жил. Я был против проживания там кого-либо, потому что я понимал, что объект находится в зоне пристального внимания. Если о моем приезде сначала в четверг, потом в пятницу знало достаточно большое количество людей, то про перенос моего переезда на субботу знали единицы", - сказал Карчаа в эфире телеканала "Россия 24"."С определенной долей уверенности могу говорить о том, что этот удар был посвящен мне и членам моей команды", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20221023/provokatsiya-1825967691.html
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Специальная военная операция на Украине, Росэнергоатом, Вооруженные силы Украины, Энергодар
13:21 23.10.2022 (обновлено: 13:39 23.10.2022)
 
ВСУ намеренно ударили по гостинице в Энергодаре, заявили в "Росэнергоатоме"

Советник гендира "Росэнергоатома" Карчаа: ВСУ намеренно ударили по гостинице в Энергодаре

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВид на Каховское водохранилище в Энергодаре
Вид на Каховское водохранилище в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости
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Вид на Каховское водохранилище в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Советник гендиректора "Росэнергоатома" Ранат Карчаа уверен, что украинские войска намерено нанесли удар по гостинице в Энергодаре, где он должен был остановиться со своей командой.
Ранее в воскресенье глава администрации Энергодара Александр Волга сообщил, что украинские войска нанесли три удара по гостинице "Алиса".
"В этом гостевом доме никто, кроме меня и членов моей команды, не жил. Я был против проживания там кого-либо, потому что я понимал, что объект находится в зоне пристального внимания. Если о моем приезде сначала в четверг, потом в пятницу знало достаточно большое количество людей, то про перенос моего переезда на субботу знали единицы", - сказал Карчаа в эфире телеканала "Россия 24".
"С определенной долей уверенности могу говорить о том, что этот удар был посвящен мне и членам моей команды", - подчеркнул он.
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