https://ria.ru/20221023/gostinitsa-1826046037.html

ВСУ намеренно ударили по гостинице в Энергодаре, заявили в "Росэнергоатоме"

ВСУ намеренно ударили по гостинице в Энергодаре, заявили в "Росэнергоатоме" - РИА Новости, 23.10.2022

ВСУ намеренно ударили по гостинице в Энергодаре, заявили в "Росэнергоатоме"

Советник гендиректора "Росэнергоатома" Ранат Карчаа уверен, что украинские войска намерено нанесли удар по гостинице в Энергодаре, где он должен был... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T13:21

2022-10-23T13:21

2022-10-23T13:39

специальная военная операция на украине

росэнергоатом

вооруженные силы украины

энергодар

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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Советник гендиректора "Росэнергоатома" Ранат Карчаа уверен, что украинские войска намерено нанесли удар по гостинице в Энергодаре, где он должен был остановиться со своей командой.Ранее в воскресенье глава администрации Энергодара Александр Волга сообщил, что украинские войска нанесли три удара по гостинице "Алиса"."В этом гостевом доме никто, кроме меня и членов моей команды, не жил. Я был против проживания там кого-либо, потому что я понимал, что объект находится в зоне пристального внимания. Если о моем приезде сначала в четверг, потом в пятницу знало достаточно большое количество людей, то про перенос моего переезда на субботу знали единицы", - сказал Карчаа в эфире телеканала "Россия 24"."С определенной долей уверенности могу говорить о том, что этот удар был посвящен мне и членам моей команды", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20221023/provokatsiya-1825967691.html

энергодар

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

росэнергоатом, вооруженные силы украины, энергодар