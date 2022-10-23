https://ria.ru/20221023/goroskop-1825730634.html
Обмани, если сможешь: названы знаки зодиака, среди которых много лжецов
Обмани, если сможешь: названы знаки зодиака, среди которых много лжецов - РИА Новости, 23.10.2022
Обмани, если сможешь: названы знаки зодиака, среди которых много лжецов
Астролог назвал знаки зодиака, среди представителей которых много искусных лжецов и манипуляторов, пишет Pinkvilla. РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T05:30
2022-10-23T05:30
2022-10-23T05:30
культура
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стиль жизни
знаки зодиака
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ложь
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Астролог назвал знаки зодиака, среди представителей которых много искусных лжецов и манипуляторов, пишет Pinkvilla. Некоторые Близнецы честно говорят, что думают только о себе. Поэтому они могут давать обещания, которые не собираются выполнять, ведь это поможет добиться желаемого. Они также могут оправдывать свою ложь.Раки порой преувеличивают и выставляют напоказ свою боль, лишь бы им посочувствовали. Так, они могут заставить собеседника извиняться перед ними или же убедить других сделать всю грязную работу за них.Скорпионы способны использовать чьи-то секреты с выгодой для себя и склонны к эмоциональному шантажу. При этом они нередко строят из себя воплощенную невинность и угождают другим, чтобы прийти к своей цели.Речи Овнов сладки, им легко поверить. Они спонтанны и очень умны: представители этого знака видят окружающих насквозь, а вот их собственные действия предугадать сложно.Подобные характеристики даются только на основании зодиакальных качеств. Совсем не обязательно, что они будут у всех представителей перечисленных знаков.
https://ria.ru/20221016/goroskop-1824076223.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, стиль жизни, знаки зодиака, гороскоп, ложь
Культура, Новости культуры, Стиль жизни, знаки зодиака, гороскоп, ложь
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.
Астролог назвал знаки зодиака, среди представителей которых много искусных лжецов и манипуляторов, пишет
Pinkvilla.
Некоторые Близнецы честно говорят, что думают только о себе. Поэтому они могут давать обещания, которые не собираются выполнять, ведь это поможет добиться желаемого. Они также могут оправдывать свою ложь.
Раки порой преувеличивают и выставляют напоказ свою боль, лишь бы им посочувствовали. Так, они могут заставить собеседника извиняться перед ними или же убедить других сделать всю грязную работу за них.
Скорпионы способны использовать чьи-то секреты с выгодой для себя и склонны к эмоциональному шантажу. При этом они нередко строят из себя воплощенную невинность и угождают другим, чтобы прийти к своей цели.
Речи Овнов сладки, им легко поверить. Они спонтанны и очень умны: представители этого знака видят окружающих насквозь, а вот их собственные действия предугадать сложно.
Подобные характеристики даются только на основании зодиакальных качеств. Совсем не обязательно, что они будут у всех представителей перечисленных знаков.