https://ria.ru/20221023/goroskop-1825730634.html

Обмани, если сможешь: названы знаки зодиака, среди которых много лжецов

Обмани, если сможешь: названы знаки зодиака, среди которых много лжецов - РИА Новости, 23.10.2022

Обмани, если сможешь: названы знаки зодиака, среди которых много лжецов

Астролог назвал знаки зодиака, среди представителей которых много искусных лжецов и манипуляторов, пишет Pinkvilla. РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T05:30

2022-10-23T05:30

2022-10-23T05:30

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Астролог назвал знаки зодиака, среди представителей которых много искусных лжецов и манипуляторов, пишет Pinkvilla. Некоторые Близнецы честно говорят, что думают только о себе. Поэтому они могут давать обещания, которые не собираются выполнять, ведь это поможет добиться желаемого. Они также могут оправдывать свою ложь.Раки порой преувеличивают и выставляют напоказ свою боль, лишь бы им посочувствовали. Так, они могут заставить собеседника извиняться перед ними или же убедить других сделать всю грязную работу за них.Скорпионы способны использовать чьи-то секреты с выгодой для себя и склонны к эмоциональному шантажу. При этом они нередко строят из себя воплощенную невинность и угождают другим, чтобы прийти к своей цели.Речи Овнов сладки, им легко поверить. Они спонтанны и очень умны: представители этого знака видят окружающих насквозь, а вот их собственные действия предугадать сложно.Подобные характеристики даются только на основании зодиакальных качеств. Совсем не обязательно, что они будут у всех представителей перечисленных знаков.

https://ria.ru/20221016/goroskop-1824076223.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, стиль жизни, знаки зодиака, гороскоп, ложь