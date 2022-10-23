https://ria.ru/20221023/gonets-1825989065.html

Разработчик "Гонца" рассказал о росте спроса на систему связи

Разработчик "Гонца" рассказал о росте спроса на систему связи - РИА Новости, 23.10.2022

Разработчик "Гонца" рассказал о росте спроса на систему связи

Объем трафика, передаваемого спутниковой системой связи "Гонец", увеличился на фоне ухода из России зарубежных компаний, предоставляющих аналогичные услуги,... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T00:49

2022-10-23T00:49

2022-10-23T01:39

россия

спутниковая система "гонец"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585151478_151:467:2961:2048_1920x0_80_0_0_959ad9f9d3f3261bd91cf97894e91106.jpg

КОСМОДРОМ "ВОСТОЧНЫЙ" (Амурская область), 23 окт - РИА Новости. Объем трафика, передаваемого спутниковой системой связи "Гонец", увеличился на фоне ухода из России зарубежных компаний, предоставляющих аналогичные услуги, сообщил журналистам гендиректор предприятия "Спутниковая система "Гонец" Павел Черенков."Мы в этом году уже чувствуем значимо увеличенный объем трафика, который передается через нашу систему. Большее количество клиентов приходит... Мы ожидаем ещё больший рост в ближайшие годы, мы готовимся", - добавил он.Сейчас, по словам Черенкова, спрос на услуги спутниковой системы "Гонец" значительно вырос, а запуск трех новых спутников позволит увеличить скорость передачи данных.Гендиректор предприятия уточнил, что спутники смогут предоставлять услуги примерно через месяц. Это время уйдёт на то, чтобы развести их по орбите и провести другие подготовительные процедуры.Он напомнил, что услугами "Гонцов" пользуются транспортные компании, а также другие компании, которые передают данные например, нефтегазовые, а также суда, в том числе на Северном морском пути.

https://ria.ru/20210617/gonets-1737405770.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, спутниковая система "гонец"