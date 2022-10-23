https://ria.ru/20221023/gonets-1825989065.html
Разработчик "Гонца" рассказал о росте спроса на систему связи
Разработчик "Гонца" рассказал о росте спроса на систему связи - РИА Новости, 23.10.2022
Разработчик "Гонца" рассказал о росте спроса на систему связи
Объем трафика, передаваемого спутниковой системой связи "Гонец", увеличился на фоне ухода из России зарубежных компаний, предоставляющих аналогичные услуги,... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T00:49
2022-10-23T00:49
2022-10-23T01:39
россия
спутниковая система "гонец"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585151478_151:467:2961:2048_1920x0_80_0_0_959ad9f9d3f3261bd91cf97894e91106.jpg
КОСМОДРОМ "ВОСТОЧНЫЙ" (Амурская область), 23 окт - РИА Новости. Объем трафика, передаваемого спутниковой системой связи "Гонец", увеличился на фоне ухода из России зарубежных компаний, предоставляющих аналогичные услуги, сообщил журналистам гендиректор предприятия "Спутниковая система "Гонец" Павел Черенков."Мы в этом году уже чувствуем значимо увеличенный объем трафика, который передается через нашу систему. Большее количество клиентов приходит... Мы ожидаем ещё больший рост в ближайшие годы, мы готовимся", - добавил он.Сейчас, по словам Черенкова, спрос на услуги спутниковой системы "Гонец" значительно вырос, а запуск трех новых спутников позволит увеличить скорость передачи данных.Гендиректор предприятия уточнил, что спутники смогут предоставлять услуги примерно через месяц. Это время уйдёт на то, чтобы развести их по орбите и провести другие подготовительные процедуры.Он напомнил, что услугами "Гонцов" пользуются транспортные компании, а также другие компании, которые передают данные например, нефтегазовые, а также суда, в том числе на Северном морском пути.
https://ria.ru/20210617/gonets-1737405770.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585151478_44:0:2775:2048_1920x0_80_0_0_a31cee08be4bfab641dff988671ce1e7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, спутниковая система "гонец"
Россия, Спутниковая система "Гонец"
00:49 23.10.2022 (обновлено: 01:39 23.10.2022)
Разработчик "Гонца" рассказал о росте спроса на систему связи
Гендиректор Черенков: уход зарубежных фирм сделал систему "Гонец" более востребованной
КОСМОДРОМ "ВОСТОЧНЫЙ" (Амурская область), 23 окт - РИА Новости. Объем трафика, передаваемого спутниковой системой связи "Гонец", увеличился на фоне ухода из России зарубежных компаний, предоставляющих аналогичные услуги, сообщил журналистам гендиректор предприятия "Спутниковая система "Гонец" Павел Черенков.
"Аппараты эти очень востребованы, они стали вдвойне востребованы в связи с уходом многих спутниковых систем из России по понятным причинам", - сказал Черенков после пуска ракеты "Союз-2.1б" с тремя спутниками "Гонец-М" и аппаратом "Скиф-Д".
"Мы в этом году уже чувствуем значимо увеличенный объем трафика, который передается через нашу систему. Большее количество клиентов приходит... Мы ожидаем ещё больший рост в ближайшие годы, мы готовимся", - добавил он.
Сейчас, по словам Черенкова, спрос на услуги спутниковой системы "Гонец" значительно вырос, а запуск трех новых спутников позволит увеличить скорость передачи данных.
Гендиректор предприятия уточнил, что спутники смогут предоставлять услуги примерно через месяц. Это время уйдёт на то, чтобы развести их по орбите и провести другие подготовительные процедуры.
Он напомнил, что услугами "Гонцов" пользуются транспортные компании, а также другие компании, которые передают данные например, нефтегазовые, а также суда, в том числе на Северном морском пути.