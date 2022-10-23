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Разработчик "Гонца" рассказал о росте спроса на систему связи - РИА Новости, 23.10.2022
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Разработчик "Гонца" рассказал о росте спроса на систему связи
Разработчик "Гонца" рассказал о росте спроса на систему связи - РИА Новости, 23.10.2022
Разработчик "Гонца" рассказал о росте спроса на систему связи
Объем трафика, передаваемого спутниковой системой связи "Гонец", увеличился на фоне ухода из России зарубежных компаний, предоставляющих аналогичные услуги,... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T00:49
2022-10-23T01:39
россия
спутниковая система "гонец"
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КОСМОДРОМ "ВОСТОЧНЫЙ" (Амурская область), 23 окт - РИА Новости. Объем трафика, передаваемого спутниковой системой связи "Гонец", увеличился на фоне ухода из России зарубежных компаний, предоставляющих аналогичные услуги, сообщил журналистам гендиректор предприятия "Спутниковая система "Гонец" Павел Черенков."Мы в этом году уже чувствуем значимо увеличенный объем трафика, который передается через нашу систему. Большее количество клиентов приходит... Мы ожидаем ещё больший рост в ближайшие годы, мы готовимся", - добавил он.Сейчас, по словам Черенкова, спрос на услуги спутниковой системы "Гонец" значительно вырос, а запуск трех новых спутников позволит увеличить скорость передачи данных.Гендиректор предприятия уточнил, что спутники смогут предоставлять услуги примерно через месяц. Это время уйдёт на то, чтобы развести их по орбите и провести другие подготовительные процедуры.Он напомнил, что услугами "Гонцов" пользуются транспортные компании, а также другие компании, которые передают данные например, нефтегазовые, а также суда, в том числе на Северном морском пути.
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россия, спутниковая система "гонец"
Россия, Спутниковая система "Гонец"
00:49 23.10.2022 (обновлено: 01:39 23.10.2022)
 
Разработчик "Гонца" рассказал о росте спроса на систему связи

Гендиректор Черенков: уход зарубежных фирм сделал систему "Гонец" более востребованной

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкСтенд компании АО "СС "Гонец" на Международном форуме "Транспорт России"
Стенд компании АО СС Гонец на Международном форуме Транспорт России - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Стенд компании АО "СС "Гонец" на Международном форуме "Транспорт России". Архивное фото
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КОСМОДРОМ "ВОСТОЧНЫЙ" (Амурская область), 23 окт - РИА Новости. Объем трафика, передаваемого спутниковой системой связи "Гонец", увеличился на фоне ухода из России зарубежных компаний, предоставляющих аналогичные услуги, сообщил журналистам гендиректор предприятия "Спутниковая система "Гонец" Павел Черенков.
"Аппараты эти очень востребованы, они стали вдвойне востребованы в связи с уходом многих спутниковых систем из России по понятным причинам", - сказал Черенков после пуска ракеты "Союз-2.1б" с тремя спутниками "Гонец-М" и аппаратом "Скиф-Д".
"Мы в этом году уже чувствуем значимо увеличенный объем трафика, который передается через нашу систему. Большее количество клиентов приходит... Мы ожидаем ещё больший рост в ближайшие годы, мы готовимся", - добавил он.
Сейчас, по словам Черенкова, спрос на услуги спутниковой системы "Гонец" значительно вырос, а запуск трех новых спутников позволит увеличить скорость передачи данных.
Гендиректор предприятия уточнил, что спутники смогут предоставлять услуги примерно через месяц. Это время уйдёт на то, чтобы развести их по орбите и провести другие подготовительные процедуры.
Он напомнил, что услугами "Гонцов" пользуются транспортные компании, а также другие компании, которые передают данные например, нефтегазовые, а также суда, в том числе на Северном морском пути.
Старт ракеты-носителя Союз-2.1б со спутником связи Гонец-М с космодрома Плесецк - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
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Три страны заинтересовались российской спутниковой системой связи "Гонец"
 
РоссияСпутниковая система "Гонец"
 
 
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