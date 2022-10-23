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Власти Запорожья назвали ситуацию на линии фронта напряженной - РИА Новости, 23.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221023/front-1826057835.html
Власти Запорожья назвали ситуацию на линии фронта напряженной
Власти Запорожья назвали ситуацию на линии фронта напряженной - РИА Новости, 23.10.2022
Власти Запорожья назвали ситуацию на линии фронта напряженной
Ситуация на линии боевого соприкосновения в Запорожской области остается хотя и напряженной, но контролируемой, сообщил председатель движения "Мы вместе с... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T14:35
2022-10-23T14:35
специальная военная операция на украине
запорожская область
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Ситуация на линии боевого соприкосновения в Запорожской области остается хотя и напряженной, но контролируемой, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."В целом ситуация на линии боевого соприкосновения остается хотя и напряженной, но контролируемой. Украинские войска предприняли попытку как минимум шести атак небольшими группами в районе Времевского выступа. Все атаки были отбиты и погашены. Как минимум около 50 боевиков уничтожено, а также около десятка единиц военной техники, включая танки и бронемашины", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, основные направления для удара украинской стороной рассматриваются Херсон и Запорожская АЭС."Удары в направлении Васильевки и Токмака с достижением Бердянска готовятся, но пока не являются основным направлением для боевиков Зеленского", - подчеркнул Рогов.
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запорожская область, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Владимир Рогов
14:35 23.10.2022
 
Власти Запорожья назвали ситуацию на линии фронта напряженной

Рогов: ситуация на линии фронта в Запорожье остается напряженной, но контролируемой

© AP Photo / Russian Defense Ministry Press ServiceРоссийские десантники выполняют задание
Российские десантники выполняют задание - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service
Российские десантники выполняют задание. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Ситуация на линии боевого соприкосновения в Запорожской области остается хотя и напряженной, но контролируемой, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"В целом ситуация на линии боевого соприкосновения остается хотя и напряженной, но контролируемой. Украинские войска предприняли попытку как минимум шести атак небольшими группами в районе Времевского выступа. Все атаки были отбиты и погашены. Как минимум около 50 боевиков уничтожено, а также около десятка единиц военной техники, включая танки и бронемашины", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, основные направления для удара украинской стороной рассматриваются Херсон и Запорожская АЭС.
"Удары в направлении Васильевки и Токмака с достижением Бердянска готовятся, но пока не являются основным направлением для боевиков Зеленского", - подчеркнул Рогов.
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