https://ria.ru/20221023/front-1826057835.html

Власти Запорожья назвали ситуацию на линии фронта напряженной

Власти Запорожья назвали ситуацию на линии фронта напряженной - РИА Новости, 23.10.2022

Власти Запорожья назвали ситуацию на линии фронта напряженной

Ситуация на линии боевого соприкосновения в Запорожской области остается хотя и напряженной, но контролируемой, сообщил председатель движения "Мы вместе с... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T14:35

2022-10-23T14:35

2022-10-23T14:35

специальная военная операция на украине

запорожская область

владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Ситуация на линии боевого соприкосновения в Запорожской области остается хотя и напряженной, но контролируемой, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."В целом ситуация на линии боевого соприкосновения остается хотя и напряженной, но контролируемой. Украинские войска предприняли попытку как минимум шести атак небольшими группами в районе Времевского выступа. Все атаки были отбиты и погашены. Как минимум около 50 боевиков уничтожено, а также около десятка единиц военной техники, включая танки и бронемашины", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, основные направления для удара украинской стороной рассматриваются Херсон и Запорожская АЭС."Удары в направлении Васильевки и Токмака с достижением Бердянска готовятся, но пока не являются основным направлением для боевиков Зеленского", - подчеркнул Рогов.

https://ria.ru/20221023/provokatsiya-1825967691.html

запорожская область

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

запорожская область, владимир рогов