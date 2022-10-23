https://ria.ru/20221023/front-1826057835.html
Власти Запорожья назвали ситуацию на линии фронта напряженной
Власти Запорожья назвали ситуацию на линии фронта напряженной - РИА Новости, 23.10.2022
Власти Запорожья назвали ситуацию на линии фронта напряженной
Ситуация на линии боевого соприкосновения в Запорожской области остается хотя и напряженной, но контролируемой, сообщил председатель движения "Мы вместе с... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T14:35
2022-10-23T14:35
2022-10-23T14:35
специальная военная операция на украине
запорожская область
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Ситуация на линии боевого соприкосновения в Запорожской области остается хотя и напряженной, но контролируемой, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."В целом ситуация на линии боевого соприкосновения остается хотя и напряженной, но контролируемой. Украинские войска предприняли попытку как минимум шести атак небольшими группами в районе Времевского выступа. Все атаки были отбиты и погашены. Как минимум около 50 боевиков уничтожено, а также около десятка единиц военной техники, включая танки и бронемашины", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, основные направления для удара украинской стороной рассматриваются Херсон и Запорожская АЭС."Удары в направлении Васильевки и Токмака с достижением Бердянска готовятся, но пока не являются основным направлением для боевиков Зеленского", - подчеркнул Рогов.
https://ria.ru/20221023/provokatsiya-1825967691.html
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Владимир Рогов
Власти Запорожья назвали ситуацию на линии фронта напряженной
Рогов: ситуация на линии фронта в Запорожье остается напряженной, но контролируемой