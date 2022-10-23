https://ria.ru/20221023/front-1826044697.html

В Херсонской области усиливают линию фронта

В Херсонской области усиливают линию фронта - РИА Новости, 23.10.2022

В Херсонской области усиливают линию фронта

Линия фронта в Херсонской области усиливается людьми, вооружением и техникой, сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T13:09

2022-10-23T13:09

2022-10-23T13:09

специальная военная операция на украине

кирилл стремоусов

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Линия фронта в Херсонской области усиливается людьми, вооружением и техникой, сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов."Передовая уже начинает готовиться к зиме. Фронт стабилизировался. Усиление линии соприкосновения людьми, вооружением и техникой продолжается", - написал Стремоусов в своем Telegram-канале.Ранее Стремоусов сообщал, что все попытки украинских войск пробить линию обороны в Херсонской области отражены, ситуация на линии фронта остается без изменений. Украинская сторона несет большие потери в живой силе и военной технике.

https://ria.ru/20221023/provokatsiya-1825967691.html

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

кирилл стремоусов, херсонская область