https://ria.ru/20221023/front-1826044697.html
В Херсонской области усиливают линию фронта
В Херсонской области усиливают линию фронта - РИА Новости, 23.10.2022
В Херсонской области усиливают линию фронта
Линия фронта в Херсонской области усиливается людьми, вооружением и техникой, сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T13:09
2022-10-23T13:09
2022-10-23T13:09
специальная военная операция на украине
кирилл стремоусов
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Линия фронта в Херсонской области усиливается людьми, вооружением и техникой, сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов."Передовая уже начинает готовиться к зиме. Фронт стабилизировался. Усиление линии соприкосновения людьми, вооружением и техникой продолжается", - написал Стремоусов в своем Telegram-канале.Ранее Стремоусов сообщал, что все попытки украинских войск пробить линию обороны в Херсонской области отражены, ситуация на линии фронта остается без изменений. Украинская сторона несет большие потери в живой силе и военной технике.
https://ria.ru/20221023/provokatsiya-1825967691.html
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кирилл стремоусов, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Кирилл Стремоусов, Херсонская область
В Херсонской области усиливают линию фронта
Власти Херсонской области сообщили об усилении линии фронта людьми, вооружением и техникой