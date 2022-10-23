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В Херсонской области усиливают линию фронта - РИА Новости, 23.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221023/front-1826044697.html
В Херсонской области усиливают линию фронта
В Херсонской области усиливают линию фронта - РИА Новости, 23.10.2022
В Херсонской области усиливают линию фронта
Линия фронта в Херсонской области усиливается людьми, вооружением и техникой, сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T13:09
2022-10-23T13:09
специальная военная операция на украине
кирилл стремоусов
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Линия фронта в Херсонской области усиливается людьми, вооружением и техникой, сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов."Передовая уже начинает готовиться к зиме. Фронт стабилизировался. Усиление линии соприкосновения людьми, вооружением и техникой продолжается", - написал Стремоусов в своем Telegram-канале.Ранее Стремоусов сообщал, что все попытки украинских войск пробить линию обороны в Херсонской области отражены, ситуация на линии фронта остается без изменений. Украинская сторона несет большие потери в живой силе и военной технике.
https://ria.ru/20221023/provokatsiya-1825967691.html
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кирилл стремоусов, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Кирилл Стремоусов, Херсонская область
13:09 23.10.2022
 
В Херсонской области усиливают линию фронта

Власти Херсонской области сообщили об усилении линии фронта людьми, вооружением и техникой

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в медиабанкРабота артиллеристов на Херсонском направлении
Работа артиллеристов на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Работа артиллеристов на Херсонском направлении. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Линия фронта в Херсонской области усиливается людьми, вооружением и техникой, сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
"Передовая уже начинает готовиться к зиме. Фронт стабилизировался. Усиление линии соприкосновения людьми, вооружением и техникой продолжается", - написал Стремоусов в своем Telegram-канале.
Ранее Стремоусов сообщал, что все попытки украинских войск пробить линию обороны в Херсонской области отражены, ситуация на линии фронта остается без изменений. Украинская сторона несет большие потери в живой силе и военной технике.
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Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеКирилл СтремоусовХерсонская область
 
 
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