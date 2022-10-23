https://ria.ru/20221023/energodar-1826059886.html

ВСУ за сутки выпустили более 30 снарядов по восточной окраине Энергодара

ВСУ за сутки выпустили более 30 снарядов по восточной окраине Энергодара - РИА Новости, 23.10.2022

ВСУ за сутки выпустили более 30 снарядов по восточной окраине Энергодара

Украинская артиллерия за сутки выпустила более 30 артиллерийских снарядов по восточной окраине Энергодара и территории, прилегающей к Запорожской атомной... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T14:49

2022-10-23T14:49

2022-10-23T15:01

специальная военная операция на украине

энергодар

россия

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Украинская артиллерия за сутки выпустила более 30 артиллерийских снарядов по восточной окраине Энергодара и территории, прилегающей к Запорожской атомной станции, ответным огнем российские военные подавили огневые средства противника, жертв и разрушений на ЗАЭС нет, радиационная обстановка в норме, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."В течение суток артиллерией ВСУ выпущено более 30 артиллерийских снарядов по восточной окраине города Энергодар и территории, прилегающей к атомной станции. Удары наносились из подконтрольных ВСУ районов населенных пунктов Никополь и Червоногригоровка Днепропетровской области", - говорится в сводке военного ведомства."Ответным огнем российских артиллерийских подразделений огневые средства противника подавлены. Жертв и разрушений на станции нет. Радиационная обстановка в норме", - подчеркивает МО РФ.

https://ria.ru/20221018/zaes-1825002325.html

энергодар

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Варвара Скокшина

энергодар, россия, вооруженные силы украины, в мире