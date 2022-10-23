14:49 23.10.2022 (обновлено: 15:01 23.10.2022)
ВСУ за сутки выпустили более 30 снарядов по восточной окраине Энергодара
Минобороны: ВСУ за сутки выпустили более 30 снарядов по восточной окраине Энергодара
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкРазрушения на территории управления капитального строительства Запорожской АЭС в Энергодаре
Разрушения на территории управления капитального строительства Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Украинская артиллерия за сутки выпустила более 30 артиллерийских снарядов по восточной окраине Энергодара и территории, прилегающей к Запорожской атомной станции, ответным огнем российские военные подавили огневые средства противника, жертв и разрушений на ЗАЭС нет, радиационная обстановка в норме, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
"В течение суток артиллерией ВСУ выпущено более 30 артиллерийских снарядов по восточной окраине города Энергодар и территории, прилегающей к атомной станции. Удары наносились из подконтрольных ВСУ районов населенных пунктов Никополь и Червоногригоровка Днепропетровской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"Ответным огнем российских артиллерийских подразделений огневые средства противника подавлены. Жертв и разрушений на станции нет. Радиационная обстановка в норме", - подчеркивает МО РФ.