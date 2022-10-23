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Украинские войска нанесли удар по гостинице в Энергодаре - РИА Новости, 23.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221023/energodar-1826045065.html
Украинские войска нанесли удар по гостинице в Энергодаре
Украинские войска нанесли удар по гостинице в Энергодаре - РИА Новости, 23.10.2022
Украинские войска нанесли удар по гостинице в Энергодаре
ВСУ нанесли удар по гостинице в Энергодаре, где жили сотрудники "Росэнергоатома", сообщил глава военно-гражданской администрации города Александр Волга. РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T13:13
2022-10-23T13:59
специальная военная операция на украине
энергодар
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. ВСУ нанесли удар по гостинице в Энергодаре, где жили сотрудники "Росэнергоатома", сообщил глава военно-гражданской администрации города Александр Волга.Три удара были нанесены по гостинице "Алиса". В этой гостинице действительно до недавнего времени жили сотрудники "Росэнергоатома". Благодарим судьбу за то, что именно в этот момент они все находились в командировке. Гостиница была абсолютно пустая", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".На этой неделе украинские войска также ударили из HIMARS по зданию ВГА и, как утверждают местные власти, попытались высадить на катерах десант с целью захвата находящейся неподалеку Запорожской АЭС. Бой шел несколько часов, атака отбита.Рядом с Энергодаром находится Запорожская АЭС — крупнейшая в Европе станция такого типа по числу блоков и установленной мощности. С марта объект контролируют российские военные. ВСУ регулярно наносят артиллерийские удары по Энергодару и территориям в районе АЭС.
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Специальная военная операция на Украине, Энергодар
13:13 23.10.2022 (обновлено: 13:59 23.10.2022)
 
Украинские войска нанесли удар по гостинице в Энергодаре

Украинские войска нанесли удар по гостинице в Энергодаре

© РИА Новости / Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости
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Осколки снаряда. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. ВСУ нанесли удар по гостинице в Энергодаре, где жили сотрудники "Росэнергоатома", сообщил глава военно-гражданской администрации города Александр Волга.
Три удара были нанесены по гостинице "Алиса". В этой гостинице действительно до недавнего времени жили сотрудники "Росэнергоатома". Благодарим судьбу за то, что именно в этот момент они все находились в командировке. Гостиница была абсолютно пустая", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
На этой неделе украинские войска также ударили из HIMARS по зданию ВГА и, как утверждают местные власти, попытались высадить на катерах десант с целью захвата находящейся неподалеку Запорожской АЭС. Бой шел несколько часов, атака отбита.
Рядом с Энергодаром находится Запорожская АЭС — крупнейшая в Европе станция такого типа по числу блоков и установленной мощности. С марта объект контролируют российские военные. ВСУ регулярно наносят артиллерийские удары по Энергодару и территориям в районе АЭС.
Вид на Каховское водохранилище в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
13:21Специальная военная операция на Украине
ВСУ намеренно ударили по гостинице в Энергодаре, заявили в "Росэнергоатоме"
 
Специальная военная операция на УкраинеЭнергодар
 
 
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