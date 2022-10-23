https://ria.ru/20221023/energodar-1826045065.html

Украинские войска нанесли удар по гостинице в Энергодаре

Украинские войска нанесли удар по гостинице в Энергодаре - РИА Новости, 23.10.2022

Украинские войска нанесли удар по гостинице в Энергодаре

ВСУ нанесли удар по гостинице в Энергодаре, где жили сотрудники "Росэнергоатома", сообщил глава военно-гражданской администрации города Александр Волга. РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T13:13

2022-10-23T13:13

2022-10-23T13:59

специальная военная операция на украине

энергодар

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. ВСУ нанесли удар по гостинице в Энергодаре, где жили сотрудники "Росэнергоатома", сообщил глава военно-гражданской администрации города Александр Волга.Три удара были нанесены по гостинице "Алиса". В этой гостинице действительно до недавнего времени жили сотрудники "Росэнергоатома". Благодарим судьбу за то, что именно в этот момент они все находились в командировке. Гостиница была абсолютно пустая", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".На этой неделе украинские войска также ударили из HIMARS по зданию ВГА и, как утверждают местные власти, попытались высадить на катерах десант с целью захвата находящейся неподалеку Запорожской АЭС. Бой шел несколько часов, атака отбита.Рядом с Энергодаром находится Запорожская АЭС — крупнейшая в Европе станция такого типа по числу блоков и установленной мощности. С марта объект контролируют российские военные. ВСУ регулярно наносят артиллерийские удары по Энергодару и территориям в районе АЭС.

https://ria.ru/20221023/gostinitsa-1826046037.html

энергодар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

энергодар