https://ria.ru/20221023/energodar-1826012915.html
Украинские войска обстреляли Энергодар
Украинские войска обстреляли Энергодар - РИА Новости, 23.10.2022
Украинские войска обстреляли Энергодар
Украинские войска утром в воскресенье обстреляли Энергодар, повреждён гражданский объект, сообщил глава администрации города Александр Волга. РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T08:28
2022-10-23T08:28
2022-10-23T08:36
специальная военная операция на украине
в мире
энергодар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Украинские войска утром в воскресенье обстреляли Энергодар, повреждён гражданский объект, сообщил глава администрации города Александр Волга."Воскресное утро началось с обстрела Энергодара. Пострадал гражданский объект. Украинские нацисты в очередной раз показали свое истинное лицо, обстреляв гражданский объект. Жертв нет, и это самое главное", - написал Волга в совеем Telegram-канале.Он попросил жителей города не отправлять фото и видео в сомнительные Telegram-каналы и чаты, так как безопасность зависит от бдительности всех.
https://ria.ru/20221022/elektropodstantsiya-1825981159.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, энергодар
Специальная военная операция на Украине, В мире, Энергодар
08:28 23.10.2022 (обновлено: 08:36 23.10.2022)
Украинские войска обстреляли Энергодар
В Энергодаре обстрел со стороны ВСУ повредил гражданский объект