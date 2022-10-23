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Украинские войска обстреляли Энергодар - РИА Новости, 23.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221023/energodar-1826012915.html
Украинские войска обстреляли Энергодар
Украинские войска обстреляли Энергодар - РИА Новости, 23.10.2022
Украинские войска обстреляли Энергодар
Украинские войска утром в воскресенье обстреляли Энергодар, повреждён гражданский объект, сообщил глава администрации города Александр Волга. РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T08:28
2022-10-23T08:36
специальная военная операция на украине
в мире
энергодар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Украинские войска утром в воскресенье обстреляли Энергодар, повреждён гражданский объект, сообщил глава администрации города Александр Волга."Воскресное утро началось с обстрела Энергодара. Пострадал гражданский объект. Украинские нацисты в очередной раз показали свое истинное лицо, обстреляв гражданский объект. Жертв нет, и это самое главное", - написал Волга в совеем Telegram-канале.Он попросил жителей города не отправлять фото и видео в сомнительные Telegram-каналы и чаты, так как безопасность зависит от бдительности всех.
https://ria.ru/20221022/elektropodstantsiya-1825981159.html
энергодар
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в мире, энергодар
Специальная военная операция на Украине, В мире, Энергодар
08:28 23.10.2022 (обновлено: 08:36 23.10.2022)
 
Украинские войска обстреляли Энергодар

В Энергодаре обстрел со стороны ВСУ повредил гражданский объект

© РИА Новости / Перейти в медиабанкРазрушенные дома в частном секторе в окрестностях Энергодара
Разрушенные дома в частном секторе в окрестностях Энергодара - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости
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Разрушенные дома в частном секторе в окрестностях Энергодара. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Украинские войска утром в воскресенье обстреляли Энергодар, повреждён гражданский объект, сообщил глава администрации города Александр Волга.
"Воскресное утро началось с обстрела Энергодара. Пострадал гражданский объект. Украинские нацисты в очередной раз показали свое истинное лицо, обстреляв гражданский объект. Жертв нет, и это самое главное", - написал Волга в совеем Telegram-канале.
Он попросил жителей города не отправлять фото и видео в сомнительные Telegram-каналы и чаты, так как безопасность зависит от бдительности всех.
ЛЭП
Вчера, 23:40Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭнергодар
 
 
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