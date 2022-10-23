https://ria.ru/20221023/energodar-1826012915.html

Украинские войска обстреляли Энергодар

Украинские войска обстреляли Энергодар - РИА Новости, 23.10.2022

Украинские войска обстреляли Энергодар

Украинские войска утром в воскресенье обстреляли Энергодар, повреждён гражданский объект, сообщил глава администрации города Александр Волга. РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T08:28

2022-10-23T08:28

2022-10-23T08:36

специальная военная операция на украине

в мире

энергодар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Украинские войска утром в воскресенье обстреляли Энергодар, повреждён гражданский объект, сообщил глава администрации города Александр Волга."Воскресное утро началось с обстрела Энергодара. Пострадал гражданский объект. Украинские нацисты в очередной раз показали свое истинное лицо, обстреляв гражданский объект. Жертв нет, и это самое главное", - написал Волга в совеем Telegram-канале.Он попросил жителей города не отправлять фото и видео в сомнительные Telegram-каналы и чаты, так как безопасность зависит от бдительности всех.

https://ria.ru/20221022/elektropodstantsiya-1825981159.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, энергодар