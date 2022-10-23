https://ria.ru/20221023/energetika-1826094342.html

На Украине заявили об огромных потерях в зеленой энергетике

На Украине заявили об огромных потерях в зеленой энергетике - РИА Новости, 23.10.2022

На Украине заявили об огромных потерях в зеленой энергетике

Украина за время конфликта потеряла 90 процентов ветряной и до 50 процентов солнечной энергетики, заявил в интервью каналу "Мы — Украина" глава Минэнерго Герман РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T17:55

2022-10-23T17:55

2022-10-23T19:22

в мире

украина

киев

харьков

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Украина за время конфликта потеряла 90 процентов ветряной и до 50 процентов солнечной энергетики, заявил в интервью каналу "Мы — Украина" глава Минэнерго Герман Галущенко.Он подчеркнул, что в стране активно развивали зеленую энергетику, серьезный скачок был в 2019 году. В 2020-м она составляла до 11 процентов всей энергосистемы. Согласно планам, этот показатель должен был вырасти до 25 процентов к 2030 году.Российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары нацелены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221018/ukraina-1824920609.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, киев, харьков, владимир путин