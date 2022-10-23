17:55 23.10.2022 (обновлено: 19:22 23.10.2022)
На Украине заявили об огромных потерях в зеленой энергетике
Министр Галущенко: Украина потеряла около 90 процентов ветряной энергетики
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкВетряная электростанция в городе Старый Самбор Львовской области
Ветряная электростанция в городе Старый Самбор Львовской области. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Украина за время конфликта потеряла 90 процентов ветряной и до 50 процентов солнечной энергетики, заявил в интервью каналу "Мы — Украина" глава Минэнерго Герман Галущенко.
Он подчеркнул, что в стране активно развивали зеленую энергетику, серьезный скачок был в 2019 году. В 2020-м она составляла до 11 процентов всей энергосистемы. Согласно планам, этот показатель должен был вырасти до 25 процентов к 2030 году.
Российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары нацелены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.
С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.