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В ЦАР поблагодарили Россию за поддержку отмены оружейного эмбарго - РИА Новости, 23.10.2022
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В ЦАР поблагодарили Россию за поддержку отмены оружейного эмбарго
В ЦАР поблагодарили Россию за поддержку отмены оружейного эмбарго - РИА Новости, 23.10.2022
В ЦАР поблагодарили Россию за поддержку отмены оружейного эмбарго
В Банги признательны за то, что РФ продолжит поддержку отмены оружейного эмбарго для ЦАР, заявил в интервью РИА Новости председатель парламента... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T10:51
2022-10-23T11:48
в мире
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россия
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. В Банги признательны за то, что РФ продолжит поддержку отмены оружейного эмбарго для ЦАР, заявил в интервью РИА Новости председатель парламента Центральноафриканской Республики Симплис Саранджи."Я получил от российских властей заверения в дальнейшей поддержке нашей борьбы с оружейным эмбарго ООН. Если это эмбарго будет снято, то только благодаря поддержке наших друзей, в том числе России. Мы очень благодарны российским друзьям за их поддержку в наших усилиях, чтобы эмбарго было частично снято, чтобы мы могли получать оружие. Но пока наша борьба продолжается", - сказал он.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что принятие Советом Безопасности ООН резолюции, предусматривающей существенное смягчение оружейного эмбарго в отношении Центральноафриканской Республики - это шаг в правильном направлении.Ранее ООН приняла резолюцию о продлении оружейного эмбарго в отношении Центральноафриканской Республики еще на год – до 31 июля 2023 года. Россия воздержалась при голосовании.Россия давно выступает за полную отмену оружейного эмбарго в отношении ЦАР. Глава МИД ЦАР, присутствующая на заседании СБ ООН, также отметила, что резолюция "не отвечает законным требованиям ЦАР". По ее словам, ЦАР просит полного снятия эмбарго.Как заявил зампостпреда Китая при ООН Дай Бин, нужно продолжать вести работу для окончательного снятия оружейного эмбарго. По его словам, сохраняющееся оружейное эмбарго не соответствует нынешней ситуации в стране.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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в мире, цар, россия
В мире, ЦАР, Россия
10:51 23.10.2022 (обновлено: 11:48 23.10.2022)
 
В ЦАР поблагодарили Россию за поддержку отмены оружейного эмбарго

Глава парламента ЦАР Саранджи признателен за поддержку Россией отмены оружейного эмбарго

© AP Photo / Jerome DelayОполченец "Антибалаки" в Банги, ЦАР
Ополченец Антибалаки в Банги, ЦАР - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© AP Photo / Jerome Delay
Ополченец "Антибалаки" в Банги, ЦАР. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. В Банги признательны за то, что РФ продолжит поддержку отмены оружейного эмбарго для ЦАР, заявил в интервью РИА Новости председатель парламента Центральноафриканской Республики Симплис Саранджи.
"Я получил от российских властей заверения в дальнейшей поддержке нашей борьбы с оружейным эмбарго ООН. Если это эмбарго будет снято, то только благодаря поддержке наших друзей, в том числе России. Мы очень благодарны российским друзьям за их поддержку в наших усилиях, чтобы эмбарго было частично снято, чтобы мы могли получать оружие. Но пока наша борьба продолжается", - сказал он.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что принятие Советом Безопасности ООН резолюции, предусматривающей существенное смягчение оружейного эмбарго в отношении Центральноафриканской Республики - это шаг в правильном направлении.
Ранее ООН приняла резолюцию о продлении оружейного эмбарго в отношении Центральноафриканской Республики еще на год – до 31 июля 2023 года. Россия воздержалась при голосовании.
Город Банги в Центрально-Африканской Республике - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
06:48
В ЦАР назвали условие вывода российских военных инструкторов
Россия давно выступает за полную отмену оружейного эмбарго в отношении ЦАР. Глава МИД ЦАР, присутствующая на заседании СБ ООН, также отметила, что резолюция "не отвечает законным требованиям ЦАР". По ее словам, ЦАР просит полного снятия эмбарго.
Как заявил зампостпреда Китая при ООН Дай Бин, нужно продолжать вести работу для окончательного снятия оружейного эмбарго. По его словам, сохраняющееся оружейное эмбарго не соответствует нынешней ситуации в стране.
Читайте полный текст интервью >>>
 
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