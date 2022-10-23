https://ria.ru/20221023/embargo-1826027893.html

В ЦАР поблагодарили Россию за поддержку отмены оружейного эмбарго

В ЦАР поблагодарили Россию за поддержку отмены оружейного эмбарго - РИА Новости, 23.10.2022

В ЦАР поблагодарили Россию за поддержку отмены оружейного эмбарго

В Банги признательны за то, что РФ продолжит поддержку отмены оружейного эмбарго для ЦАР, заявил в интервью РИА Новости председатель парламента... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T10:51

2022-10-23T10:51

2022-10-23T11:48

в мире

цар

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155039/69/1550396927_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_54af5dcf3ce95a1d40d61aa21b4464eb.jpg

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. В Банги признательны за то, что РФ продолжит поддержку отмены оружейного эмбарго для ЦАР, заявил в интервью РИА Новости председатель парламента Центральноафриканской Республики Симплис Саранджи."Я получил от российских властей заверения в дальнейшей поддержке нашей борьбы с оружейным эмбарго ООН. Если это эмбарго будет снято, то только благодаря поддержке наших друзей, в том числе России. Мы очень благодарны российским друзьям за их поддержку в наших усилиях, чтобы эмбарго было частично снято, чтобы мы могли получать оружие. Но пока наша борьба продолжается", - сказал он.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что принятие Советом Безопасности ООН резолюции, предусматривающей существенное смягчение оружейного эмбарго в отношении Центральноафриканской Республики - это шаг в правильном направлении.Ранее ООН приняла резолюцию о продлении оружейного эмбарго в отношении Центральноафриканской Республики еще на год – до 31 июля 2023 года. Россия воздержалась при голосовании.Россия давно выступает за полную отмену оружейного эмбарго в отношении ЦАР. Глава МИД ЦАР, присутствующая на заседании СБ ООН, также отметила, что резолюция "не отвечает законным требованиям ЦАР". По ее словам, ЦАР просит полного снятия эмбарго.Как заявил зампостпреда Китая при ООН Дай Бин, нужно продолжать вести работу для окончательного снятия оружейного эмбарго. По его словам, сохраняющееся оружейное эмбарго не соответствует нынешней ситуации в стране.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20221023/tsar-1826005774.html

цар

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, цар, россия