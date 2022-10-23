10:51 23.10.2022 (обновлено: 11:48 23.10.2022)
В ЦАР поблагодарили Россию за поддержку отмены оружейного эмбарго
Глава парламента ЦАР Саранджи признателен за поддержку Россией отмены оружейного эмбарго
© AP Photo / Jerome DelayОполченец "Антибалаки" в Банги, ЦАР
© AP Photo / Jerome Delay
Ополченец "Антибалаки" в Банги, ЦАР. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. В Банги признательны за то, что РФ продолжит поддержку отмены оружейного эмбарго для ЦАР, заявил в интервью РИА Новости председатель парламента Центральноафриканской Республики Симплис Саранджи.
"Я получил от российских властей заверения в дальнейшей поддержке нашей борьбы с оружейным эмбарго ООН. Если это эмбарго будет снято, то только благодаря поддержке наших друзей, в том числе России. Мы очень благодарны российским друзьям за их поддержку в наших усилиях, чтобы эмбарго было частично снято, чтобы мы могли получать оружие. Но пока наша борьба продолжается", - сказал он.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что принятие Советом Безопасности ООН резолюции, предусматривающей существенное смягчение оружейного эмбарго в отношении Центральноафриканской Республики - это шаг в правильном направлении.
Ранее ООН приняла резолюцию о продлении оружейного эмбарго в отношении Центральноафриканской Республики еще на год – до 31 июля 2023 года. Россия воздержалась при голосовании.
Россия давно выступает за полную отмену оружейного эмбарго в отношении ЦАР. Глава МИД ЦАР, присутствующая на заседании СБ ООН, также отметила, что резолюция "не отвечает законным требованиям ЦАР". По ее словам, ЦАР просит полного снятия эмбарго.
Как заявил зампостпреда Китая при ООН Дай Бин, нужно продолжать вести работу для окончательного снятия оружейного эмбарго. По его словам, сохраняющееся оружейное эмбарго не соответствует нынешней ситуации в стране.