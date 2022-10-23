https://ria.ru/20221023/elektrichestvo-1826090813.html

Все дома в зоне падения самолета в Иркутске подключили к энергоснабжению

Все дома в зоне падения самолета в Иркутске подключили к энергоснабжению - РИА Новости, 23.10.2022

Все дома в зоне падения самолета в Иркутске подключили к энергоснабжению

Все дома в зоне падения самолета в Иркутске подключены к энергоснабжению, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T17:32

2022-10-23T17:32

2022-10-23T17:32

происшествия

игорь кобзев

иркутск

су-30

крушение су-30 в иркутске

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ИРКУТСК, 23 окт - РИА Новости. Все дома в зоне падения самолета в Иркутске подключены к энергоснабжению, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев."Только что доложили энергетики. Все дома подключены к энергоснабжению. Спасибо за оперативность. Работы на месте крушения - в процессе", - написал Кобзев в Telegram.Самолет Су-30 в Иркутске в микрорайоне Ново-Ленино потерпел крушение во время испытательного полета. Площадь пожара после падения самолета на частный деревянный двухэтажный дом составила 200 квадратов, на месте работают пожарно-спасательные подразделения, пожар локализован. Погибли два пилота, жертв среди населения нет.

иркутск

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, игорь кобзев, иркутск, су-30, крушение су-30 в иркутске