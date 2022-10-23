Все дома в зоне падения самолета в Иркутске подключили к энергоснабжению

Иркутский губернатор Кобзев: все дома в зоне падения Су-30 подключили к энергоснабжению
В региональном главке МЧС заявили, что истребитель Су-30 потерпел крушение во время испытаний, в ОАК позже уточнили, что это был приемо-сдаточный полет.
В региональном главке МЧС заявили, что истребитель Су-30 потерпел крушение во время испытаний, в ОАК позже уточнили, что это был приемо-сдаточный полет.
В доме, на который упал самолет, проживали пять человек. В момент крушения их не было в здании.
В доме, на который упал самолет, проживали пять человек. В момент крушения их не было в здании.
Из-за инцидента без электричества остались 150 домов. Энергоснабжение в районе ЧП восстановят к 22:30, заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Из-за инцидента без электричества остались 150 домов. Энергоснабжение в районе ЧП восстановят к 22:30, заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
СК возбудил уголовное дело по статье 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
СК возбудил уголовное дело по статье 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
Кобзев также сообщил, что дал поручение властям Иркутска рассмотреть вопрос предоставления жилья семьям, которые проживали в поврежденном доме.
Кобзев также сообщил, что дал поручение властям Иркутска рассмотреть вопрос предоставления жилья семьям, которые проживали в поврежденном доме.
По словам губернатора, пока жители дома, на который упал самолет, останутся у родственников. Чиновник также сообщил, что они находятся в удовлетворительном психологическом состоянии.
По словам губернатора, пока жители дома, на который упал самолет, останутся у родственников. Чиновник также сообщил, что они находятся в удовлетворительном психологическом состоянии.
Семьи, проживавшие в разрушенном здании, получат по сто тысяч рублей.
Семьи, проживавшие в разрушенном здании, получат по сто тысяч рублей.
Власти заверили, что документы жильцов восстановят за неделю.
Власти заверили, что документы жильцов восстановят за неделю.
Кроме того, для расследования падения самолета создали комиссию с участием специалистов авиапромышленности.
Кроме того, для расследования падения самолета создали комиссию с участием специалистов авиапромышленности.
Решение о помощи семьям летчиков, погибших при падении самолета, примут в понедельник.
Решение о помощи семьям летчиков, погибших при падении самолета, примут в понедельник.
В региональном главке МЧС заявили, что истребитель Су-30 потерпел крушение во время испытаний, в ОАК позже уточнили, что это был приемо-сдаточный полет.
В доме, на который упал самолет, проживали пять человек. В момент крушения их не было в здании.
Из-за инцидента без электричества остались 150 домов. Энергоснабжение в районе ЧП восстановят к 22:30, заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
СК возбудил уголовное дело по статье 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
Кобзев также сообщил, что дал поручение властям Иркутска рассмотреть вопрос предоставления жилья семьям, которые проживали в поврежденном доме.
По словам губернатора, пока жители дома, на который упал самолет, останутся у родственников. Чиновник также сообщил, что они находятся в удовлетворительном психологическом состоянии.
Семьи, проживавшие в разрушенном здании, получат по сто тысяч рублей.
Власти заверили, что документы жильцов восстановят за неделю.
Кроме того, для расследования падения самолета создали комиссию с участием специалистов авиапромышленности.
Решение о помощи семьям летчиков, погибших при падении самолета, примут в понедельник.