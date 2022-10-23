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Все дома в зоне падения самолета в Иркутске подключили к энергоснабжению - РИА Новости, 23.10.2022
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Все дома в зоне падения самолета в Иркутске подключили к энергоснабжению
Все дома в зоне падения самолета в Иркутске подключили к энергоснабжению - РИА Новости, 23.10.2022
Все дома в зоне падения самолета в Иркутске подключили к энергоснабжению
Все дома в зоне падения самолета в Иркутске подключены к энергоснабжению, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T17:32
2022-10-23T17:32
происшествия
игорь кобзев
иркутск
су-30
крушение су-30 в иркутске
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ИРКУТСК, 23 окт - РИА Новости. Все дома в зоне падения самолета в Иркутске подключены к энергоснабжению, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев."Только что доложили энергетики. Все дома подключены к энергоснабжению. Спасибо за оперативность. Работы на месте крушения - в процессе", - написал Кобзев в Telegram.Самолет Су-30 в Иркутске в микрорайоне Ново-Ленино потерпел крушение во время испытательного полета. Площадь пожара после падения самолета на частный деревянный двухэтажный дом составила 200 квадратов, на месте работают пожарно-спасательные подразделения, пожар локализован. Погибли два пилота, жертв среди населения нет.
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происшествия, игорь кобзев, иркутск, су-30, крушение су-30 в иркутске
Происшествия, Игорь Кобзев, Иркутск, Су-30, Крушение Су-30 в Иркутске
17:32 23.10.2022
 
Все дома в зоне падения самолета в Иркутске подключили к энергоснабжению

Иркутский губернатор Кобзев: все дома в зоне падения Су-30 подключили к энергоснабжению

© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в медиабанкСотрудник полиции и пожарный расчет МЧС РФ возле места падения самолета Су-30 в Иркутске
Сотрудник полиции и пожарный расчет МЧС РФ возле места падения самолета Су-30 в Иркутске - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости / Владимир Смирнов
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Сотрудник полиции и пожарный расчет МЧС РФ возле места падения самолета Су-30 в Иркутске
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 23 окт - РИА Новости. Все дома в зоне падения самолета в Иркутске подключены к энергоснабжению, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
"Только что доложили энергетики. Все дома подключены к энергоснабжению. Спасибо за оперативность. Работы на месте крушения - в процессе", - написал Кобзев в Telegram.
Самолет Су-30 в Иркутске в микрорайоне Ново-Ленино потерпел крушение во время испытательного полета. Площадь пожара после падения самолета на частный деревянный двухэтажный дом составила 200 квадратов, на месте работают пожарно-спасательные подразделения, пожар локализован. Погибли два пилота, жертв среди населения нет.
Крушение самолета Су-30 в Иркутске
© РИА Новости / Дмитрий Емчук / Перейти в медиабанк

В региональном главке МЧС заявили, что истребитель Су-30 потерпел крушение во время испытаний, в ОАК позже уточнили, что это был приемо-сдаточный полет.

Пожар в частном доме, возникший в результате падения самолета Су-30 в Иркутске
1 из 10

В региональном главке МЧС заявили, что истребитель Су-30 потерпел крушение во время испытаний, в ОАК позже уточнили, что это был приемо-сдаточный полет.

© РИА Новости / Дмитрий Емчук
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в медиабанк

В доме, на который упал самолет, проживали пять человек. В момент крушения их не было в здании.

Сотрудники МЧС РФ и следственные эксперты на месте падения самолета Су-30 в Иркутске
2 из 10

В доме, на который упал самолет, проживали пять человек. В момент крушения их не было в здании.

© РИА Новости / Владимир Смирнов
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© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в медиабанк

Из-за инцидента без электричества остались 150 домов. Энергоснабжение в районе ЧП восстановят к 22:30, заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Автомобиль реанимации возле места падения самолета Су-30 в Иркутске
3 из 10

Из-за инцидента без электричества остались 150 домов. Энергоснабжение в районе ЧП восстановят к 22:30, заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в медиабанк

СК возбудил уголовное дело по статье 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Сотрудники МЧС РФ тушат пожар в частном доме, возникший в результате падения самолета Су-30 в Иркутске
4 из 10

СК возбудил уголовное дело по статье 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

© РИА Новости / Владимир Смирнов
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© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в медиабанк

Кобзев также сообщил, что дал поручение властям Иркутска рассмотреть вопрос предоставления жилья семьям, которые проживали в поврежденном доме.

Обломки упавшего самолета Су-30 в Иркутске
5 из 10

Кобзев также сообщил, что дал поручение властям Иркутска рассмотреть вопрос предоставления жилья семьям, которые проживали в поврежденном доме.

© РИА Новости / Владимир Смирнов
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© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в медиабанк

По словам губернатора, пока жители дома, на который упал самолет, останутся у родственников. Чиновник также сообщил, что они находятся в удовлетворительном психологическом состоянии.

Машины МЧС РФ и скорой помощи возле места крушения самолета Су-30 в Иркутске
6 из 10

По словам губернатора, пока жители дома, на который упал самолет, останутся у родственников. Чиновник также сообщил, что они находятся в удовлетворительном психологическом состоянии.

© РИА Новости / Владимир Смирнов
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© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в медиабанк

Семьи, проживавшие в разрушенном здании, получат по сто тысяч рублей.

Сгоревший автомобиль в результате падения самолета Су-30 в Иркутске
7 из 10

Семьи, проживавшие в разрушенном здании, получат по сто тысяч рублей.

© РИА Новости / Владимир Смирнов
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© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в медиабанк

Власти заверили, что документы жильцов восстановят за неделю.

Обломки упавшего самолета Су-30 в Иркутске
8 из 10

Власти заверили, что документы жильцов восстановят за неделю.

© РИА Новости / Владимир Смирнов
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© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в медиабанк

Кроме того, для расследования падения самолета создали комиссию с участием специалистов авиапромышленности.

Сотрудник полиции и пожарный расчет МЧС РФ возле места падения самолета Су-30 в Иркутске
9 из 10

Кроме того, для расследования падения самолета создали комиссию с участием специалистов авиапромышленности.

© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в медиабанк

Решение о помощи семьям летчиков, погибших при падении самолета, примут в понедельник.

Обломки упавшего самолета Су-30 в Иркутске
10 из 10

Решение о помощи семьям летчиков, погибших при падении самолета, примут в понедельник.

© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в медиабанк
1 из 10

В региональном главке МЧС заявили, что истребитель Су-30 потерпел крушение во время испытаний, в ОАК позже уточнили, что это был приемо-сдаточный полет.

© РИА Новости / Дмитрий Емчук
Перейти в медиабанк
2 из 10

В доме, на который упал самолет, проживали пять человек. В момент крушения их не было в здании.

© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в медиабанк
3 из 10

Из-за инцидента без электричества остались 150 домов. Энергоснабжение в районе ЧП восстановят к 22:30, заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в медиабанк
4 из 10

СК возбудил уголовное дело по статье 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в медиабанк
5 из 10

Кобзев также сообщил, что дал поручение властям Иркутска рассмотреть вопрос предоставления жилья семьям, которые проживали в поврежденном доме.

© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в медиабанк
6 из 10

По словам губернатора, пока жители дома, на который упал самолет, останутся у родственников. Чиновник также сообщил, что они находятся в удовлетворительном психологическом состоянии.

© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в медиабанк
7 из 10

Семьи, проживавшие в разрушенном здании, получат по сто тысяч рублей.

© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в медиабанк
8 из 10

Власти заверили, что документы жильцов восстановят за неделю.

© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в медиабанк
9 из 10

Кроме того, для расследования падения самолета создали комиссию с участием специалистов авиапромышленности.

© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в медиабанк
10 из 10

Решение о помощи семьям летчиков, погибших при падении самолета, примут в понедельник.

© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в медиабанк
 
ПроисшествияИгорь КобзевИркутскСу-30Крушение Су-30 в Иркутске
 
 
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