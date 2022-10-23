https://ria.ru/20221023/ekspeditsiya-1825701775.html

Героический дрейф ледокольно-транспортного судна "Георгий Седов" (1937)

Героический дрейф ледокольно-транспортного судна "Георгий Седов" (1937) - РИА Новости, 23.10.2022

Героический дрейф ледокольно-транспортного судна "Георгий Седов" (1937)

Ледокольный пароход "Георгий Седов", построенный в 1909 году в шотландском Глазко, был приобретен российским правительством в 1916 году и назван в честь... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T01:46

2022-10-23T01:46

2022-10-23T01:46

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Ледокольный пароход "Георгий Седов", построенный в 1909 году в шотландском Глазко, был приобретен российским правительством в 1916 году и назван в честь русского полярного исследователя Георгия Седова (1877-1914). Судно участвовало в первой российской арктической экспедиции к устьям рек Обь и Енисей (1920), в поисках экспедиции итальянского дирижаблестроителя Умберто Нобиле (в 1928 году достигшей Северного полюса на дирижабле, который на обратном пути потерпел катастрофу близ Шпицбергена), в плавании к Земле Франца-Иосифа (1929), в экспедиции по исследованию Карского моря (1930). С лета 1934 года "Георгий Седов" являлся плавучей площадкой Всесоюзного Арктического института (ныне Арктический и антарктический научно-исследовательский институт) в Карском море. В навигацию 1937 года ледокольный пароход участвовал в научно-исследовательской экспедиции близ Новоcибирских островов. Когда программа была почти выполнена, его отправили помочь нескольким ледокольным пароходам, застрявшим среди льдов на юго-западе моря Лаптевых из-за рано наступавшей зимы.Усилия оказались напрасными. Все три судна – "Георгий Седов", "Садко" и "Малыгин" не сумели выбраться из льдов. 23 октября 1937 года пароходы начали дрейфовать, а 30 октября поступил приказ из Главного управления Северного морского пути о переходе на зимовочное положение. Три вмерзшие в лед судна, палатки на льду образовали целый ледовый город, который сначала дрейфовал на север, потом на восток и затем на запад. Среди участников экспедиции не было никого, кто обладал опытом зимовки. В ноябре экипаж "Георгия Седова" вывел из эксплуатации машину и перешел на отопление буржуйками, искусственное освещение осуществлялось керосинками и свечами.В марте 1938 года капитаном ледокольного парохода "Георгий Седов", вместо заболевшего Швецова, стал Константин Бадигин, занимавший до этого должность второго помощника капитана на судне "Садко". С начала апреля 1938 года государство стало предпринимать шаги по спасению членов экспедиции и пароходов. К концу месяца три самолета полярной авиации сумели сесть на лед, на заранее подготовленные моряками аэродромы и эвакуировать большую часть людей, так что на трех пароходах из 217 человек осталось 33 (по 11 на каждом судне). В августе того же года ледокол "Ермак" пробился к дрейфующим судам и вывел из льдов пароходы "Садко" и "Малыгин". На "Георгии Седове" во время зимних ледовых сжатий было повреждено рулевое устройство, и он не мог следовать за "Ермаком". Вывести пароход на буксире через льды не удалось. Было принято решение оставить его в Арктике на новую зимовку, превратив ледокольный пароход в плавающую полярную станцию. На судне остались 15 добровольцев во главе с капитаном Бадигиным. Перед ними Арктический институт поставил задачу: использовать дрейф парохода для изучения неисследованных областей Северного Ледовитого океана. В начале второй зимовки "Георгий Седов" дрейфовал на запад и в конце августа 1939 года достиг самой северной точки – 86 градусов 39 минут северной широты и 47 градусов 55 минут восточной долготы. После этого пароход понесло на юг в пролив между Шпицбергеном и Гренландией. Во время дрейфа, учтя опыт своей первой зимовки, экипаж "Георгия Седова" принимал меры, направленные на сохранение судна. Моряки по возможности подкрепили корпус парохода, а также выработали особую тактику для борьбы с напором льдов при помощи взрывчатых веществ. Зимой, когда сжатия льдов представляют наибольшую опасность, на борту "Седова" всегда были наготове заряды взрывчатки, а вокруг парохода – заранее приготовленные лунки. Заряды предназначались для разрушения острых углов ледяных полей, давящих на бока судна, и для образования вокруг него своеобразной подушки из обломков льда, более равномерно распределяющей давление наступающих ледяных валов. За время дрейфа "Георгий Седов" выдержал 156 сжатий и торошений льдов. Не раз судно было накануне гибели, и команда готовилась к высадке на лед. А однажды льдины накренили пароход на 30 градусов, и вода хлынула в машинное отделение. Героизм и хладнокровие машинной команды спасли судно. Благодаря экипажу за время дрейфа пароход сохранил судоходность. Кроме того, моряки смогли провести ремонт рулевого устройства и подготовили судно к самостоятельному плаванию.Малочисленный экипаж "Георгия Седова" во время ледового плена максимально использовал все возможности для научных наблюдений, изучал скорость и направление арктических льдов и течения, циркуляцию атмосферы в высоких широтах, измерял глубины океана, исследовал донные осадки, получил образцы грунта с глубин более трех тысяч метров. Севернее Земли Франца-Иосифа моряки открыли большую океаническую впадину с максимальной глубиной 5220 метров. Было произведено 415 определений местоположения судна по небесным светилам. Кроме того, экипаж "Георгия Седова" развенчал миф о так называемой Земле Санникова, который существовал с начала XIX века. Легенда появилась после того, как обледеневшие Новосибирские острова в 1811 году посетили путешественник Матвей Геденштром и промышленник Яков Санников. Во время экспедиции они якобы видели в Северном Ледовитом океане к северу от Новосибирских островов гипотетический остров, который нанесли на карту, подписав "земли, виденные Санниковым". Затем о нем сообщал в 1886 и 1893 годах российский исследователь Арктики Эдуард Толль. Правдивость этих сведений не могли проверить много лет – путь к новым землям кораблям преграждали льды. Однако "Георгию Седову" удалось дважды пересечь район предполагаемого географического открытия, но участники дрейфа так и не обнаружили новый остров. (По мнению ученых, земля была разрушена морем и исчезла подобно другим островам, сложенным главным образом ископаемым льдом.) Лишь 13 января 1940 года в условиях арктической зимы и полярной ночи к "Георгию Седову", находившемуся в Гренландском море после дрейфа через пролив между Шпицбергеном и Гренландией, сумел пробиться ледокол "Иосиф Сталин" и вывел его из льдов на чистую воду. Во время 812-дневного дрейфа ледокольный пароход прошел 6100 километров пути. 296 дней он дрейфовал севернее 85-й параллели. 29 января 1940 года судно самостоятельно прибыло в Мурманск. В Москве членов экипажа встречало правительство. За героизм и мужество все пятнадцать человек – одни из первых – были удостоены звания Герой Советского Союза. Корабль наградили орденом Ленина. До 1966 года "Георгий Седов" использовался как транспортное судно в морях Арктики. В 1967 году пароход вывели из эксплуатации. Он был списан и продан в Данию на металлолом. В декабре 1967 года в строй вступил новый ледокол с тем же названием – "Георгий Седов", который прослужил до 1992 года. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, шпицберген, арктика, земля франца-иосифа