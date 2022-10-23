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В Москве возбудили дело после гибели матери с ребенком, сбитых на переходе - РИА Новости, 23.10.2022
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В Москве возбудили дело после гибели матери с ребенком, сбитых на переходе
В Москве возбудили дело после гибели матери с ребенком, сбитых на переходе - РИА Новости, 23.10.2022
В Москве возбудили дело после гибели матери с ребенком, сбитых на переходе
Уголовное дело возбуждено после ДТП на западе Москвы, в котором погибли женщина с малолетним сыном, сообщает столичный главк Следственного комитета России. РИА Новости, 23.10.2022
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происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после ДТП на западе Москвы, в котором погибли женщина с малолетним сыном, сообщает столичный главк Следственного комитета России.Вечером 22 октября в Москве на улице Богданова 37-летний мужчина за рулем Audi A6 сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе. Женщина 1980 года рождения и мальчик 2017 года рождения скончались на месте.Следователи формируют документы для автотехнической судэкспертизы, очевидцы аварии допрашиваются. Расследование продолжается.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
01:13 23.10.2022 (обновлено: 05:54 23.10.2022)
 
В Москве возбудили дело после гибели матери с ребенком, сбитых на переходе

В Москве возбудили уголовное дело после ДТП, в котором погибли женщина с малолетним сыном

© Главное следственное управление Следственного комитета по городу МосквеДТП на западе Москвы
ДТП на западе Москвы
© Главное следственное управление Следственного комитета по городу Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после ДТП на западе Москвы, в котором погибли женщина с малолетним сыном, сообщает столичный главк Следственного комитета России.
Вечером 22 октября в Москве на улице Богданова 37-летний мужчина за рулем Audi A6 сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе. Женщина 1980 года рождения и мальчик 2017 года рождения скончались на месте.
"Солнцевским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 264 УК РФ", - говорится в сообщении.
Следователи формируют документы для автотехнической судэкспертизы, очевидцы аварии допрашиваются. Расследование продолжается.
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