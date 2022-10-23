https://ria.ru/20221023/dtp-1825992423.html
В Москве возбудили дело после гибели матери с ребенком, сбитых на переходе
В Москве возбудили дело после гибели матери с ребенком, сбитых на переходе - РИА Новости, 23.10.2022
В Москве возбудили дело после гибели матери с ребенком, сбитых на переходе
Уголовное дело возбуждено после ДТП на западе Москвы, в котором погибли женщина с малолетним сыном, сообщает столичный главк Следственного комитета России. РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T01:13
2022-10-23T01:13
2022-10-23T05:54
происшествия
москва
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/17/1826004004_0:293:720:698_1920x0_80_0_0_88a7e7ea26898388d3e7acff7bee5bd9.jpg
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после ДТП на западе Москвы, в котором погибли женщина с малолетним сыном, сообщает столичный главк Следственного комитета России.Вечером 22 октября в Москве на улице Богданова 37-летний мужчина за рулем Audi A6 сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе. Женщина 1980 года рождения и мальчик 2017 года рождения скончались на месте.Следователи формируют документы для автотехнической судэкспертизы, очевидцы аварии допрашиваются. Расследование продолжается.
https://ria.ru/20221018/dtp-1824791530.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/17/1826004004_0:225:720:765_1920x0_80_0_0_5e56f8b6b9ab8d26556adad0ddd1c3ad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
01:13 23.10.2022 (обновлено: 05:54 23.10.2022)
В Москве возбудили дело после гибели матери с ребенком, сбитых на переходе
В Москве возбудили уголовное дело после ДТП, в котором погибли женщина с малолетним сыном