https://ria.ru/20221023/dtp-1825992423.html

В Москве возбудили дело после гибели матери с ребенком, сбитых на переходе

В Москве возбудили дело после гибели матери с ребенком, сбитых на переходе - РИА Новости, 23.10.2022

В Москве возбудили дело после гибели матери с ребенком, сбитых на переходе

Уголовное дело возбуждено после ДТП на западе Москвы, в котором погибли женщина с малолетним сыном, сообщает столичный главк Следственного комитета России. РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T01:13

2022-10-23T01:13

2022-10-23T05:54

происшествия

москва

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/17/1826004004_0:293:720:698_1920x0_80_0_0_88a7e7ea26898388d3e7acff7bee5bd9.jpg

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после ДТП на западе Москвы, в котором погибли женщина с малолетним сыном, сообщает столичный главк Следственного комитета России.Вечером 22 октября в Москве на улице Богданова 37-летний мужчина за рулем Audi A6 сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе. Женщина 1980 года рождения и мальчик 2017 года рождения скончались на месте.Следователи формируют документы для автотехнической судэкспертизы, очевидцы аварии допрашиваются. Расследование продолжается.

https://ria.ru/20221018/dtp-1824791530.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия