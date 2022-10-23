https://ria.ru/20221023/donetsk-1826050692.html
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали три мирных жителя
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали три мирных жителя - РИА Новости, 23.10.2022
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали три мирных жителя
Три мирных жителя пострадали в результате обстрела украинскими войсками в Кировском районе Донецка, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T13:57
2022-10-23T13:57
2022-10-23T13:57
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
кировский район
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/10/1824387441_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e67ce2b41d3f97453ca5eac4bac07d68.jpg
ДОНЕЦК, 23 окт - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали в результате обстрела украинскими войсками в Кировском районе Донецка, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."ВФУ (вооруженные формирования Украины) ранили 3 мирных жителей в Кировском р-не Донецка. Украинские боевики нанесли удар по Кировскому району города. По ул. Авдеева ранены мужчина 1963 г.р., мужчина 1978 г.р. и женщина 1984 г.р. Пострадавшие доставлены в ДоКТМО и ГБ №24", - говорится в заявлении в Telegram-канале штаба.
https://radiosputnik.ria.ru/20221023/donetsk-1826038439.html
донецк
кировский район
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/10/1824387441_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_a251f1c8edf4a5c165a752e10eb56417.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк, кировский район, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали три мирных жителя
ДНР: при обстреле Кировского района Донецка со стороны ВСУ пострадали три мирных жителя