https://ria.ru/20221023/donetsk-1826050692.html

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали три мирных жителя

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали три мирных жителя - РИА Новости, 23.10.2022

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали три мирных жителя

Три мирных жителя пострадали в результате обстрела украинскими войсками в Кировском районе Донецка, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T13:57

2022-10-23T13:57

2022-10-23T13:57

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 23 окт - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали в результате обстрела украинскими войсками в Кировском районе Донецка, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."ВФУ (вооруженные формирования Украины) ранили 3 мирных жителей в Кировском р-не Донецка. Украинские боевики нанесли удар по Кировскому району города. По ул. Авдеева ранены мужчина 1963 г.р., мужчина 1978 г.р. и женщина 1984 г.р. Пострадавшие доставлены в ДоКТМО и ГБ №24", - говорится в заявлении в Telegram-канале штаба.

https://radiosputnik.ria.ru/20221023/donetsk-1826038439.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк, кировский район, донецкая народная республика