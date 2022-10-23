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При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали три мирных жителя - РИА Новости, 23.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221023/donetsk-1826050692.html
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали три мирных жителя
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали три мирных жителя - РИА Новости, 23.10.2022
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали три мирных жителя
Три мирных жителя пострадали в результате обстрела украинскими войсками в Кировском районе Донецка, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T13:57
2022-10-23T13:57
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
кировский район
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 23 окт - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали в результате обстрела украинскими войсками в Кировском районе Донецка, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."ВФУ (вооруженные формирования Украины) ранили 3 мирных жителей в Кировском р-не Донецка. Украинские боевики нанесли удар по Кировскому району города. По ул. Авдеева ранены мужчина 1963 г.р., мужчина 1978 г.р. и женщина 1984 г.р. Пострадавшие доставлены в ДоКТМО и ГБ №24", - говорится в заявлении в Telegram-канале штаба.
https://radiosputnik.ria.ru/20221023/donetsk-1826038439.html
донецк
кировский район
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в мире, донецк, кировский район, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика
13:57 23.10.2022
 
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали три мирных жителя

ДНР: при обстреле Кировского района Донецка со стороны ВСУ пострадали три мирных жителя

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкСледователь СЦ РФ демонстрирует часть снаряда в Донецке
Следователь СЦ РФ демонстрирует часть снаряда в Донецке - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Следователь СЦ РФ демонстрирует часть снаряда в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 23 окт - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали в результате обстрела украинскими войсками в Кировском районе Донецка, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
"ВФУ (вооруженные формирования Украины) ранили 3 мирных жителей в Кировском р-не Донецка. Украинские боевики нанесли удар по Кировскому району города. По ул. Авдеева ранены мужчина 1963 г.р., мужчина 1978 г.р. и женщина 1984 г.р. Пострадавшие доставлены в ДоКТМО и ГБ №24", - говорится в заявлении в Telegram-канале штаба.
Здание общеобразовательной школы в Донецке - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
11:59В России
Мэр Донецка: ВСУ обстреляли школу и межшкольный комбинат
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкКировский районДонецкая Народная Республика
 
 
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