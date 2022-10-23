Украинские войска обстреляли школу в Донецке
Мэр Донецка Кулемзин сообщил об обстреле школы украинскими военными
Разбитое стекло. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 окт - РИА Новости. Школа и межшкольный учебно-производственный комбинат Донецка были повреждены в результате обстрела украинскими войсками Кировского района города, заявил мэр города Алексей Кулемзин.
"Сегодня в 9.20 при обстреле Кировского района (поселок Машзавод) зафиксирован прилет во внутренний двор школы №76 по ул. Петровского. Повреждено остекление всех этажей. Также взрывной волной повреждено остекление трёх этажей стоящего напротив здания межшкольного учебно-производственного комбината", - говорится в заявлении в Telegram-канале Кулемзина.
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщает об обстрелах Донецка со стороны украинских войск в течение утра воскресенья. По данным представительства, за два часа с 8.42 до 10.40 украинские войска суммарно выпустили 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району. По Киевскому району города было выпущено всего шесть снарядов калибром 155 миллиметров в 8.32 и 10.16, по Куйбышевскому району - всего 7 снарядов того же калибра в 10.20 и 10.42.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донбасса. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.