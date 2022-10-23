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Украинские войска обстреляли школу в Донецке - РИА Новости, 23.10.2022
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Украинские войска обстреляли школу в Донецке
Украинские войска обстреляли школу в Донецке - РИА Новости, 23.10.2022
Украинские войска обстреляли школу в Донецке
Школа и межшкольный учебно-производственный комбинат Донецка были повреждены в результате обстрела украинскими войсками Кировского района города, заявил мэр... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T11:43
2022-10-23T11:43
в мире
алексей кулемзин (донецк)
донецк
кировский район
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 23 окт - РИА Новости. Школа и межшкольный учебно-производственный комбинат Донецка были повреждены в результате обстрела украинскими войсками Кировского района города, заявил мэр города Алексей Кулемзин."Сегодня в 9.20 при обстреле Кировского района (поселок Машзавод) зафиксирован прилет во внутренний двор школы №76 по ул. Петровского. Повреждено остекление всех этажей. Также взрывной волной повреждено остекление трёх этажей стоящего напротив здания межшкольного учебно-производственного комбината", - говорится в заявлении в Telegram-канале Кулемзина.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщает об обстрелах Донецка со стороны украинских войск в течение утра воскресенья. По данным представительства, за два часа с 8.42 до 10.40 украинские войска суммарно выпустили 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району. По Киевскому району города было выпущено всего шесть снарядов калибром 155 миллиметров в 8.32 и 10.16, по Куйбышевскому району - всего 7 снарядов того же калибра в 10.20 и 10.42.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донбасса. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221022/donbass-1825866942.html
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донецк
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в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк, нато
В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
11:43 23.10.2022
 
Украинские войска обстреляли школу в Донецке

Мэр Донецка Кулемзин сообщил об обстреле школы украинскими военными

© РИА Новости / Таисия ЛисковецРазбитое стекло
Разбитое стекло - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Разбитое стекло. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 окт - РИА Новости. Школа и межшкольный учебно-производственный комбинат Донецка были повреждены в результате обстрела украинскими войсками Кировского района города, заявил мэр города Алексей Кулемзин.
"Сегодня в 9.20 при обстреле Кировского района (поселок Машзавод) зафиксирован прилет во внутренний двор школы №76 по ул. Петровского. Повреждено остекление всех этажей. Также взрывной волной повреждено остекление трёх этажей стоящего напротив здания межшкольного учебно-производственного комбината", - говорится в заявлении в Telegram-канале Кулемзина.
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Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщает об обстрелах Донецка со стороны украинских войск в течение утра воскресенья. По данным представительства, за два часа с 8.42 до 10.40 украинские войска суммарно выпустили 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району. По Киевскому району города было выпущено всего шесть снарядов калибром 155 миллиметров в 8.32 и 10.16, по Куйбышевскому району - всего 7 снарядов того же калибра в 10.20 и 10.42.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донбасса. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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В миреАлексей Кулемзин (Донецк)ДонецкКировский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТО
 
 
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