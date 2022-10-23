https://ria.ru/20221023/donetsk-1826035279.html

Украинские войска обстреляли школу в Донецке

Украинские войска обстреляли школу в Донецке - РИА Новости, 23.10.2022

Украинские войска обстреляли школу в Донецке

Школа и межшкольный учебно-производственный комбинат Донецка были повреждены в результате обстрела украинскими войсками Кировского района города, заявил мэр... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T11:43

2022-10-23T11:43

2022-10-23T11:43

в мире

алексей кулемзин (донецк)

донецк

кировский район

донецкая народная республика

сцкк

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/03/1799870349_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_9bc1b360114decc2bdbda0d634cbd2d1.jpg

ДОНЕЦК, 23 окт - РИА Новости. Школа и межшкольный учебно-производственный комбинат Донецка были повреждены в результате обстрела украинскими войсками Кировского района города, заявил мэр города Алексей Кулемзин."Сегодня в 9.20 при обстреле Кировского района (поселок Машзавод) зафиксирован прилет во внутренний двор школы №76 по ул. Петровского. Повреждено остекление всех этажей. Также взрывной волной повреждено остекление трёх этажей стоящего напротив здания межшкольного учебно-производственного комбината", - говорится в заявлении в Telegram-канале Кулемзина.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщает об обстрелах Донецка со стороны украинских войск в течение утра воскресенья. По данным представительства, за два часа с 8.42 до 10.40 украинские войска суммарно выпустили 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району. По Киевскому району города было выпущено всего шесть снарядов калибром 155 миллиметров в 8.32 и 10.16, по Куйбышевскому району - всего 7 снарядов того же калибра в 10.20 и 10.42.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донбасса. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221022/donbass-1825866942.html

https://ria.ru/20221023/shkola-1826030803.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк, нато